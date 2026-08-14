Jackl óriási egyéni csúccsal negyedik 1500 gyorson, Márton és Kós döntős 200 méter pillangón – videók
Jackl Vivien 16 percen belül úszott – életében először.
A 17 éves versenyző hihetetlenül nehéz programot vállalt ezen az Eb-n, ugyanis a 800 gyors és a 400 vegyes után pénteken az 1500 gyors döntője volt terítéken (és szombaton nekiindul a 200 pillangónak is).
Volt, amikor mosolyogva, volt, amikor kicsit sírósan szállt ki a medencéből, és az érzelmei az 1500 gyors fináléjának a legvégén is kiültek az arcára.
„Elérzékenyültem a végére – vallotta be Jackl Vivien. – Nem számítottam ekkora egyéni csúcsra. Kinéztem az edzőmre, Márti nénire, láttam, ott is nagy a boldogság. Szerintem ennek az időnek tudunk örülni szívből.”
Jackl Vivien egyéni csúcsa 16:06.37 volt, ebből lett péntek este 15:57.39, és akkor arról még említést sem tettünk, hogy a csütörtöki előfutamban 16:16.34-et úszott Kocsis Márta tanítványa.
Ezt követően negyedikként ért célba az 1500 gyors döntőjében, és így értékelt: „Ennek az úszásnak tudok örülni. Persze egy kis tüske van bennem, mert az érem megint nem jött össze, de kiadtam magamból mindent. Fájt, nagyon fájt, főleg, hogy elkezdett fájni a csípőm és a derekam is, már csak emiatt sem számítottam erre az egyéni csúcsra. Gyorsan kezdtem, de igyekeztem nem arra gondolni, vajon meghalok-e a végére. Próbáltam Márti nénit is keresni a szememmel úszás közben, hátha jelez, gyors-e ez a tempó, de őszintén szólva, nem láttam túl jól, csak azt, hogy hajt előre, és mutogat, hogy a belső pályákon úszókra figyeljek. Tizenhat percen belüli úszó lettem, szeretném azt mondani, hogy ebben még van több is, kipihentebb állapotban lesz még jobb is.”
Kipihentebb volt péntek este Kós Hubert is – a délelőtthöz képest mindenképpen.
Kós Hubert nagyon fáradtan vágott neki a 200 pillangónak pénteken, a délelőtti előfutamban majdnem „meghalt” a vízben, ám még így is továbblépett az esti középdöntőbe, ott meg egyéni csúccsal (1:55.13) rukkolt elő, és a negyedik idővel kvalifikálta magát a szombat esti fináléba.
Ezek után megjelent a vegyes zónában, kezében a melegítőjével, a szemüvegével, a sapkájával és a cipőjével, így a karjait széttárni nem tudta, de a hangsúlya mellé a széttárt karokat is oda lehet képzelni:
„Hogy lettem negyedik?”
Egyöntetű választ kapott, úgy ment, mint a golyó.
„A kétszáz háton megtanultam, nekem az elejétől mennem kell, mert az utolsó ötven nagyon fáj: az úszásom felgyorsult az elmúlt években, és van egy alapgyorsaságom, amelyet nem szabad leállítanom, mert különben szétesik az úszásom ritmusa – mondta Kós Hubert. – Szeretem amúgy a kétszáz pillangót, de egy dolog szeretni valamit, a másik jó lenni benne. Ez azért nem megy annyira könnyen, mint a kétszáz hát. Nem is erre készülök, és lehet, hogy nem is kell tovább keresgélnem a számokat, mert van egy váltónk. Ha továbbra is lesz, ott az újabb éremesély, és akkor nem kell próbálgatnom, mi is férhet még bele az olimpiai programba.”
A középdöntőből Léon Marchand ment tovább az első helyen, a második viszont egy másik magyar lett: Márton Richárd három év után úszott ezen a távon egyéni rekordot (1:54.47).
„Edzőmmel, Virth Balázzsal bizakodtunk az egyéni csúcsban, nagyjából 1:54.9-re számítottunk. Mindenképpen nagyot akartam úszni már a középdöntőben, aztán a hajrában megláttam Marchand-t, ráadásul lőtávon belül, elkapott a hév” – árulta el Márton Richárd.
A szám döntőjét szombaton 18.30-kor rendezik.
