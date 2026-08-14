A Veszprém legyőzte a Portót a spanyolországi torna döntőjében
A Veszprém 30–26-ra legyőzte a Portót a spanyolországi felkészülési kézilabdatorna, az Interpontes-kupa pénteki döntőjében.
Az első félidőt a Porto irányította, a szünetben négy góllal vezetett. A Veszprém 16–16-nál érte utol a portugál csapatot, a következő góllal fordított, és izgalmas hajrában megnyerte a mérkőzést.
A magyar csapatban Ahmed Hesam (6), Imre Bence (5), Hugo Descat (4) és Luka Cindric (4) dobta a legtöbb gólt a Diario de Pontevedra beszámolója szerint.
FÉRFI KÉZILABDA
INTERPONTES-KUPA, PONTEVEDRA
Döntő
Veszprém–Porto 30–26 (10–14)
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