Vas János: Az a fontos, hogy Szongoth Domán mindennap jobb akarjon lenni

Huszonnégy évvel ezelőtt Vas Jánost draftolta a Dallas Stars a második kör 32. helyén, azóta viszont nem termett babér magyar jégkorongozónak az NHL játékosbörzéjén. Egészen szombatig, amikor a Buffalo Sabres kiválasztotta a magyar válogatott fiatal tehetségét, Szongoth Dománt az 5. kör 156. helyén. Az egykori klasszist, aki jelenleg edzőmentor és tehetségfejlesztési igazgató a DVTK Jegesmedvéknél, kérdeztük arról, mi a véleménye fiatal honfitársunk sikeréről.

„Óriási gratuláció jár Dománnak! Jó sokat kellett várni erre a pillanatra, de ez olyan esemény, ami visszaigazolja hosszú évek kemény munkáját – mondta a Nemzeti Sportnak Vas János. – Ilyenkor az embernek hasonló érzése van, mintha egy nagy meccset megnyert volna, hirtelen nagyon boldog, pedig sokkal inkább arról van szó, hogy a múlt önfeláldozásának, munkájának a gyümölcse beérett. Egy sztárcsapat azzal díjazta ezt, hogy kinyitott egy kaput, amin a következő években egy kis szerencsével és további kemény munkával be lehet sétálni. Az NHL-be bejutni nem sprintfutam, hanem maratoni, hosszú folyamat és mindennap tenni kell azért, hogy egyre közelebb kerüljön hozzá az ember. Engem 2002-ben draftoltak, de szerződést csak 2005-ben kaptam. A köztes időben is van viszont rengeteg lehetőség, amivel élni kell: ilyenek például a nyári fejlesztőtáborok. Megkapta az esélyt, ezért elismerés jár, a továbbiakban pedig szurkolunk neki, hogy ki is tudja használni!”

Természetesen a draft önmagában még nem jelenti, hogy Szongoth a következő idényben, vagy egyáltalán valaha a Buffalo Sabres játékosa lesz, de innentől kezdve sokkal inkább radaron van, figyelnek rá, és olyan lehetőségeket kap a bizonyításra, fejlődésre, amiről a legtöbb fiatal jégkorongozó csak álmodozik. Vasárnap már el is utazott Buffalóba, hogy részt vegyen a Sabres fejlesztőtáborában, ahol a világ legjobb szakemberei közül többen is felügyelik a munkáját.

„Egy NHL-csapat fiataljaival együtt edzeni, készülni óriási változás a megszokotthoz képest. Emlékszem, amikor én voltam ilyenen, az összes edző, általános igazgató, stábtag ott volt, beszédeket mondtak, és együtt voltunk a jégen olyanokkal is, akik már bemutatkoztak az NHL-ben. Amikor vége a fejlesztőtáboroknak, a játékos visszatér a saját klubcsapatához, de már sokkal inkább szem előtt van, és az együttes, amelyik draftolta, folyamatosan figyeli a fejlődését” – mondta Vas.

Noha az egykori kiváló csatár nem lépett jégre a Dallas Stars színeiben az NHL-ben, évekig a legmagasabb szint előszobájában jégkorongozott, és ha nem sérül meg – ki tudja? – talán máshogy alakul. Az viszont biztos, hogy a kemény munkában hisz, és úgy gondolja, aki idáig eljutott, annak változtatnia már nem kell a hozzáállásán.

„Semmin sem kell változtatnia, az a fontos, hogy minden nap egyre jobb akarjon lenni. A saját munkája dönti majd el, be tud-e sétálni az ajtón, ami kinyílt előtte. Annyira én is be tudtam, hogy két irányú szerződést kaptam a Dallas Starstól, három idényen keresztül tűzközelben voltam, és az Iowa Stars AHL-es csapatában játszottam. Az utolsó lépés viszont, így vagy úgy, de nem jött össze. Ahhoz a szerződéshez viszont kőkemény munka kellett, hiszen a 2003-as keresztszalag sérülésemből visszatérve tudtam kiharcolni a kontraktust. Nagyon rögös út áll minden, még az 1/1-es draftolt játékos előtt is, de ez így szép. Mindenkinek a sajátját kell járnia és bíznia a szerencsében, de az önmagában, kemény munka nélkül nagyon kevés” – magyarázta a szakember, akit arról is megkérdeztünk, mi kellhet hozzá, hogy Domán után ne teljen el annyi idő a következő draftolt magyar játékosig, mint előtte.

„Remélhetőleg nem kell ennyit várni a következő draftolt magyar játékosra. Meg kell adni a fiataloknak a lehetőséget, hogy magas szinten játszhassanak, ahhoz pedig 16 éves korukra olyan fizikai állapotban kell lenniük, hogy megállják a helyüket a felnőttmezőnyben is, ez ritka adottság. Egyre több játékosunk megy ki külföldre, de nincsenek sokan, akik teljesen elkötelezettek, megfelelő a munkamoráljuk, és tökéletes a fizikumuk. Dománban ez mind megvan, a KooKoo nagyon jó csapat, amiben megkapta a korosztályánál magasabb szinteken a lehetőséget, ez segítette, hogy a válogatottban is megállja a helyét, szem előtt volt, dolgozott, és minden nap a célja felé ment” – mondta Vas János.