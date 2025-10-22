A Galatasaraynak fel kell pörögnie a norvégok ellen is!

Nemzeti Sportrádió

2025.10.22. 11:21
Sallai Roland újabb bevetésre vár a Bajnokok Ligájában (Fotó: Getty Images)
Hasan Sas, a Galatasaray korábbi játékosa szerint fontos lesz, hogy a Galatasaray játékosai ne becsüljék le a Bodö/Glimtet, míg a norvégok nyugodtan és többek között füldugóval készülnek.

Csapdahelyzet – így nevezte a török bajnok előtt álló mérkőzést Hasan Sas. A Sallai Rolandot is alkalmazó Galatasaray korábbi negyvenszeres válogatott játékosa korábban a szakmai stáb tagja is volt, és arról beszélt a sportON oldalnak, hogy egyáltalán nem lesz olyan könnyű meccse a házigazdának, mint azt a drukkerek gondolják.

 „Mást sem hallok: megvertük a Liverpoolt, mi gond lehet? – mondta a 49 éves szakember. – Csakhogy az angol bajnok nincs formában, ellene mindenki az életét adta a pályán, a norvég klubról pedig senki nem hallott Törökországban. Kik ezek? Nagyon mérges vagyok, amikor ezt hallom. Erős, gyors, okos csapat jön hozzánk, ha nem figyelünk, nem koncentrálunk, katasztrófa lesz a mérkőzésből! Ugyanúgy kell összpontosítani, mint a Liverpool ellen, ha kicsit is könnyebben veszik a srácok a feladatot, és a Bodö a gyors kontráival a találkozó elején előnybe kerül, baj lehet. A közönség türelmetlenné válik, a csapat idegessé, és abban az állapotban már nagyon nehéz jól játszani, fordítani az eredményen. Nem győzöm hangsúlyozni: türelem, figyelem és nagy tisztelet az ellenfélnek, mert bárkinek képes gondot okozni. Ha lassan, megfontoltan haladunk, a minőségi fölényünkkel megnyerjük a mérkőzést. Tudjuk, mekkora a tét: újabb győzelemmel nagy lépést tehetünk a továbbjutás felé.”

Az indulás előtt a norvég televízió egyik adásában Fredrik Björkan nyilatkozott. Először arról, az egész csapat megnézte azokat a videókat, amelyek a Liverpool isztambuli hotelje előtt készültek a meccset megelőző éjjel: petárdák, tűzijáték, hanggránátok – a törökök mindent megtettek, hogy megzavarják az ellenfél pihenését.

„Ez tiszta őrület, de nem hiszem, hogy ellenünk is megtörténne – mondta a 27 éves futballista, aki korábban szerepelt a berlini Herthában is. – Felkészültünk mindenre: viszünk füldugót! Amúgy pedig hatalmas élmény lesz nekünk a mérkőzés, a mi játékosaink ritkán, vagy sohasem futballoztak olyan miliőben, mint amilyen Isztambulban vár ránk. Fegyelmezett, szervezett játékra lesz szükségünk, tudjuk, mekkora sztárok szerepelnek az ellenfél együttesében. Örülünk, hogy a Bajnokok Ligájában szerepelhetünk, nincs rajtunk teher, nyugodtan játszhatunk.”  

A Bodö kétszer is 2–2-re végzett a BL-ben: Prágában a Slavia vendégeként, otthon a Tottenham ellen.

 „A Spurs ellen jól játszottunk, azt sajnáljuk csak, hogy nem tudtunk nyerni, mert volt rá esélyünk” – vélekedett Fredrik Björkan.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
18.45: Galatasaray (török)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport2)

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Paris SG

3

3

13–3

+10

9

  2. Internazionale

3

3

9–0

+9

9

  3. Arsenal

3

3

8–0

+8

9

  4. Borussia Dortmund

3

2

1

12–7

+5

7

  5. Manchester City

3

2

1

6–2

+4

7

  6. Bayern München

2

2

8–2

+6

6

  7. Newcastle United

3

2

1

8–2

+6

6

  8. Real Madrid

2

2

7–1

+6

6

  9. FC Barcelona

3

2

1

9–4

+5

6

10. Qarabag

2

2

5–2

+3

6

11. PSV 

3

1

1

1

8–6

+2

4

12. Tottenham

2

1

1

3–2

+1

4

13. Marseille

2

1

1

5–2

+3

3

14. FC Bruges

2

1

1

5–3

+2

3

      Sporting

2

1

1

5–3

+2

3

16. Eintracht Frankfurt

2

1

1

6–6

0

3

17. Liverpool

2

1

1

3–3

0

3

18. Atlético Madrid

3

1

2

7–8

–1

3

19. Chelsea

2

1

1

2–3

–1

3

20. Galatasaray

2

1

1

2–5

–3

3

      Atalanta

2

1

1

2–5

–3

3

22. Napoli

3

1

2

4–9

–5

3

23. Royale Union SG

3

1

2

3–9

–6

3

24. Juventus

2

2

6–6

0

2

25. Bodö/Glimt

2

2

4–4

0

2

26. Pafosz

3

2

1

1–5

–4

2

27. Bayer Leverkusen

3

2

1

5–10

–5

2

28. Monaco

2

1

1

3–6

–3

1

29. Slavia Praha

2

1

1

2–5

–3

1

30. Villarreal

3

1

2

2–5

–3

1

31. Köbenhavn

3

1

2

4–8

–4

1

32. Olympiakosz Pireusz

3

1

2

1–8

–7

1

33. Kajrat Almati

3

1

2

1–9

–8

1

34. Benfica

3

3

2–7

–5

0

35. Athletic Bilbao

2

2

1–6

–5

0

36. Ajax

2

2

0–6

–6

0

 

 

