Kerkez Milos is a kritikák kereszttüzébe került Liverpoolban
Nem tartott sokáig a mennyből alázuhanni a pokolba, és ki tudja, hol a vége a Liverpool kálváriájának. Tavasszal még százezrek ünnepeltek városszerte, amikor a csapat nem egyszerűen megnyerte a Premier League-et, hanem olyan idénybeli teljesítményre tette fel a koronát, amely során teljesen egyértelmű volt, hogy a riválisok még csak a közelébe sem érnek. Ezek után a nyáron akkora összegből erősítették meg a keretet a Mersey partján, amelyből egy kisebb PL-csapatot is fel lehetne építeni, így kétség sem fért hozzá, ki a legesélyesebb az új idényben.
Az intő jelek már a nyári felkészülési meccsek során látszottak (2–4 a Milan ellen), csakúgy az évad első mérkőzésein (a Bournemouth, a Newcastle és az Atlético Madrid ellen leadott, egyaránt kétgólos előny), de amíg jöttek a kiszenvedett sikerek, a kritikusok – már ha voltak – csak óvatosan fogalmaztak. Mára viszont ott tartunk, hogy a korábban kikezdhetetlen csapatot, élén Arne Slot menedzserrel, ízekre szedik az angol elemzők, és a szurkolók is egyre hangosabban nyilvánítják ki a nemtetszésüket. Kétségtelen, hogy az élvonalban még a bentmaradásért küzdő gárdáknál is elégedetlenül fogadnák a sorozatban három vereséget, nemhogy a címvédőnél, amely ráadásul a nemzetközi porondon is elhasalt az utóbbi időben (vereség a Galatasaray otthonában a BL-ben), így pedig már érthetően fájdalmas a negatív széria.
Az angol médiában már le is dobták az első bombát, a Diary of a CEO („Egy főnök naplója” szabad fordításban) című podcastben, amelyet Steven Bartlett brit vállalkozó és író vezet, a Liverpool korábbi menedzsere, Jürgen Klopp nem zárkózott el a visszatérés elől, noha 2024-ben úgy búcsúzott a klubtól, hogy Angliában már nem áll szándékában csapatot irányítani. Mindeközben a hétfői angol lapok kivétel nélkül egyetértenek abban, hogy méregdrága támadósor továbbra sem állt össze, de még mindig jobban muzsikál, mint a rogyadozó lábakon álló védelem. A legfrappánsabban talán a Telegraph jellemezte a Liverpoolt: „Slot úgy vágott neki az idénynek, hogy csapata a PSG-hez hasonlítson. A kijózanító valóság azonban az, hogy inkább Ange Postecoglou Tottenhamjére emlékeztet: látványos játék, tele támadó szándékkal, de a védelem sebezhető, és olyan mérvű a kockázatvállalás, hogy lassan szükség lehet az anonim szerencsejáték-függők segélyhívójára.”
Sokat elárul az állapotokról, hogy a korábban érinthetetlen Mohamed Szalah szintén célkeresztbe került. Kétségtelen, hogy az egyiptomi tavaly ilyenkor minden frontot számolva már hétgólos volt, most viszont árnyéka önmagának és csak három találatnál tart, a United ellen pedig a hajrában le is hozta Slot menedzser. A Liverpool korábbi játékosa, a Sky Sports szakértője, Jamie Carragher ezek után arra szólította fel a vezetőedzőt, hogy hagyja ki Szalahot a csapat következő két meccsén.
Sajnos, a magyar kontingens sem úszta meg kritika nélkül, Jamie Redknapp, aki szintén liverpooli játékosból lett szakértő a Sky Sportson, a következőképpen fogalmazott Kerkez Milosról: „Idegroncsnak tűnt a pályán, kicsit együtt érzek vele.”
Szoboszlai Dominikot egyelőre csak óvatosabb bírálatok érték – leginkább az, hogy tehetett volna ő is többet a csapatért –, és szinte minden elemző megjegyzi, hogy főként Slot hibája, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya a tízes poszton kezdett, majd vissza kellett húzódnia felfutó védőnek, hogy végül a középpályán fejezze be a mérkőzést.
