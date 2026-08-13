Csütörtöki sportműsor: az FTC El-, az ETO Kl-meccset játszik; Milák és Kós összecsap 100 pillangón a vizes Eb-n
AUGUSZTUS 13., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
Nem bajnoki ág
19.00: Górnik Zabrze (lengyel)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.00: Besiktas (török)–Hradec Králové (cseh)
19.00: Pafosz (ciprusi)–Red Bull Salzburg (osztrák)
20.00: CSZKA Szófia (bolgár)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
20.30: Rangers (skót)–Jagiellonia Byalistok (lengyel)
20.30: Anderlecht (belga)–PAOK (görög)
20.45: Hearts (skót)–Benfica (portugál)
Bajnoki ág
19.00: Universitatea Craiova (román)–KuPS (finn)
19.00: Omonia (ciprusi)–Lincoln Red Imps (gibraltári)
19.30: KÍ Klaksvík (feröeri)–Lech Poznan (lengyel)
19.30: Víkingur Reykjavík (izlandi)–Thun (svájci)
21.00: Egnatia (albán)–Shamrock Rovers (ír)
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
Bajnoki ág
18.00: Flora Tallinn (észt)–Inter Club d'Escaldes (andorrai)
19.00: Vityebszk (fehérorosz)–Borac Banja Luka (boszniai)
20.00: Drita (koszovói)–Tre Fiori (San Marinó-i)
20.30: ETO FC–Riga FC (lett) (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Főág
17.00: Tobol (kazah)–Partizan (szerb)
18.00: Ilves (finn)–Rijeka (horvát)
18.00: Qarabag (azeri)–Dinamo Kijev (ukrán)
18.30: RFS (lett)–Jablonec (cseh)
19.00: Dinamo Minszk (fehérorosz)–Braga (portugál)
19.00: DAC 1904 (szlovákiai)–Twente (holland)
19.00: Hammarby (svéd)–Raków Czestochowa (lengyel)
19.00: Midtjylland (dán)–Bohemians (ír)
19.00: Nordsjaelland (dán)–Valur (izlandi)
19.00: Tromsö (norvég)–CFR Cluj (román)
19.30: NSÍ Runavík (feröeri)–Lugano (svájci)
19.30: Vaduz (liechtensteini)–Inter Turku (finn)
20.00: Shkëndija (északmacedón)–Hibernian (skót)
20.00: St. Gallen (svájci)–Sheriff Tiraspol (moldovai)
20.15: FC Sion (svájci)–Noa (örmény)
20.30: Austria Wien (osztrák)–Beitar (izraeli)
20.30: Gent (belga)–IFK Göteborg (svéd)
20.30: Motherwell (skót)–HJK (finn)
20.45: Shelbourne (ír)–Ajax (holland)
21.00: Dinamo City (albán)–Auda (lett)
21.00: Hajduk Split (horvát)–Zalgiris Vilnius (litván)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
WTT-SOROZAT, EUROPE SMASH, MALMÖ
Férfi egyes, 2. forduló (a 16 közé jutásért)
12.35: András Csaba–Omar Asszar (egyiptomi)
ATLÉTIKA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM
Délelőtti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
11.33: férfi tízpróba (Gálpál Zsombor), 110 m gát
11.55: női magasugrás, selejtező (Bátori Lilianna)
12.20: férfi tízpróba (Gálpál Zsombor), diszkoszvetés
12.30: férfi 3000 m akadály, előfutam (Palkovits István)
14.00: férfi tízpróba (Gálpál Zsombor), rúdugrás
Esti program (Tv: Eurosport1; M4 Sport, 21.00) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
19.35: férfi tízpróba (Gálpál Zsombor), gerelyhajítás
20.40: női hármasugrás, DÖNTŐ
20.50: női rúdugrás, DÖNTŐ (Klekner Hanga)
21.29: női 3000 m akadály, DÖNTŐ (Urbán Zita)
21.45: férfi diszkoszvetés, DÖNTŐ
22.10: férfi tízpróba (Gálpál Zsombor), 1500 m (utolsó szám)
22.28: férfi 800 m, DÖNTŐ
22.50: női 200 m, DÖNTŐ (Takács Boglárka)
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
19.30: Detroit Tigers–Cleveland Guardians (Tv: Sport2)
GOLF
PGA TOUR
20.00: St. Jude Championship (Tv: Eurosport2)
KERÉKPÁR
CSEH KÖRVERSENY
15.00: 1. szakasz (Tv: Eurosport2)
ARCTIC RACE OF NORWAY
16.30: 1. szakasz (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
