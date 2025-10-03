A Paks már háromszor le tudta győzni az FTC-t a Groupama Arénában – négyszer még senki sem

SZOMBAT

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–ZALAEGERSZEGI TE FC

♦ Eddig 23-szor mérték össze erejüket a legfelső osztályban. A vendég zalaiak fölénye jelentős, hiszen az örökmérleg 3 Szpari-siker, 12 döntetlen, 8 ZTE-diadal.

♦ Mindössze 7 olyan meccsük volt, amelyen legalább 3 gól született, 6-szor viszont 0–0-ra végeztek, többek között a legutóbbi 2 alkalommal. Ezek után nem meglepő, hogy a gólátlag kifejezetten alacsony, mindössze 2.0/mérkőzés.

♦ A 2000 óta megrendezett 12 találkozójuk közül csupán egyet tudott megnyerni a Nyíregyháza: 2007 októberében 2–1-re megverte az egerszegi csapatot. A Szpari azóta képtelen legyőzni a ZTE-t (5 döntetlen, 3 vereség), az előző kiírásban mindháromszor remiztek.

♦ 2013 és 2019 között 8 összecsapásuk volt a másodosztályban, és a párharc ebben a periódusában eldöntetlen lett a mérlegük: mindkét csapat 3-szor győzött, 2-szer ikszeltek.

♦ Nyíregyházán eddig 12-szer találkoztak az élvonalban, és a mérkőzéseik kétharmada, 8 döntetlent hozott, ötször 1–1-et. A Szpari 3-szor tudott győzni, az egyetlen zalai siker 2009 novemberében, többek között a lett Artjoms Rudnevs triplájával jött össze (0–4), igaz, akkor a hazaiak egy teljes félidőt emberhátrányban játszottak. A tavaly őszi találkozójukon Nagy Dominik fejesével a 90. percben egyenlített a Szpari (1–1).

♦ A kieső helyre visszacsúszó Nyíregyháza az előző két fordulóban hátrányból tudott döntetlent elérni Pakson (1–1), majd Újpesten (2–2), előtte viszont 2-szer kikapott, így már 4 forduló óta nem győzött, ami egálban a leghosszabb nyeretlenségi sorozat most az NB I-ben.

♦ A ZTE 14 bajnokiján át tartó nyeretlenségét megtörve első győzelmét aratta a múlt hétvégén a Kazincbarcika felett, ami mindjárt kiütésesre sikerült (5–0), sőt, az utolsó 2 találatát már emberhátrányban érte el. Ezelőtt 2024 áprilisában, Újpesten tudott 5 gólt szerezni (5–1), 5–0-ra pedig legutóbb 3 éve, Mezőkövesden, még Ricardo Moniz irányításával nyert.

♦ A Szpari nyeretlenül utolsó a hazai táblázaton (2 iksz, 2 vereség), saját stadionjában legutóbb május 11-én a Diósgyőrt tudta megverni (1–0).

♦ A ZTE utolsó előtti a vendégtabellán, a diósgyőri és a paksi 2–2 után legutóbb 1–0-ra maradt alul az MTK pályáján. Mind a három pontot mostanáig utoljára április 6-án Fehérvárról tudta hazavinni (2–0).



PUSKÁS AKADÉMIA FC–ÚJPEST FC

♦ Már 31 NB I-es találkozójuk volt, ezeknek majdnem a fele – 15 – a felcsútiak győzelmével ért véget, 9 iksz és 7 lila-fehér siker mellett. A gólátlag elég magas, 3.5 mérkőzésenként.

♦ A legutóbbi 16 meccsükből csak kettőt tudtak megnyerni lila-fehérek, az egyiket 2022-ben a Szusza-stadionban (2–1) a másikat tavaly márciusban a Pancho Arénában (2–0). A legutóbbi 2 egymás elleni összecsapásuk úgy lett 1–1, hogy Lamin Colley góljával a felcsútiak szereztek vezetést.

♦ Házigazdaként kevésbé sikeres a Puskás Akadémia a lila-fehérek ellen, hiszen a mérleg csak minimális különbséggel billen a felcsúti csapat felé: 6 győzelem, 3 iksz, 5 vereség. Az újpestiek 2023 márciusában 5–1-re alulmaradtak Felcsúton, azóta viszont nem kaptak ki: 1-szer nyertek, 2-szer ikszeltek.

♦ A Puskás Akadémia múlt szombaton előnyből a 87. és 89. percben kapott gólokkal maradt alul 3–2-re Pakson, így az előző 4 fordulóban csupán 1 pontot gyűjtött: Diósgyőrben ikszelt, 3-szor pedig kikapott. Hasonlóra legutóbb 2022. február-márciusban volt példa a klub életében. Hornyák Zsolt csapata ráadásul – rá nem jellemzően – negatív gólkülönbséggel (12–15) áll a középmezőnyben.

