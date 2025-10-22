Zala Friskovec: Gáspár Dávid az, akire szükségünk van a válogatottnál!

Különleges bejelentés rázta meg a honi női kosárlabda világát kedd kora délután. A Sopron Basket közzétette, hogy Euroliga-győztes vezetőedzőjét, Gáspár Dávidot kinevezték a szlovén női válogatott élére. Nagy megtiszteltetés ez, feltörekvő, fiatal tehetségek sorát felvonultató nemzeti együttest vezethet a magyar szakember. Ettől teljesen függetlenül beszélgettünk egyébként a magyar bajnokot erősítő szlovén hátvéddel, Zala Friskoveccel, de ha már megérkezett a hír, kikértük a véleményét arról is, mit szól, hogy ugyanaz lesz az edzője a nemzeti együttesnél is.

„Nagyon örültem a hírnek, izgatottá tett – így a 26 éves Friskovec. – Nem tudtam erről korábban, hétfőn értesültem a kinevezésről, tényleg szuper, hogy a szövetség megadta a lehetőséget Gáspinak. Megtiszteltetés, hogy a játékosa lehetek, remek edző, aki rengeteget tud a kosárlabdáról, és nagyszerű ember, csak jókat mondhatok róla. Ő az, akire a válogatottunknak szüksége van, jól döntöttek a vezetőink, és annak is örülök, hogy Gáspi vállalta a feladatot.”

És akkor vissza a Sopronhoz: az együttes két vereséggel kezdte az Euroliga csoportkörét, igaz, a Schio otthonában már jobban játszott, mint otthon a Carolo ellen. Friskovec úgy véli, talán túl sokat vártak maguktól az első meccsen, főként mert a Novomatic Arénában szerepeltek, ám nem a legjobbjukat hozták, nem azt mutatták, amire képesek. Rendbe kell rakniuk még sok mindent, átalakult ugyanis a csapat, ráadásul az eddigi magyar bajnokik nem igazán készítették fel őket a legmagasabb szintre, még akkor sem, ha senkit sem becsülnek le, és mindent kiadnak magukból az NB I-ben is. Bár Schióban 17 ponttal kikaptak, jobb stílusban játszottak, noha sérülésekkel és betegségekkel is küszködtek. Szerdán pedig jöhet a magyar válogatott klasszisával, Juhász Dorkával felálló török Galatasaray!

„Nagyon erős a rivális kerete, a kispadról is öt kiváló játékos érkezhet, egyaránt ragyogó egyéni képességekkel – szögezte le beszélgetőtársunk. – Emellett a török a világ egyik legjobb bajnoksága, velünk ellentétben a Galata a hazai porondon is csaknem Euroliga-szintű találkozókat játszhat. A fejlődésünkre kell figyelni, nagyon szeretek hazai pályán játszani, bízom benne, hogy ezúttal jobban teljesítünk a legutóbbinál. Ötös poszton nem vagyunk a legmasszívabbak, ezt a játék más szegmenseiben igyekszünk kiegyensúlyozni. Sok energiát kell befektetnünk, de segít, hogy szépen összeálltunk, az egységünk töretlen akkor is, amikor küszködünk. Egyszerű, gyors kosárlabdát szeretnénk bemutatni, igazi csapatként játszani. Tiszteljük az ellenfelet, ám nem félhetünk tőle, a törökök az esélyesek, de bármi megtörténhet. Kisebb gondjaink vannak csak, remélhetőleg teljes kerettel állhatunk fel.”

Azt is meg kell tanulniuk, hogy villámgyorsan kapcsoljanak át a magyar bajnokságról az Euroligára, és felvegyék egyből a jóval magasabb tempót. És hogy mi kell a győzelemhez a nemzetközi porondon? Nos, Friskovec szerint 35 perc kevés, negyvenen keresztül kell nagyon magas szinten teljesíteniük, nagyobb hullámvölgy nélkül, bízni a taktikában, az edzői stábban, mindenben, amit nyár óta gyakoroltak. Ha ez így lesz, a szlovén kiválóság biztos benne, hogy legalább egy sikerrel zárják a csoportkört.