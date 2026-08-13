Csütörtöki sportműsor: az FTC El-, az ETO Kl-meccset játszik; Milák és Kós összecsap 100 pillangón a vizes Eb-n

AUGUSZTUS 13., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

Nem bajnoki ág

19.00: Górnik Zabrze (lengyel)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.00: Besiktas (török)–Hradec Králové (cseh)

19.00: Pafosz (ciprusi)–Red Bull Salzburg (osztrák)

20.00: CSZKA Szófia (bolgár)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

20.30: Rangers (skót)–Jagiellonia Byalistok (lengyel)

20.30: Anderlecht (belga)–PAOK (görög)

20.45: Hearts (skót)–Benfica (portugál)

Bajnoki ág

19.00: Universitatea Craiova (román)–KuPS (finn)

19.00: Omonia (ciprusi)–Lincoln Red Imps (gibraltári)

19.30: KÍ Klaksvík (feröeri)–Lech Poznan (lengyel)

19.30: Víkingur Reykjavík (izlandi)–Thun (svájci)

21.00: Egnatia (albán)–Shamrock Rovers (ír)

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

Bajnoki ág

18.00: Flora Tallinn (észt)–Inter Club d'Escaldes (andorrai)

19.00: Vityebszk (fehérorosz)–Borac Banja Luka (boszniai)

20.00: Drita (koszovói)–Tre Fiori (San Marinó-i)

20.30: ETO FC–Riga FC (lett) (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Főág

17.00: Tobol (kazah)–Partizan (szerb)

18.00: Ilves (finn)–Rijeka (horvát)

18.00: Qarabag (azeri)–Dinamo Kijev (ukrán)

18.30: RFS (lett)–Jablonec (cseh)

19.00: Dinamo Minszk (fehérorosz)–Braga (portugál)

19.00: DAC 1904 (szlovákiai)–Twente (holland)

19.00: Hammarby (svéd)–Raków Czestochowa (lengyel)

19.00: Midtjylland (dán)–Bohemians (ír)

19.00: Nordsjaelland (dán)–Valur (izlandi)

19.00: Tromsö (norvég)–CFR Cluj (román)

19.30: NSÍ Runavík (feröeri)–Lugano (svájci)

19.30: Vaduz (liechtensteini)–Inter Turku (finn)

20.00: Shkëndija (északmacedón)–Hibernian (skót)

20.00: St. Gallen (svájci)–Sheriff Tiraspol (moldovai)

20.15: FC Sion (svájci)–Noa (örmény)

20.30: Austria Wien (osztrák)–Beitar (izraeli)

20.30: Gent (belga)–IFK Göteborg (svéd)

20.30: Motherwell (skót)–HJK (finn)

20.45: Shelbourne (ír)–Ajax (holland)

21.00: Dinamo City (albán)–Auda (lett)

21.00: Hajduk Split (horvát)–Zalgiris Vilnius (litván)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

WTT-SOROZAT, EUROPE SMASH, MALMÖ

Férfi egyes, 2. forduló (a 16 közé jutásért)

12.35: András Csaba–Omar Asszar (egyiptomi)

ATLÉTIKA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM

Délelőtti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

11.33: férfi tízpróba (Gálpál Zsombor), 110 m gát

11.55: női magasugrás, selejtező (Bátori Lilianna)

12.20: férfi tízpróba (Gálpál Zsombor), diszkoszvetés

12.30: férfi 3000 m akadály, előfutam (Palkovits István)

14.00: férfi tízpróba (Gálpál Zsombor), rúdugrás

Esti program (Tv: Eurosport1; M4 Sport, 21.00) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

19.35: férfi tízpróba (Gálpál Zsombor), gerelyhajítás

20.40: női hármasugrás, DÖNTŐ

20.50: női rúdugrás, DÖNTŐ (Klekner Hanga)

21.29: női 3000 m akadály, DÖNTŐ (Urbán Zita)

21.45: férfi diszkoszvetés, DÖNTŐ

22.10: férfi tízpróba (Gálpál Zsombor), 1500 m (utolsó szám)

22.28: férfi 800 m, DÖNTŐ

22.50: női 200 m, DÖNTŐ (Takács Boglárka)

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

19.30: Detroit Tigers–Cleveland Guardians (Tv: Sport2)