Senánszky Petra 50 méter gyorson címvédőként ugrott be a medencébe, igaz, a két évvel ezelőtti belgrádi kontinensviadalról a legjobbak hiányoztak a párizsi olimpia miatt. A szám országos csúcstartója (24.56), aki 19-szeres világbajnok és hatszoros világjátékok-győztes búvárúszásban, 24.71 másodperces teljesítménnyel, összesítésben a nyolcadik idővel várta a középdöntőt, amelyben két századot rontott, 24.73-as ideje a kilencedik helyre volt jó. Ezzel ő az első számú tartalék, döntős szereplése négy századon múlt.
„Persze sajnálom, hogy nem jött össze a döntő, de örülök, hogy reggel sikerült jó időt úszni. Ez az év arról szólt, hogy sok új dolgot kipróbálhatok” – mondta Senánszky Petra, akinek célja, hogy két év múlva ismét ott legyen az ötkarikás játékokon.
(V. B./MTI)
VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS
Úszás
Női 1500 m gyors, döntő
Európa-bajnok: Simona Quadarella (Olaszország) 15:46.22 – Európa-bajnoki csúcs (15:50.22, Kapás, 2016)
2. Isabel Gose (Németország) 15:49.31
3. Maya Werner (Németország) 15:52.50
4. Jackl Vivien (Magyarország) 15:57.39 – egyéni csúcs (régi: 16:06.37, 2024)
Férfi 200 m pillangó, középdöntő
1. Léon Marchand (Franciaország) 1:53.95
2. Márton Richárd (Magyarország) 1:54.47 – egyéni csúcs (régi: 01:54.54, 2023)
3. Alberto Razzetti (Olaszország) 1:54.67
4. Kós Hubert (Magyarország) 1:55.13 – egyéni csúcs (régi: 01:56.01, 2025)
Női 50 m gyors, középdöntő
1. Sarah Sjöström (Svédország) 23.83
2. Milou van Wijk (Hollandia) 24.07
3. Katarzyna Wasick (Lengyelország) 24.07
...
9. Senánszky Petra (Magyarország) 24.73 – nem jutott be a döntőbe
Női 100 m pillangó, döntő
Európa-bajnok: Roos Vanotterdijk (Belgium) 56.08
2. Angelina Köhler (Németország) 56.39
3. Darja Klepikova (Oroszország) 56.76
Férfi 200 m gyors, döntő
Európa-bajnok: David Popovici (Románia) 1:44.15
2. Tomas Navikonis (Litvánia) 1:44.55
3. James Guy (Nagy-Britannia) 1:44.87
Női 200 m mell, döntő
Európa-bajnok: Jevgenyija Csikunova (Oroszország) 2:19.32 – Európa-bajnoki csúcs (régi: 2:19.84, Pedersen, 2014)
2. Evans Angharad (Nagy-Britannia) 2:21.21
3. Mona McSharry (Írország) 2:22.43
Férfi 50 m hát, döntő
Európa-bajnok: Miroslav Knedla (Csehország) 24.11
2. Kliment Kolesznyikov (Oroszország) 24.12
3. Pavel Szamuszenko (Oroszország) 24.14
4x100 m mix gyorsváltó, döntő
Európa-bajnok: Oroszország (Jegor Kornyev, Ivan Girjov, Darja Klepikova, Kira Manohina – Roman Zsidkov, Vaszilij Kukuskin, Darja Szuruskina, Kszenyija Szorokina) 3:19.95 – Európa-bajnoki csúcs (régi: 3:22.07, Franciaország, 2018 és Nagy-Britannia, 2021)
2. Hollandia (Sean Niewold, Merlin Belmon, Milou van Wijk, Marrit Steenbergen – Brandon van den Berg, Yara van Kalmthout, Imani de Jong) 3:20.09
3. Olaszország (Carlos D'Ambrosio, Thomas Ceccon, Sara Curtis, Emma Virginia – Manuel Frigo, Alessandra Mao) 3:20.80
AZ ESTI PROGRAM
18.30: középdöntők, döntők (Tv: M4 Sport, 19.30) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
18.30: női 100 m pillangó, DÖNTŐ
18.36: férfi 200 m gyors, DÖNTŐ
18.43: női 200 m mell, DÖNTŐ
18.50: női 100 m hát, középdöntő
18.59: férfi 50 m mell, középdöntő
19.18: női 50 m gyors, középdöntő (Senánszky Petra)
19.25: férfi 200 m pillangó, középdöntő (Kós Hubert, Márton Richárd)
19.35: női 200 m vegyes, középdöntő
19.51: férfi 50 m hát, DÖNTŐ
19.56: női 1500 m gyors, DÖNTŐ (Jackl Vivien)
20.16: 4x100 m mix gyorsváltó, DÖNTŐ