A vb-rekorder Csay Renáta lánya, Kolozsvári Lili két aranyérmet nyert Győrben

1999, 2007 és 2015 után ismét Győr ad otthont a maratoni szakág világbajnokságának. Csay Renáta az eddig rendezett mindhárom eseményen szerepelt versenyzőként, most azonban már csak a partvonalról szurkol gyerekeinek, merthogy mindketten itt vannak, Kolozsvári Lili az ifik között, Kolozsvári Brúnó az U23-as mezőnyben teszi próbára magát.

„Hihetetlen, hogy tíz évvel ezelőtt még én eveztem itt, én képviseltem a családot, most már ők, ez óriási büszkeség. Brúnóval megadatott, hogy egyazon világbajnokságon szerepeljünk, most ők vannak itt ketten, ez tényleg csoda” – mondta meghatottan Csay Renáta az Aranyparton.

Lilinek fantasztikusan sikerült a világbajnokság, rövid körön és 18.1 kilométeren is diadalmaskodott kajakban.

„Itt volt fenn a lelátón az egész osztályom, a barátaim, a családom, a Rábánál meg körbeálltak a régi iskolám tagjai, ez nagyon sokat jelentett – így Kolozsvári Lili. – Ez volt életem első vb-je, egy érmet szerettem volna szerezni, boldog vagyok, hogy sikerült.”

Szinte mesébe illő, hogy Kolozsvári Lili édesanyja hajójában ülve szerzett aranyérmet: „2012-ben, a római világbajnokságra kaptam ezt a hajót, aztán amikor másfél évvel ezelőtt eldöntöttünk, hogy Lili kipróbálja a maratoni szakágat, akkor egyértelmű volt, hogy megkapja, addig ott állt a garázsban. Bevált, úgyhogy szerintem maradunk ennél, bár ő rózsaszín hajót szeretne, ez meg sárga… Tudtuk, hogy ha nem adódik technikai hiba, akkor mindkét távon harcban lehet az éremért, de azért ekkorát mi sem mertünk álmodni” – nyilatkozta a hússzoros világbajnok klasszis.

Immár a család mind a négy tagja elmondhatja magáról, hogy valamelyik korosztályban nyert maratoni világbajnoki címet, Kolozsvári Brúnó háromszor győzött az ifik között, az édesapa, Kolozsvári Gábor 1992-ben, Brisbane-ben C–1 45 kilométeren állhatott a dobogó tetejére.

A család hölgy tagjai tehát másfél évvel ezelőtt kezdték meg a közös munkát, Csay Renáta nem tagadja, eleinte tartott ettől: „Mindketten Kos jegyűek vagyunk, ez néha, úgy naponta ötször okoz konfliktust közöttünk, kisebbeket, nagyobbakat. Ezért is ódzkodtam attól, hogy együtt dolgozzunk, ha egyedül lettem volna, valószínűleg nem vállalom. Féltem, hogy rámegy a csapat, nem akartam, hogy a többiek azt érezzék, kivételezek, de túl szigorú sem szerettem volna lenni vele. Ezért nagyon jó, hogy Tokár Krisztián itt van, amikor tehetjük, az ő gondjaira bízom Lilit. Egész jól átvészeltük ezt a másfél évet.”

Kolozsvári Lili arra a kérdésre, hogy milyen együtt dolgozni az édesanyjával, viccelődve így felelt: „Sokat nem szoktunk együtt edzeni, úgyhogy így jó…”

Noha csak hétéves volt, eszébe jutott egy történet a 2015-ös, győri vb-ről: „Csak arra emlékszem, hogy akkor esett ki az első fogam, és az iskolában hagytam. Anya annyival vezetett, hogy nem aggódtam érte a futam közben, visszarángathattam apát a suliba a fogamért.”

Interjúnk felvételekor Kolozsvári Brúnó még nem versenyzett K–1 25.5 kilométeren. Vele kapcsolatban édesanyja azt mondta: „Felemásan alakult az éve, nagyon szeretett volna a felnőttek között párosban indulni, ez nem jött össze. Nagyon szurkolok neki, hogy az U23-asok között dobogóra állhasson, és elégedetten száll ki a hajóból. Ő nem az én irányításom alatt készül, sokkal inkább igényli, hogy megbeszéljük otthon a dolgokat, valamivel jobban kikéri a tanácsomat. De hát neki már benőtt a feje lágya, ő már elmúlt húszéves, Lili még csak tizenhét, kell még neki idő” – zárta Csay Renáta.