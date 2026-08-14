El-selejtező: öt gólt vágott Feröeren, kettős győzelemmel jutott tovább a Lech Poznan

A következő körben Lech Poznan a svájci Thun ellen játszik majd az El-alapszakaszba jutásért, míg a Klaksvík az ETO FC-t kiejtő lett FC Riga ellen lép pályára a Kl-alapszakasz eléréséért.

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

Bajnoki ág

KÍ Klaksvík (feröeri)–Lech Poznan (lengyel) 0–5

Továbbjutott: a Lech Poznan, kettős győzelemmel, 6–0-s összesítéssel