♦ Az Újpest is csak 1 pontot kapart össze a legutóbbi 3 bajnokiján, 2 vereség után legutóbb otthon csupán döntetlenre volt képes a Nyíregyháza ellen (2–2).

♦ A felcsútiak hazai mérlege eddig 50 százalékos: 2 egygólos győzelmüket 2 kétgólos vereség követte, legutóbb az ETO-tól (0–2).

♦ A lila-fehérek hullámzóan teljesítettek idegenben, hiszen előbb úgy ikszeltek Győrben, hogy nagyon közel álltak a nyeréshez. Ezután fölényesen nyertek Egerszegen (4–1), majd kikaptak a ligautolsó Kazincbarcikától (0–2).



DEBRECENI VSC–ETO FC

♦ A forduló előtti állapot szerint a mezőny második és harmadik legerősebb vidéki csapata mérkőzik meg egymással ebben a párosításban.

♦ Nyolcvanötödször csapnak össze az élvonalban, az örökmérleg a DVSC tavaly augusztusi, győri diadalával billen minimális különbséggel a debreceniek felé: 28-szor nyert az ETO, 29-szer a Loki, a döntetlenek száma 27.

♦ Az ETO NB I-es találkozón legutóbb 2013 szeptemberében, házigazdaként tudta legyőzni a Lokit (3–0), azóta 3 döntetlen és 3 győri vereség következett. Az előző bajnokságban Győrött előbb 3–0-ra nyert a DVSC, majd kétszer remiztek, legutóbb márciusban a Rába partján 0–0-ra.

♦ A 2020–2021-es idényben az NB II-ben kerültek szembe egymással, akkor a Loki hazai pályán 3–0-ra, Győrben pedig 4–2-re nyert.

♦ Debrecenben 41-szer meccseltek az NB I-ben, a mérleg a hazaiak szemszögéből 19 diadal, 14 iksz, 8 vereség. Az ETO ebben az évszázadban 17 alkalomból csak egyszer (!), 2004 augusztusában tudott győztesen hazatérni a Loki otthonából (1–3), ráadásul 8-szor kikapott ebben az időszakban. A tavaly novemberi, fordulatos debreceni meccsükön Eneo Bitri révén csak a 90. percben tudtak kiegyenlíteni a zöld-fehérek (2–2).

♦ A várakozáson felül rajtoló DVSC az előző 4 fordulóban úgy gyűjtött 7 pontot, hogy csak egyszer maradt alul, a legutóbbi 2 bajnokiján pedig még gólt sem kapott, pedig idegenben lépett pályára (1–0 Kisvárdán, majd 0–0 Diósgyőrben).

♦ Az ETO idénybeli első vereségét szenvedte el legutóbb otthon a címvédő Ferencvárostól (0–2) és először nem tudott betalálni az ellenfelének.

♦ A Loki a 14 pontjából mindössze 3-at szerzett hazai pályán, az MTK legyőzése után (1–0) a Nyíregyházával (1–2) a bajnok FTC-vel (0–3) szemben is alulmaradt.

♦ Eddig a győriek is házon kívül eredményesebbek, hiszen az otthoni 4-gyel szemben idegenben már 8 pontnál járnak – 2 döntetlenjüket 2 győzelem követte – és vendégként a legtöbb gólt (13) szerezték a mezőnyben.

VASÁRNAP

FERENCVÁROSI TC–PAKSI FC

♦ Az utóbbi évek talán legizgalmasabb NB I-es párharcában 42-szer találkoztak a felek, és összecsapásaik több mint a felét, 23-at a ferencvárosiak nyerték meg, a paksi győzelmek száma 9, a döntetleneké 10. Az előző 20 találkozójuk közt csak kettő olyan volt, amelyen 3-nál kevesebb gól esett, így nem meglepő, hogy a gólátlag itt is magas, 3.5 meccsenként.

♦ Bár a legutóbbi tétmérkőzésük, a májusi Mol Magyar Kupa-döntő nemcsak a rendes játékidő, hanem a 2x15 perces hosszabbítás után is egálra állt (1–1 után tizenegyesekkel 4–3-ra a tolnai csapat nyert), bajnoki találkozón a 2020. júniusi, paksi 2–2 óta nem játszottak döntetlent. Onnantól kezdve 10-szer győzött a Fradi és csak 5-ször a tolnai gárda. A legutóbbi 7 élvonalbeli ütközetükből viszont 4-szer az atomvárosiak kerültek ki nyertesen és csak 3-szor a IX. kerületiek.

♦ A Ferencváros pályaválasztóként 11-szer győzte le a Paksot és 7-szer végzett vele döntetlenre, legutóbb 2018 augusztusában, amikor még Thomas Doll irányított a kispadról (1–1). Az atomvárosiak eddig 3-szor tudtak győztesen távozni a Groupama Arénából: 2016 novemberében (1–2), 2022 februárjában (0–3), majd legutóbb idén februárban, amikor Böde Dániel duplájával lett 0–2 a végeredmény. Rajtuk kívül csak a Puskás Akadémia tudott már 3 bajnokit megnyerni a 2014 augusztusában átadott létesítményben, így most Bognár György együttese lehet az első, amelynek ez negyedszer is sikerül.

