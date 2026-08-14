Nemzeti Sportrádió

Kosárlabda: vereséggel kezdett az U16-os leány Eb-n a magyar csapat

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2026.08.14. 21:27
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Öt ponttal kikapott a szlovén csapattól a romániai U16-os leány kosárlabda Eb csoportkörének első fordulójában a magyar válogatott.

Péntek este megkezdte a szereplést a romániai U16-os leány kosárlabda Európa-bajnokságon a Meszler Balázs szövetségi edző vezette magyar válogatott, amely a szlovén csapattal találkozott a csoportkör első fordulójában.

Az első két negyed egyaránt döntetlen lett, majd a harmadik játékrész végére a szlovénok elléptek hat ponttal. Ebből a magyarok a meccs végére egyet tudtak csak ledolgozni,

58–53-as vereséggel debütáltak a kontinensviadalon.

A magyar válogatott legeredményesebb játékosa Szalai Blanka lett 13 ponttal. A részletes statisztika ITT érhető el.

Délután az U16-os fiúválogatott is Eb-meccset játszott, a B-divíziós Eb-n helyosztón a házigazda Észak-Macedónia ellen 95–76-ra kapott ki, így a 15. helyért játszhat az utolsó mérkőzésén, szombaton az ukrán csapat ellen.

(Kiemelt képünk forrása: FIBA)

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