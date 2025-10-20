Nemzeti Sportrádió

Kerkez Milos is a kritikák kereszttüzébe került Liverpoolban

GYENGE BALÁZSGYENGE BALÁZS
• Liverpool
Vágólapra másolva!
2025.10.20. 21:55
null
Kerkez (balra) nem élete meccsét játszotta a United ellen (Fotó: Reuters)
Címkék
légiósok Liverpool Kerkez Milos
Az Arne Slot-éra legmélyebb hullámvölgyében a Liverpool, és máris zúdul a kritika a csapatra – a holland menedzser mellett az eddig kikezdhetetlen játékosok is célkeresztbe kerültek, és sajnos a magyar kontingens sem ússza meg.

Nem tartott sokáig a mennyből alázuhanni a pokolba, és ki tudja, hol a vége a Liverpool kálváriájának. Tavasszal még százezrek ünnepeltek városszerte, amikor a csapat nem egyszerűen megnyerte a Premier League-et, hanem olyan idénybeli teljesítményre tette fel a koronát, amely során teljesen egyértelmű volt, hogy a riválisok még csak a közelébe sem érnek. Ezek után a nyáron akkora összegből erősítették meg a keretet a Mersey partján, amelyből egy kisebb PL-csapatot is fel lehetne építeni, így kétség sem fért hozzá, ki a legesélyesebb az új idényben.

Az intő jelek már a nyári felkészülési meccsek során látszottak (2–4 a Milan ellen), csakúgy az évad első mérkőzésein (a Bournemouth, a Newcastle és az Atlético Madrid ellen leadott, egyaránt kétgólos előny), de amíg jöttek a kiszenvedett sikerek, a kritikusok – már ha voltak – csak óvatosan fogalmaztak. Mára viszont ott tartunk, hogy a korábban kikezdhetetlen csapatot, élén Arne Slot menedzserrel, ízekre szedik az angol elemzők, és a szurkolók is egyre hangosabban nyilvánítják ki a nemtetszésüket. Kétségtelen, hogy az élvonalban még a bentmaradásért küzdő gárdáknál is elégedetlenül fogadnák a sorozatban három vereséget, nemhogy a címvédőnél, amely ráadásul a nemzetközi porondon is elhasalt az utóbbi időben (vereség a Galatasaray otthonában a BL-ben), így pedig már érthetően fájdalmas a negatív széria.

Az angol médiában már le is dobták az első bombát, a Diary of a CEO („Egy főnök naplója” szabad fordításban) című podcastben, amelyet Steven Bartlett brit vállalkozó és író vezet, a Liverpool korábbi menedzsere, Jürgen Klopp nem zárkózott el a visszatérés elől, noha 2024-ben úgy búcsúzott a klubtól, hogy Angliában már nem áll szándékában csapatot irányítani. Mindeközben a hétfői angol lapok kivétel nélkül egyetértenek abban, hogy méregdrága támadósor továbbra sem állt össze, de még mindig jobban muzsikál, mint a rogyadozó lábakon álló védelem. A legfrappánsabban talán a Telegraph jellemezte a Liverpoolt: „Slot úgy vágott neki az idénynek, hogy csapata a PSG-hez hasonlítson. A kijózanító valóság azonban az, hogy inkább Ange Postecoglou Tottenhamjére emlékeztet: látványos játék, tele támadó szándékkal, de a védelem sebezhető, és olyan mérvű a kockázatvállalás, hogy lassan szükség lehet az anonim szerencsejáték-függők segélyhívójára.”

Sokat elárul az állapotokról, hogy a korábban érinthetetlen Mohamed Szalah szintén célkeresztbe került. Kétségtelen, hogy az egyiptomi tavaly ilyenkor minden frontot számolva már hétgólos volt, most viszont árnyéka önmagának és csak három találatnál tart, a United ellen pedig a hajrában le is hozta Slot menedzser. A Liverpool korábbi játékosa, a Sky Sports szakértője, Jamie Carragher ezek után arra szólította fel a vezetőedzőt, hogy hagyja ki Szalahot a csapat következő két meccsén.

Sajnos, a magyar kontingens sem úszta meg kritika nélkül, Jamie Redknapp, aki szintén liverpooli játékosból lett szakértő a Sky Sportson, a következőképpen fogalmazott Kerkez Milosról: „Idegroncsnak tűnt a pályán, kicsit együtt érzek vele.” 

Szoboszlai Dominikot egyelőre csak óvatosabb bírálatok érték – leginkább az, hogy tehetett volna ő is többet a csapatért –, és szinte minden elemző megjegyzi, hogy főként Slot hibája, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya a tízes poszton kezdett, majd vissza kellett húzódnia felfutó védőnek, hogy végül a középpályán fejezze be a mérkőzést.

ANGOL PREMIER LEAGUE
8. FORDULÓ
Liverpool–Manchester United 1–2 (Gakpo 78., ill. Mbeumo 2., Maguire 84.)

1. Arsenal861115–3+12 19 
2. Manchester City851217–6+11 16 
3. Liverpool85314–11+3 15 
3. Bournemouth843114–11+3 15 
5. Chelsea842216–9+7 14 
6. Tottenham842214–7+7 14 
7. Sunderland84229–6+3 14 
8. Crystal Palace834112–8+4 13 
9. Manchester United841311–12–1 13 
10. Brighton & Hove Albion833212–11+1 12 
11. Aston Villa83328–812 
12. Everton83239–911 
13. Brentford831411–12–1 10 
14. Newcastle82337–7
15. Fulham82248–12–4 
16. Leeds United82247–13–6 
17. Burnley82159–15–6 
18. Nottingham Forest81255–15–10 
19. West Ham81166–18–12 
20. Wolverhampton8265–16–11 
az állás


 

Kapcsolódó tartalom

A Liverpool kikapott odahaza a Manchester Unitedtől

Kerkez és Szoboszlai is végigjátszotta a rangadót – nagyot harcoltak, de sorozatban negyedik mérkőzését is elbukta a Pool.

Gödörben a Liverpool – Thury Gábor jegyzete

NS-VÉLEMÉNY. Wirtz mintha még nem érkezett volna meg Liverpoolba.

Carragher: Szalahnak nem kellene minden meccsen kezdenie

Az egykori Liverpool-ikon szerint az egyiptomi teljesítménye nem indokolja, hogy kihagyhatatlan legyen a „vörösök” kezdőjéből.

Harry Maguire: Tudunk jobban is játszani

Virgil van Dijk: „Nehéz időszakot élünk.”

 

 

 

légiósok Liverpool Kerkez Milos
Legfrissebb hírek

Nagyon büszke az FC Andorra magyar kapusa

Légiósok
9 órája

Heti légiósprogram: indul az MLS rájátszása

Légiósok
10 órája

Légióskörkép: az amerikai, a román és a svéd élvonalban is született magyar gól

Légiósok
14 órája

Gödörben a Liverpool; Újpesti pontszerzés a Fradi ellen, Varga Barnabással a kapuban

E-újság
23 órája

Gödörben a Liverpool – Thury Gábor jegyzete

Angol labdarúgás
23 órája

Arne Slot: Talán a játékosok túlzottan nyerni szeretnének

Angol labdarúgás
Tegnap, 22:02

Harry Maguire: Tudunk jobban is játszani

Angol labdarúgás
Tegnap, 21:00

A Liverpool kikapott odahaza a Manchester Unitedtől

Angol labdarúgás
Tegnap, 19:43
Ezek is érdekelhetik