A Galatasaraynak fel kell pörögnie a norvégok ellen is!
Csapdahelyzet – így nevezte a török bajnok előtt álló mérkőzést Hasan Sas. A Sallai Rolandot is alkalmazó Galatasaray korábbi negyvenszeres válogatott játékosa korábban a szakmai stáb tagja is volt, és arról beszélt a sportON oldalnak, hogy egyáltalán nem lesz olyan könnyű meccse a házigazdának, mint azt a drukkerek gondolják.
„Mást sem hallok: megvertük a Liverpoolt, mi gond lehet? – mondta a 49 éves szakember. – Csakhogy az angol bajnok nincs formában, ellene mindenki az életét adta a pályán, a norvég klubról pedig senki nem hallott Törökországban. Kik ezek? Nagyon mérges vagyok, amikor ezt hallom. Erős, gyors, okos csapat jön hozzánk, ha nem figyelünk, nem koncentrálunk, katasztrófa lesz a mérkőzésből! Ugyanúgy kell összpontosítani, mint a Liverpool ellen, ha kicsit is könnyebben veszik a srácok a feladatot, és a Bodö a gyors kontráival a találkozó elején előnybe kerül, baj lehet. A közönség türelmetlenné válik, a csapat idegessé, és abban az állapotban már nagyon nehéz jól játszani, fordítani az eredményen. Nem győzöm hangsúlyozni: türelem, figyelem és nagy tisztelet az ellenfélnek, mert bárkinek képes gondot okozni. Ha lassan, megfontoltan haladunk, a minőségi fölényünkkel megnyerjük a mérkőzést. Tudjuk, mekkora a tét: újabb győzelemmel nagy lépést tehetünk a továbbjutás felé.”
Az indulás előtt a norvég televízió egyik adásában Fredrik Björkan nyilatkozott. Először arról, az egész csapat megnézte azokat a videókat, amelyek a Liverpool isztambuli hotelje előtt készültek a meccset megelőző éjjel: petárdák, tűzijáték, hanggránátok – a törökök mindent megtettek, hogy megzavarják az ellenfél pihenését.
„Ez tiszta őrület, de nem hiszem, hogy ellenünk is megtörténne – mondta a 27 éves futballista, aki korábban szerepelt a berlini Herthában is. – Felkészültünk mindenre: viszünk füldugót! Amúgy pedig hatalmas élmény lesz nekünk a mérkőzés, a mi játékosaink ritkán, vagy sohasem futballoztak olyan miliőben, mint amilyen Isztambulban vár ránk. Fegyelmezett, szervezett játékra lesz szükségünk, tudjuk, mekkora sztárok szerepelnek az ellenfél együttesében. Örülünk, hogy a Bajnokok Ligájában szerepelhetünk, nincs rajtunk teher, nyugodtan játszhatunk.”
A Bodö kétszer is 2–2-re végzett a BL-ben: Prágában a Slavia vendégeként, otthon a Tottenham ellen.
„A Spurs ellen jól játszottunk, azt sajnáljuk csak, hogy nem tudtunk nyerni, mert volt rá esélyünk” – vélekedett Fredrik Björkan.
18.45: Galatasaray (török)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport2)
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
