Kerkez Milos is a kritikák kereszttüzébe került Liverpoolban

Nem tartott sokáig a mennyből alázuhanni a pokolba, és ki tudja, hol a vége a Liverpool kálváriájának. Tavasszal még százezrek ünnepeltek városszerte, amikor a csapat nem egyszerűen megnyerte a Premier League-et, hanem olyan idénybeli teljesítményre tette fel a koronát, amely során teljesen egyértelmű volt, hogy a riválisok még csak a közelébe sem érnek. Ezek után a nyáron akkora összegből erősítették meg a keretet a Mersey partján, amelyből egy kisebb PL-csapatot is fel lehetne építeni, így kétség sem fért hozzá, ki a legesélyesebb az új idényben.

Az intő jelek már a nyári felkészülési meccsek során látszottak (2–4 a Milan ellen), csakúgy az évad első mérkőzésein (a Bournemouth, a Newcastle és az Atlético Madrid ellen leadott, egyaránt kétgólos előny), de amíg jöttek a kiszenvedett sikerek, a kritikusok – már ha voltak – csak óvatosan fogalmaztak. Mára viszont ott tartunk, hogy a korábban kikezdhetetlen csapatot, élén Arne Slot menedzserrel, ízekre szedik az angol elemzők, és a szurkolók is egyre hangosabban nyilvánítják ki a nemtetszésüket. Kétségtelen, hogy az élvonalban még a bentmaradásért küzdő gárdáknál is elégedetlenül fogadnák a sorozatban három vereséget, nemhogy a címvédőnél, amely ráadásul a nemzetközi porondon is elhasalt az utóbbi időben (vereség a Galatasaray otthonában a BL-ben), így pedig már érthetően fájdalmas a negatív széria.

Az angol médiában már le is dobták az első bombát, a Diary of a CEO („Egy főnök naplója” szabad fordításban) című podcastben, amelyet Steven Bartlett brit vállalkozó és író vezet, a Liverpool korábbi menedzsere, Jürgen Klopp nem zárkózott el a visszatérés elől, noha 2024-ben úgy búcsúzott a klubtól, hogy Angliában már nem áll szándékában csapatot irányítani. Mindeközben a hétfői angol lapok kivétel nélkül egyetértenek abban, hogy méregdrága támadósor továbbra sem állt össze, de még mindig jobban muzsikál, mint a rogyadozó lábakon álló védelem. A legfrappánsabban talán a Telegraph jellemezte a Liverpoolt: „Slot úgy vágott neki az idénynek, hogy csapata a PSG-hez hasonlítson. A kijózanító valóság azonban az, hogy inkább Ange Postecoglou Tottenhamjére emlékeztet: látványos játék, tele támadó szándékkal, de a védelem sebezhető, és olyan mérvű a kockázatvállalás, hogy lassan szükség lehet az anonim szerencsejáték-függők segélyhívójára.”

Sokat elárul az állapotokról, hogy a korábban érinthetetlen Mohamed Szalah szintén célkeresztbe került. Kétségtelen, hogy az egyiptomi tavaly ilyenkor minden frontot számolva már hétgólos volt, most viszont árnyéka önmagának és csak három találatnál tart, a United ellen pedig a hajrában le is hozta Slot menedzser. A Liverpool korábbi játékosa, a Sky Sports szakértője, Jamie Carragher ezek után arra szólította fel a vezetőedzőt, hogy hagyja ki Szalahot a csapat következő két meccsén.

Sajnos, a magyar kontingens sem úszta meg kritika nélkül, Jamie Redknapp, aki szintén liverpooli játékosból lett szakértő a Sky Sportson, a következőképpen fogalmazott Kerkez Milosról: „Idegroncsnak tűnt a pályán, kicsit együtt érzek vele.”

Szoboszlai Dominikot egyelőre csak óvatosabb bírálatok érték – leginkább az, hogy tehetett volna ő is többet a csapatért –, és szinte minden elemző megjegyzi, hogy főként Slot hibája, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya a tízes poszton kezdett, majd vissza kellett húzódnia felfutó védőnek, hogy végül a középpályán fejezze be a mérkőzést.

ANGOL PREMIER LEAGUE

8. FORDULÓ

Liverpool–Manchester United 1–2 (Gakpo 78., ill. Mbeumo 2., Maguire 84.)

1. Arsenal 8 6 1 1 15–3 +12 19 2. Manchester City 8 5 1 2 17–6 +11 16 3. Liverpool 8 5 – 3 14–11 +3 15 3. Bournemouth 8 4 3 1 14–11 +3 15 5. Chelsea 8 4 2 2 16–9 +7 14 6. Tottenham 8 4 2 2 14–7 +7 14 7. Sunderland 8 4 2 2 9–6 +3 14 8. Crystal Palace 8 3 4 1 12–8 +4 13 9. Manchester United 8 4 1 3 11–12 –1 13 10. Brighton & Hove Albion 8 3 3 2 12–11 +1 12 11. Aston Villa 8 3 3 2 8–8 0 12 12. Everton 8 3 2 3 9–9 0 11 13. Brentford 8 3 1 4 11–12 –1 10 14. Newcastle 8 2 3 3 7–7 0 9 15. Fulham 8 2 2 4 8–12 –4 8 16. Leeds United 8 2 2 4 7–13 –6 8 17. Burnley 8 2 1 5 9–15 –6 7 18. Nottingham Forest 8 1 2 5 5–15 –10 5 19. West Ham 8 1 1 6 6–18 –12 4 20. Wolverhampton 8 – 2 6 5–16 –11 2 az állás