♦ A Ferencvárosra egy héten belül a második olyan bajnoki csata vár, amelyben egy nemzetközi porondra kijutó csapat az ellenfele. A fővárosi zöld-fehéreknek vasárnap az ETO-t sikerült megfosztaniuk a veretlenségétől, most ugyanezt megtehetik a Pakssal szemben is. Dibusz Dénesék védekezését dicséri, hogy nemcsak Győrben (2–0), hanem csütörtökön a genki Európa-liga mérkőzésükön sem kaptak gólt (1–0).

♦ A mezőnyben egyedül veretlen Paks szombaton a 86. percben még vesztésre állt odahaza a Puskás Akadémiával szemben, ám innen is ki tudta harcolni a győzelmet (3–2). Bognár György csapatának ez volt az első fordítása a bajnokságban. Emellett két bajnokiját sikerült döntetlenre mentenie, így hátrányból a Nyíregyháza (6) után a Paks szerezte eddig (5) a második a legtöbb pontot.

♦ Az FTC otthon eddig közepesen teljesített, hiszen 3 hazai bajnokijából csupán egyet tudott megnyerni, még az elsőt, az újonc Barcika ellen. Ezután jött a Puskás Akadémia elleni kudarc (1–2), majd a DVTK-val szemben is csak Gruber Zsombor 91. percben lőtt góljával tudta elkerülni az újabb vereséget. (2–2).

♦ A tolnai csapat idegenben 3 győzelem után legutóbb 1–1-et ért el Nyíregyházán, és eddig minden találkozóján rúgott is és kapott is gólt.

♦ A paksiaknál eltiltás nem játszhat a középpályás Papp Kristóf, aki a teljes NB I-es mezőnyből elsőként gyűjtött be öt sárga lapot.



KISVÁRDA MASTER GOOD–DIÓSGYŐRI VTK

♦ Eddig 12 NB I-es találkozón mérte össze erejét a két csapat, az örökmérleg a diósgyőriek fölényét mutatja: 2 kisvárdai siker, 5 iksz, 5 DVTK-győzelem. Ez igazán gólszegény párosítás, hiszen egy mérkőzésen 2 találatnál többre még egyik csapat sem volt képes, az átlag 2.3 gól/meccs.

♦ A Diósgyőr 5-ös veretlenségi sorozatban van a szabolcsiakkal szemben, akik legutóbb 2020. november elején, házigazdaként a brazil Sassá góljával tudták legyőzni a miskolciakat. Ezt követően sorozatban 4-szer nyert a DVTK, majd legutóbb, 2024 áprilisában a borsodi városban 1–1-re végeztek.

♦ Kisvárdán az első 3 három fellépésén ikszelt a Diósgyőr, ezt követte a már említett 1–0-s hazai siker, a legutóbbi 2 alkalommal pedig egygólos különbséggel a DVTK bizonyult jobbnak (0–1 és 1–2).

♦ Az újonc létére a fordulót a 7. helyről váró Várda legutóbb kiütéses, 4–0-s vereséget szenvedett az MTK otthonában, és mivel egymás után másodszor maradt alul (az előző héten otthon kapott ki 1–0-ra a DVSC-től), Révész Attila sportigazgató megvált Gerliczki Máté vezetőedzőtől. A klub tájékoztatása szerint az új szakvezetőt csak a jövő héten nevezik meg, a Diósgyőr elleni mérkőzésre pedig Révész útmutatásai alapján az eddigi szakmai stáb készítette fel a csapatot.

♦ A Paks után a DVTK a második leghosszabb ideje veretlen együttes a mezőnyben, hiszen az előző 5 fordulóban 1 győzelem (4–1 Nyíregyházán) mellett 4-szer ikszelt. Legutóbb augusztus 9-én az MTK-tól kapott ki, de akkor nagyon (0–5).

♦ A Kisvárda a 10 pontjából mindössze 3-at gyűjtött be odahaza (1 győzelem, 2 vereség), ezzel utolsó előtti az otthoni tabellán.

♦ A Diósgyőr házon kívül 2 vereséggel nyitott, viszont az előző 2 fellépésén már nem kapott ki (1 siker, 1 döntetlen). Érdemes kiemelni, hogy minden idegenbeli meccsén legalább 4 gól esett.

A 9. FORDULÓ PROGRAMJA

Október 3., péntek

20.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport). Vezeti: Kovács Imre

Október 4., szombat

14.15: Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)

17.00: Puskás Akadémia–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

19.30: Debreceni VSC–ETO FC (Tv: M4 Sport)

Október 5., vasárnap

16.30: Ferencvárosi TC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

19.00: Kisvárda Master Good–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)

