Völgyi Péter: Saját árnyékunkat átlépve lehet megverni a Valenciát

A szakvezető a szerdai sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, bízik a szurkolóikban is, akik majd belekergetik őket az ilyen szituációkba. Azt mondta, bátrabban és kevesebb eladott labdával kell az Euroliga harmadik fordulójában játszaniuk. Megjegyezte, a statisztikával sincs gond, „az asszisztok és a lepattanók száma rendben van”, viszont az eladott labdák számát le kell csökkenteni.

Völgyi Péter szerint a csütörtöki rivális kemény ellenfél, és nagy összecsapásra számít, mert a Valencia egy rendkívül komplett csapat, tele spanyol válogatottal és remek légiósokkal. Hozzátette, nem véletlen, hogy tavaly bejutott a hatos döntőbe, és az elődöntőben csak minimális különbséggel maradt alul török vetélytársával szemben.

A sajtótájékoztatón bemutatták a DVTK-HUNTHERM új igazolását, a WNBA-ből igazolt Kathryn Westbeldet. Az Egyesült Államokban született, 190 centiméter magas erőcsatár a Phoenix Mercurytól érkezett, csapatával döntőt játszott az amerikai női profi bajnokságban. A játékosról Völgyi Péter azt mondta, minden a leigazolása mellett szólt, és egyértelműen vezérszerepet szánnak neki a kritikus szituációkban. Rámutatott, Westbeld több poszton is bevethető és szerdán már a csapattal edz.

Az amerikai kosaras korábban játszott az ausztrál Adelaide Lightning csapatában, valamint megfordult Puerto Ricóban, Franciaországban és Olaszországban is. A magyar élvonalban 2023-ban mutatkozott be a Szekszárd színeiben.

Kathryn Westbeld elmondta, ugyan amiatt csalódott, hogy a WNBA-döntőt elveszítették, de nagyon hálás azért, hogy ott a legjobbaktól tanulhatott. Hozzátette, izgatottan várja a bemutatkozást a DVTK-ban és szeretne több poszton is bizonyítani.

Újságírói kérdésre elárulta, Miskolcra igazolásában döntő szerepet játszott az, hogy korábban kosárlabdázott már Magyarországon. Jelezte, fontos számára a fejlődés és az, hogy az Euroligában topcsapatok ellen is megmutathassa, mit tud.

A DVTK HUNTHERM csütörtökön 18 órától a DVTK Arénában fogadja a Valenciát az Euroliga harmadik fordulójában. A miskolciak első két mérkőzésükön vereséget szenvedtek a Fenerbache és az Olympiakosz csapatától.

KOSÁRLABDA

NŐI EUROLIGA

3. FORDULÓ

C-CSOPORT

18.00: DVTK HUNTHERM–Valencia (spanyol)