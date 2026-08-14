Rg-vb: továbbra is Varfolomeev a trónon, Pigniczki Fanni lemaradt a döntőről

Ahogyan a selejtező első napja után várható volt, nem sikerült döntőbe jutnia Pigniczki Fanninak a frankfurti ritmikusgimnasztika-világbajnokságon. A kétszeres olimpikon, világbajnoki bronz- és Európa-bajnoki ezüstérmes versenyzőnk szerdán szalag- és buzogánygyakorlatában is többször nagyobbat hibázott, így előbbire 22.650, utóbbira pedig 23.100 pontot kapott, amivel csak az 59. helyen állt.

Csütörtök késő éjszakába nyúlóan, lapzártánk után a két legerősebb szerén aztán sikerült javítania: karikával 26.500, labdával pedig 26.950 pontig jutott, így összességében a három legjobb pontszámát tekintve a 36. helyre lépett előre, azonban ez is kevés volt a 18-as döntőbe jutáshoz. Ehhez 27.3-as pontátlagot kellett volna kapnia, amitől mind a négy gyakorlatában elmaradt. De ez tulajdonképpen az első nap után már szinte biztos volt, hiszen ahhoz, hogy ilyen kezdés után a fináléba kerüljön, két olyan gyakorlatra lett volna szüksége, amilyenre a sportág jelenlegi legjobbja, a német színekben induló orosz Darja Varfolomeev képes.

A szerenkénti döntőkben Pigniczki labdával szerepelt a legjobban, a 14. helyen zárt, de a nyolcas döntőbe jutásra nem volt esélye.

„A világbajnokságon a négy szer közül a labdagyakorlat sikerült a legjobban Fanninak, ez állt a legközelebb ahhoz a teljesítményhez, amelyre az edzéseken képes – értékelte tanítványa vb-szereplését Gelle Noémi. – Ezzel a gyakorlatával a tizennegyedik helyen végzett ezen a szeren, ami jól mutatja, hogy ha pontosan és hiba nélkül sikerül bemutatnia azt, amit tud, akkor jó pontszámot kaphat, és ott lehet az élmezőnyben. A többi szer esetében nagyobb hibák és pontatlanságok is becsúsztak, ezért hátrébb végzett, ami természetesen az összetett eredményben is megmutatkozott. A labdagyakorlatnak ugyanakkor nagyon örülünk, mert ez egyértelműen biztató jel és fontos visszajelzés a jövőre nézve.”

Ami az egyéni összetett élmezőnyét illeti, a selejtezőt az olimpiai, világ- és Európa-bajnoki címvédő Varfolomeev nyerte meg a bolgár Sztiliana Nikolova és az orosz Marija Boriszova előtt, az első nap után még második olasz Sofia Raffaeli az ötödik helyre csúszott vissza.

Persze más a selejtező és más a döntő, az állandóságot Varfolomeev képviselte, akire a németek gyakorlatilag felépítették a vb-t, hiszen ő szerepel a plakátokon, bárhová megy az ember, az ő fotóival találkozik. Persze ez a „sztárolás” egyáltalán nem érdemtelen, hiszen az eredményei önmagukért beszéltek: a párizsi ötkarikás arany mellett 11 vb- és 6 Eb-győzelem fűződött a nevéhez a rajt előtt. Frankfurtban pedig begyűjtötte a tizenkettedik világbajnoki címét is, miután végig kiegyensúlyozottan versenyzett, s két gyakorlatát is 30 pont fölé értékelték a pontozók (összesen nyolc ilyen volt a fináléban), sőt, buzogánnyal a nap legmagasabb pontszámát (31.500) kapta, így majdnem két ponttal előzte meg az ezüstérmes Nikolovát és a harmadik Raffaelit, akik között viszont mindössze 5 század döntött. A három dobogós a Los Angeles-i olimpia indulási jogát is megszerezte.

Ami a további programot illeti, szombaton a kéziszercsapatoké, köztük a magyaroké a főszerep: Grek Fruzsina, Horváth Boglárka, Kőszegi-Koháry Georgina, Pesti Dalma, Szabados Dóra és Urbán-Szabó Mónika pénteken részt vett a pódiumedzésen, 11 órától pedig 43 ország társaságában a selejtezőben indulnak, ahol a minimális cél a legjobb 24 közé kerülés, mert ezzel már biztosítva lenne a jövő évi vb-indulás is. Vasárnap az egyéni és a kéziszercsapatok szerenkénti döntőit rendezik meg.

RITMIKUS GIMNASZTIKA

VILÁGBAJNOKSÁG, FRANKFURT

Egyéni összetett. Világbajnok: Darja Varfolomeev (Németország) 119.500 pont, 2. Sztiliana Nikolova (Bulgária) 117.600, 3. Sofia Raffaeli (Olaszország) 117.550, …36. Pigniczki Fanni