GOLF

PGA TOUR

20.00: St. Jude Championship (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR

CSEH KÖRVERSENY

15.00: 1. szakasz (Tv: Eurosport2)

ARCTIC RACE OF NORWAY

16.30: 1. szakasz (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

17.45: Tatabánya–RK Zagreb (Tv: Sport1)

19.15: Kielce–Celje (Tv: Sport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1121 (Tv: Sport2)

LOVASSPORT

LOVAS VILÁGJÁTÉKOK, AACHEN

Lovastusa

9.30: díjlovaglás (Doerfer Noémi)

Lovastorna

8.30: női (Németh Blanka, Somogyi Eszter)

15.30: csapat (Magyarország) kötelező

RITMIKUS GIMNASZTIKA

VILÁGBAJNOKSÁG, FRANKFURT

Egyéni selejtezők

9.00: karika és labda

16.15: buzogány és szalag

STRANDRÖPLABDA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, STARE JABLONKI

9.00: csoportkör

SZNÚKER

8.00: China Open (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP 1000-ES TORNA, MONTREAL

23.30: páros, döntő

Péntek, 1.30: egyes, döntő

WTA 1000-ES TORNA, TORONTO

21.30: páros, döntő

23.30: egyes, döntő

ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, CINCINNATI

16.00: egyes, 1. forduló

Benne: Fucsovics Márton–Térence Atmane (francia)

Benne: Bondár Anna–Jéssica Bouzas (spanyol)

Benne: Udvardy Panna–Cristina Bucsa (spanyol)

TORNA

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, ZÁGRÁB

10.00: selejtező

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS

Medencés úszás

9.30: előfutamok (Tv: M4 Sport)

férfi 200 m gyors

női 100 m pillangó

férfi 50 m hát (Kós Hubert)

női 200 m mell

férfi 4x100 m gyorsváltó (Magyarország)

női 1500 m gyors (Jackl Vivien)

18.30: középdöntők, döntők (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

18.30: férfi 100 m pillangó, DÖNTŐ (Milák Kristóf, Kós Hubert)

18.36: női 50 m hát, DÖNTŐ

18.41: férfi 200 m gyors, középdöntő

18.51: női 100 m pillangó, középdöntő

19.00: férfi 50 m hát, középdöntő (Kós Hubert?)

19.07: női 200 m mell, középdöntő

19.26: férfi 200 m mell, DÖNTŐ

19.36: női 200 m gyors, DÖNTŐ (Pádár Nikolett)

19.43: férfi 4x100 m gyorsváltó, DÖNTŐ (Magyarország?)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Németh Kornél, Marosán György, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Még nincs 23 éves, de már vezetőedző. Vendégünk Vattay Bence

8.00: Holczer Ádám a vonalban. Edvi László a stúdióban

9.00: Pálinger Katalint hívjuk

9.30: Visszajátszás Edvi Lászlóval – élő közvetítések az úszó Eb-ről és archív felvételek régi úszósikerekről

12.00: Bajnokok Kreisz Bálinttal – Herczeg András

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Strandröplabda, vendég: Szabó Anna, aki a Miss Universe Hungary döntőjébe is bejutott. Vízilabda, vendég: Vismeg Zsombor, a világkupán ezüstérmes férfiválogatott játékosa

14.35: Sporttörténelem

Hazafutás

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa

Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Atlétika, beszélgetés a kalapácsvető Európa-bajnok Halász Bencével. Az atlétikai és az úszó Eb délelőtti összefoglalója

16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Gy. Szabó Csilla, L. Pap István, Virányi Zsolt

17.00: Kézilabda, interjú Kiss Györggyel, a Ferencváros férficsapatának új vezetőedzőjével

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Labdarúgás, európai kupaselejtezők után és előtt

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Cserjés Bendegúz

18.00: Úszás, élő közvetítés az Európa-bajnokságról. Kommentátor: Katona László

19.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Górnik Zabrze–Ferencváros Európa-liga-selejtezőről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Wukovics László

19.30: Atlétika, élő közvetítés az Európa-bajnokságról. Kommentátor: Regős László Pál

20.30: Labdarúgás, élő közvetítés a Győr–Riga FC Konferencialiga-selejtezőről. Kommentátor: Cseszregi Balázs. Szakértő: Wukovics László

22.30: Sportvilág