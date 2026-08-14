Nemzeti Sportrádió

El-selejtező: öt gólt vágott Feröeren, kettős győzelemmel jutott tovább a Lech Poznan

V. J.V. J.
2026.08.14. 22:23
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Fotó: Lech Poznan/Facebook
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Lech Poznan El-selejtező Kí Klaksvík
A lengyel Lech Poznan 5–0-ra megverte Feröeren a házigazda KÍ Klaksvíkot az időjárási okozta utazási nehézségek miatt csütörtök helyett pénteken lejátszott mérkőzésen, így 6–0-s összesítéssel továbbjutott a labdarúgó Európa-liga rájátszásába. A kieső csapat a Konferencialiga playoffkörében folytatja.

A következő körben Lech Poznan a svájci Thun ellen játszik majd az El-alapszakaszba jutásért, míg a Klaksvík az ETO FC-t kiejtő lett FC Riga ellen lép pályára a Kl-alapszakasz eléréséért.

EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
Bajnoki ág
KÍ Klaksvík (feröeri)–Lech Poznan (lengyel) 0–5
Továbbjutott: a Lech Poznan, kettős győzelemmel, 6–0-s összesítéssel

 

Lech Poznan El-selejtező Kí Klaksvík
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