Nemzeti Sportrádió

Szongoth Dománt draftolta a Buffalo Sabres!

2026.06.27. 21:18
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Fotó: X/Buffalo Sabres
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Szongoth Domán NHL Buffalo Sabres
Szongoth Domán tengerentúli játékjogát a Buffalo Sabres foglalta le az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) szombati, éppen Buffalóban megtartott draftján.

A 18 éves, 34-szeres felnőttválogatott csatár a negyedik magyar születésű hokis, aki elkelt az amatőr fiataloknak tartott választáson. A finn KooKoo légiósának játékjogát az ötödik körben, összesítésben a 156. helyen foglalták le.

A 2025–2026-os idényben a még ifjúsági korú Szongoth a junioroknál 44 mérkőzésen 28 pontot (10 gól, 18 assziszt) szerzett, saját korosztályában 3 alapszakasz- és 7 rájátszás-mérkőzésre szállt be, és összesen 12 pont (6, 6) termelt. A magyar válogatottban a britek ellen gólt ütött a világbajnokságon.

Az elmúlt két szezonban rendre szerepelt a magyar ifjúsági, junior és felnőtt nemzeti csapat vb-jén. Legutóbb az U18-asokkal öt mérkőzésen 6 (5, 1), az U20-asokkal öt mérkőzésen 7 (3, 4) pontot gyűjtött.

A 34 felnőttválogatott találkozóján 12 pontnál (6, 6) jár.

Az NHL-be ezt megelőzően három magyar születésű játékos draftoltak. 1999-ben Gröschl Tamás játékjogát a kilencedik kör 256. helyén az Edmonton Oilers, 2000-ben Szuper Levente játékjogát a negyedik kör 116. helyén a Calgary Flames, 2002-ben Vas János játékjogát a második kör 32. helyén a Dallas Stars foglalta le, végül egyikük sem lépett jégre a ligában.

Rajtuk kívül szerepelt az NHL draftlistáján, ám nem kelt el 2010-ben és 2012-ben Hári János, 2016-ban Horváth Bálint, 2020-ban Papp Kristóf és 2023-ban Hadobás Zétény.

„Végtelenül boldog vagyok! A kanadai ügynököm értesített, hogy a Buffalo kiválasztott – mondta Szongoth. – Már órák óta néztem a tévén a draftot itthon, a Balatonnál, és csak nem mondták be a nevem, pedig teltek-teltek a választási körök. Azt hittem, hogy azért hív, hogy majd jövőre lesz esélyem. De nem! Ahogy beszélgettünk és a közvetítés csúszott, akkor láttam, hogy tényleg kiírták a nevem, hogy a Buffalo Sabreshez kerültem. Aztán azonnal hívott a klub európai felelőse, aki után a fejlesztési igazgatóval is beszéltem. Jelezték, hogy már el is küldték nekem a repülőjegyet a fejlesztőtáborba, és vasárnap reggel Torontóba repülők, ahonnan autóval visznek át Buffalóba. A tábor hivatalos része már vasárnap este kezdődik, és ott leszek csütörtökig. Izgalmas napok várnak rám, az biztos, de fantasztikus érzés!”

 

Szongoth Domán NHL Buffalo Sabres
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