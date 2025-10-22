Nemzeti Sportrádió

Tokiói tenisztorna: Babosék a negyeddöntőben

2025.10.22. 10:33
Babos Tímea (szemben) és Luisa Stefani ismét elégedetten csaphatott egymás tenyerébe (Fotó: Getty Images)
A WTA-világbajnokságon már biztos résztvevő Babos Tímea és Luisa Stefani bejutott a negyeddöntőbe a tokiói egymillió dollár (337 millió forint) összdíjazású, kemény pályás női tenisztorna párosversenyében

A vasárnap Ningpóban döntős Babos Tímea és Luisa Stefani szerdán a Tereza Mihaliková, Olivia Nicholls szlovák, brit kettőssel csapott össze, amelyet a kínai viadalon csütörtökön döntő rövidítésben vert meg Ningpóban. A japán fővárosban rendezett találkozó is szuper tie-breakbe torkollott 6:3, 4:6-os állást követően, és a harmadik játszmát helyettesítő, tíz nyert pontig tartó rövidítésben ezúttal is a Babosék bizonyultak jobbnak – a mérkőzés 1 óra 34 percig tartott.

Babosék negyeddöntős ellenfele a kanadai Gabriela Dabrowski és az amerikai Sofia Kenin lesz.

WTA 500-AS TORNA, TOKIÓ (1 000 000 dollár, kemény borítás)
PÁROS
NYOLCADDÖNTŐ
Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 4.)–Tereza Mihaliková, Olivia Nicholls (szlovák, brit) 6:3, 4:6, 10:7
 

 