17.45: Tatabánya–RK Zagreb (Tv: Sport1)
19.15: Kielce–Celje (Tv: Sport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1121 (Tv: Sport2)
LOVASSPORT
LOVAS VILÁGJÁTÉKOK, AACHEN
Lovastusa
9.30: díjlovaglás (Doerfer Noémi)
Lovastorna
8.30: női (Németh Blanka, Somogyi Eszter)
15.30: csapat (Magyarország) kötelező
RITMIKUS GIMNASZTIKA
VILÁGBAJNOKSÁG, FRANKFURT
Egyéni selejtezők
9.00: karika és labda
16.15: buzogány és szalag
STRANDRÖPLABDA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, STARE JABLONKI
9.00: csoportkör
SZNÚKER
8.00: China Open (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP 1000-ES TORNA, MONTREAL
23.30: páros, döntő
Péntek, 1.30: egyes, döntő
WTA 1000-ES TORNA, TORONTO
21.30: páros, döntő
23.30: egyes, döntő
ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, CINCINNATI
16.00: egyes, 1. forduló
Benne: Fucsovics Márton–Térence Atmane (francia)
Benne: Bondár Anna–Jéssica Bouzas (spanyol)
Benne: Udvardy Panna–Cristina Bucsa (spanyol)
TORNA
NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, ZÁGRÁB
10.00: selejtező
VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS
Medencés úszás
9.30: előfutamok (Tv: M4 Sport)
férfi 200 m gyors
női 100 m pillangó
férfi 50 m hát (Kós Hubert)
női 200 m mell
férfi 4x100 m gyorsváltó (Magyarország)
női 1500 m gyors (Jackl Vivien)
18.30: középdöntők, döntők (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
18.30: férfi 100 m pillangó, DÖNTŐ (Milák Kristóf, Kós Hubert)
18.36: női 50 m hát, DÖNTŐ
18.41: férfi 200 m gyors, középdöntő
18.51: női 100 m pillangó, középdöntő
19.00: férfi 50 m hát, középdöntő (Kós Hubert?)
19.07: női 200 m mell, középdöntő
19.26: férfi 200 m mell, DÖNTŐ
19.36: női 200 m gyors, DÖNTŐ (Pádár Nikolett)
19.43: férfi 4x100 m gyorsváltó, DÖNTŐ (Magyarország?)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Németh Kornél, Marosán György, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Még nincs 23 éves, de már vezetőedző. Vendégünk Vattay Bence
8.00: Holczer Ádám a vonalban. Edvi László a stúdióban
9.00: Pálinger Katalint hívjuk
9.30: Visszajátszás Edvi Lászlóval – élő közvetítések az úszó Eb-ről és archív felvételek régi úszósikerekről
12.00: Bajnokok Kreisz Bálinttal – Herczeg András
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Strandröplabda, vendég: Szabó Anna, aki a Miss Universe Hungary döntőjébe is bejutott. Vízilabda, vendég: Vismeg Zsombor, a világkupán ezüstérmes férfiválogatott játékosa
14.35: Sporttörténelem
Hazafutás
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Atlétika, beszélgetés a kalapácsvető Európa-bajnok Halász Bencével. Az atlétikai és az úszó Eb délelőtti összefoglalója
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Gy. Szabó Csilla, L. Pap István, Virányi Zsolt
17.00: Kézilabda, interjú Kiss Györggyel, a Ferencváros férficsapatának új vezetőedzőjével
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Labdarúgás, európai kupaselejtezők után és előtt
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
18.00: Úszás, élő közvetítés az Európa-bajnokságról. Kommentátor: Katona László
19.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Górnik Zabrze–Ferencváros Európa-liga-selejtezőről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Wukovics László
19.30: Atlétika, élő közvetítés az Európa-bajnokságról. Kommentátor: Regős László Pál
20.30: Labdarúgás, élő közvetítés a Győr–Riga FC Konferencialiga-selejtezőről. Kommentátor: Cseszregi Balázs. Szakértő: Wukovics László
22.30: Sportvilág