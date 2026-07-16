Ovecskin vágya: elérni az ezer alapszakaszgólt az NHL-ben

„Minden az eltökéltségemen és az egészségemen múlik. Megpróbálom!” – jelentette ki a 40 éves csatár hazája egyik televízió-műsorában, hozzátéve, hogy szezonról szezonra egyre nehezebb betalálnia.

Minden idők legeredményesebb NHL-es hokisa eddig 929 gólt lőtt, így már csak 71 választja el a mérföldkőtől. Az ezer találat eléréséhez valószínűleg nem lesz elegendő a 2026–2027-es évad, hiszen Ovecskin egyéni csúcsa 65 gól egy idényen belül, azt még a 2007–2008-as kiírásban, 22 évesen érte el. A legutóbbi szezonban 32-szer volt eredményes.

A beszélgetés során a játékos azt is hangsúlyozta, hogy legfőbb célja egy újabb bajnoki cím megszerzése, a Stanley-kupát szeretné 2018 után ismét a magasba emelni.

Ugyanakkor nincs messze, hogy egy újabb Wayne Gretzky-rekordot döntsön meg. A kanadaiak legendás hokisa az alapszakaszt és a rájátszást összesítve 1016 góllal fejezte be a pályafutását, Ovecskin pedig 1006-nál jár.