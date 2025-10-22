Nemzeti Sportrádió

Erste Liga: az Egyesült Államokba szerződött a DEAC pontkirálya

Vágólapra másolva!
2025.10.22. 12:39
Ilja Culigin (Fotó: deac.hu)
Címkék
Erste liga DEAC Ilja Culigin
Ilja Culigin az amerikai harmadosztályban, a New York Rangers farmcsapatánál folytatja karrierjét.

Távozik Debrecenből, a DEAC jégkorongcsapatától Ilja Culigin, aki az amerikai Bloomington Bison játékosa lesz. A fehérorosz csatár az előző idény alapszakaszában 36 mérkőzésen 20 gólt ért el és 40 gólpasszt adott, ezzel a csapat pontkirálya volt, a teljes mezőnyben pedig harmadikként jegyezték a rangsorban.

A magyar klub szerdai közleménye szerint a 23 éves hokisnak – jó teljesítményének köszönhetően – lehetősége nyílt, hogy egy erősebb bajnokságban is kipróbálja magát, a DEAC pedig a játékos érdekeit szem előtt tartva nem gördített akadályt a távozása elé. A Bloomington Bison az elitligában, azaz az NHL-ben szereplő New York Rangers harmadosztályú farmcsapata.

„Nehéz szívvel búcsúzom Debrecentől, nem volt könnyű meghozni ezt a döntést. Nagyon jól éreztem magam a városban és a csapatnál, hálás vagyok mindazért, amit itt kaptam. Úgy érzem, ez a lehetőség fontos előrelépés a pályafutásomban, és izgatottan várom, hogy egy amerikai-kanadai hokiligában is kipróbáljam magam. A DEAC-nál eddigi karrierem legjobb szezonját zártam, és remélem, Bloomingtonban is hasonló teljesítményt tudok majd nyújtani” – nyilatkozta Ilja Culigin, aki köszönetet mondott a debreceni klubvezetőknek, és jelezte, nyáron visszatér a városba, hogy találkozzon a magyarországi barátokkal.

 

Erste liga DEAC Ilja Culigin
Legfrissebb hírek

Erste Liga: felkartöréssel műtötték a DEAC csatárát

Jégkorong
21 órája

Mindkét vendégcsapat örülhetett az Erste Ligában

Jégkorong
2025.10.19. 21:03

Erste Liga: kilencgólos meccsen verte a DVTK a Dunaújvárost

Jégkorong
2025.10.17. 21:10

Erste Liga: tovább szárnyal a Gyergyó, Erdélyben nem megy a magyaroknak

Jégkorong
2025.10.12. 18:21

Erste Liga: egy harmadig bírta a Dunaújváros, hétig jutott a DEAC

Jégkorong
2025.10.05. 17:23

A jó első negyed után a vártnál nehezebben nyert a Falco a férfi kosár NB I-ben

Kosárlabda
2025.10.03. 20:00

Idegenben fordított és nyert a DVTK, gyorsan lerendezte az erdélyi derbit a Gyergyó

Jégkorong
2025.09.28. 20:15

Jégkorong Erste Liga: két-két meccsre tiltották el Szalmát és Mozert

Jégkorong
2025.09.28. 15:41
Ezek is érdekelhetik