Csollák Márkó: Éppen olyan játékost keresett a Coventry, mint én
A következő idénytől már a magyar férfi jégkorong-válogatott két hátvédje játszik a brit első osztályban (EIHL), hiszen Garát Zsombor (Nottingham Panthers) után Csollák Márkó is odaigazolt. A 23 éves Csollákot a Coventry Blaze győzte meg a váltásról.
„Nagyon jó ajánlatot kaptam a Conventrytől, a klub képviselői kedvesek voltak végig, amíg tárgyaltunk, ezért hamar meg is tudtunk egyezni, nagyon örülök, hogy sikerült hozzájuk igazolnom. Volt szó másik állomáshelyről is, de messze az angolok tűntek a legjobb választásnak” – mondta Csollák Márkó a Nemzeti Sportnak.
A két hátvéd a válogatotton kívül egyébként 2020 és 2022 között a MAC HKB Újbuda (mai nevén Budapest Jégkorong Akadémia HC) színeiben is csapattárs volt, így természetesen – az akkor még váltás előtt álló – Csollák megkérdezte Garátot is a tapasztalatairól.
„Beszéltem Garát Zsombival, megkérdeztem a brit ligáról, és csupa jó élményről számolt be, ami csak megerősített abban, hogy jó döntést hozok. Elmondása szerint a brit első osztály színvonala valahol az Erste Ligáé és az ICEHL-é között van, előbbinél erősebb, mert kemény fizikai párharcok vannak, utóbbinál valamivel talán gyengébb. Azt gondolom, jó ugródeszka lehet nekem, hogy a jövőben még magasabb szintre jussak.”
Csollák hátvéd létére mindig is a ponterős játékosok közé tartozott, az utóbbi idényben például 39 Erste Liga-mérkőzésen összesen 31 pontot szerzett a DVTK Jegesmedvék színeiben (9 gól és 22 assziszt). Arról is megkérdeztük, mit tart fő erényeinek, amelyekkel felkelthette leendő csapata figyelmét.
„Erősségem, hogy támadó szellemű, ponterős hátvéd vagyok, aki fel tud zárkózni a csatárokhoz a támadóharmadba, és ott hatékonyan segíti az összjátékot, ugyanakkor a kötelező munkát is elvégzem a védekezőharmadban. Éppen az tetszett nagyon a Coventry ajánlatában, hogy már az elején tisztáztuk, olyan típusú játékost keresnek, amilyen én vagyok. Megbeszéltük, ők mit várnak el tőlem és hogy én mit magamtól, és a kettő egy irányba mutat” – magyarázta a hátvéd, akit egyébként a zürichi A-csoportos világbajnokságon is bevetett Majoross Gergely szövetségi kapitány. Svájcban korábbi fehérvári csapattársa, Joseph Hazeldine a briteket erősítette – az ő jó véleménye az angol ligáról is számított Csolláknak a klubváltásnál.
A DVTK JEGESMEDVÉK JELENLEGI KERETE
Érkezett: –
Távozott: Stuart Brodi (Dundee Stars, skót), Csollák Márkó (Coventry Blaze, angol), Farkas Márton (visszavonult), Makai Miklós, Henrik Marklund (visszavonult), Miskolczi Márk (visszavonult), Szathmáry Simon (UTE), Eriks Zohovs
Maradt: Czecze Hunor, Csiki Hunor, Mirko Djumics, Lauri Kärmeniemi, Noah Kinloch-Varga, Lövei Dávid, Jason Pineo, Praták Dávid, Rétfalvi Kristóf, Szabóki Balázs, Szalay Boldizsár, Szirányi Bence, Tóth Gergő, Tóth Károly, Trajcsik Dávid, Vokla Roland