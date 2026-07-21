Csollák Márkó: Éppen olyan játékost keresett a Coventry, mint én

A következő idénytől már a magyar férfi jégkorong-válogatott két hátvédje játszik a brit első osztályban (EIHL), hiszen Garát Zsombor (Nottingham Panthers) után Csollák Márkó is odaigazolt. A 23 éves Csollákot a Coventry Blaze győzte meg a váltásról.

„Nagyon jó ajánlatot kaptam a Conventrytől, a klub képviselői kedvesek voltak végig, amíg tárgyaltunk, ezért hamar meg is tudtunk egyezni, nagyon örülök, hogy sikerült hozzájuk igazolnom. Volt szó másik állomáshelyről is, de messze az angolok tűntek a legjobb választásnak” – mondta Csollák Márkó a Nemzeti Sportnak.

A két hátvéd a válogatotton kívül egyébként 2020 és 2022 között a MAC HKB Újbuda (mai nevén Budapest Jégkorong Akadémia HC) színeiben is csapattárs volt, így természetesen – az akkor még váltás előtt álló – Csollák megkérdezte Garátot is a tapasztalatairól.

„Beszéltem Garát Zsombival, megkérdeztem a brit ligáról, és csupa jó élményről számolt be, ami csak megerősített abban, hogy jó döntést hozok. Elmondása szerint a brit első osztály színvonala valahol az Erste Ligáé és az ICEHL-é között van, előbbinél erősebb, mert kemény fizikai párharcok vannak, utóbbinál valamivel talán gyengébb. Azt gondolom, jó ugródeszka lehet nekem, hogy a jövőben még magasabb szintre jussak.”

Csollák hátvéd létére mindig is a ponterős játékosok közé tartozott, az utóbbi idényben például 39 Erste Liga-mérkőzésen összesen 31 pontot szerzett a DVTK Jegesmedvék színeiben (9 gól és 22 assziszt). Arról is megkérdeztük, mit tart fő erényeinek, amelyekkel felkelthette leendő csapata figyelmét.

Csollák hátvéd létére mindig is a ponterős játékosok közé tartozott (Fotó: Dömötör Csaba)

„Erősségem, hogy támadó szellemű, ponterős hátvéd vagyok, aki fel tud zárkózni a csatárokhoz a támadóharmadba, és ott hatékonyan segíti az összjátékot, ugyanakkor a kötelező munkát is elvégzem a védekezőharmadban. Éppen az tetszett nagyon a Coventry ajánlatában, hogy már az elején tisztáztuk, olyan típusú játékost keresnek, amilyen én vagyok. Megbeszéltük, ők mit várnak el tőlem és hogy én mit magamtól, és a kettő egy irányba mutat” – magyarázta a hátvéd, akit egyébként a zürichi A-csoportos világbajnokságon is bevetett Majoross Gergely szövetségi kapitány. Svájcban korábbi fehérvári csapattársa, Joseph Hazeldine a briteket erősítette – az ő jó véleménye az angol ligáról is számított Csolláknak a klubváltásnál.

A DVTK JEGESMEDVÉK JELENLEGI KERETE

Érkezett: –

Távozott: Stuart Brodi (Dundee Stars, skót), Csollák Márkó (Coventry Blaze, angol), Farkas Márton (visszavonult), Makai Miklós, Henrik Marklund (visszavonult), Miskolczi Márk (visszavonult), Szathmáry Simon (UTE), Eriks Zohovs

Maradt: Czecze Hunor, Csiki Hunor, Mirko Djumics, Lauri Kärmeniemi, Noah Kinloch-Varga, Lövei Dávid, Jason Pineo, Praták Dávid, Rétfalvi Kristóf, Szabóki Balázs, Szalay Boldizsár, Szirányi Bence, Tóth Gergő, Tóth Károly, Trajcsik Dávid, Vokla Roland