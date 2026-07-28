Nemzeti Sportrádió

Szongoth Domán a kanadai juniorbajnokságban folytatja

2026.07.28. 22:34
Szongoth Domán (Fotó: Getty Images)
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Szongoth Domán jégkorong Soo Greyhounds
Az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL) szereplő Buffalo Sabres által kiválasztott Szongoth Domán a kanadai kiemelt juniorbajnokságban szereplő Soo Greyhoundsban játszik a következő idényben.

A 18 éves, 34-szeres válogatott játékos már július elején, az NHL-es klub fejlesztőtáborában tartott sajtóértekezleten elárulta, hogy minden bizonnyal az Ontario Hockey League-ben (OHL) szereplő Soo Greyhounds együttesében – amely Sault Ste. Marie városában játssza hazai összecsapásait – tölti a következő idényt. Ezt a klub kedden a honlapján megerősítette.

A kanadai csapat már tavaly kiválasztotta őt, de akkor még maradt a finn juniorligában, a KooKoo együttesében. Szongoth a negyedik magyar játékos, akinek az NHL-es jogát lefoglalták: a Sabres az ötödik fordulóban, összesítésben a 156. helyen draftolta. 1999-ben Gröschl Tamás a kilencedik kör 256. helyén az Edmonton Oilers, 2000-ben Szuper Levente a negyedik kör 116. helyén a Calgary Flames, 2002-ben Vas János a második kör 32. helyén a Dallas Stars által kelt el, de végül egyikük sem lépett jégre a ligában.

A 2025–2026-os idényben a még ifjúsági korú Szongoth a junioroknál 44 mérkőzésen 28 pontot (10 gól, 18 assziszt) szerzett, saját korosztályában három alapszakasz- és hét rájátszás-mérkőzésre szállt be, és összesen 12 pontot (6, 6) termelt. 

A felnőtt magyar válogatottban a britek ellen gólt ütött a világbajnokságon. Az elmúlt két szezonban rendre szerepelt a magyar ifjúsági, junior és felnőtt nemzeti csapat vb-jén. Legutóbb az U18-asokkal öt mérkőzésen 6 (5, 1), az U20-asokkal öt mérkőzésen 7 (3, 4) pontot gyűjtött, és 34 felnőtt válogatott találkozóján 12 pontnál (6, 6) jár.

 

Szongoth Domán jégkorong Soo Greyhounds
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