Nemzeti Sportrádió

Ovecskin vágya: elérni az ezer alapszakaszgólt az NHL-ben

2026.07.16. 18:22
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Alekszandr Ovecskin (Fotó: Getty Images)
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Washington Capitals NHL Alekszandr Ovecskin
Alekszandr Ovecskin, a Washington Capitals orosz sztárja új célt talált magának: szeretné elérni az ezergólos határt az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) alapszakaszában.

„Minden az eltökéltségemen és az egészségemen múlik. Megpróbálom!” – jelentette ki a 40 éves csatár hazája egyik televízió-műsorában, hozzátéve, hogy szezonról szezonra egyre nehezebb betalálnia.

Minden idők legeredményesebb NHL-es hokisa eddig 929 gólt lőtt, így már csak 71 választja el a mérföldkőtől. Az ezer találat eléréséhez valószínűleg nem lesz elegendő a 2026–2027-es évad, hiszen Ovecskin egyéni csúcsa 65 gól egy idényen belül, azt még a 2007–2008-as kiírásban, 22 évesen érte el. A legutóbbi szezonban 32-szer volt eredményes.

A beszélgetés során a játékos azt is hangsúlyozta, hogy legfőbb célja egy újabb bajnoki cím megszerzése, a Stanley-kupát szeretné 2018 után ismét a magasba emelni.

Ugyanakkor nincs messze, hogy egy újabb Wayne Gretzky-rekordot döntsön meg. A kanadaiak legendás hokisa az alapszakaszt és a rájátszást összesítve 1016 góllal fejezte be a pályafutását, Ovecskin pedig 1006-nál jár.

 

Washington Capitals NHL Alekszandr Ovecskin
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