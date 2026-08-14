A Nyírbátor és a Veszprém győzelmével indult a futsal NB I 2026–2027-es idénye

A nyitó mérkőzésen már három perc után kétgólos előnyben volt a Nyírbátor, Kovács Béla és Szentes Bíró Tamás volt eredményes. A 37. percben Béres Zalán szépített, de három perccel később Nagy Bence beállította a végeredményt.

A Veszprém Gyálon aratott magabiztos győzelmet, Dróth Zoltán duplázott, Kovács Máté, Alves dos Santos, Nagy Kevin és Lipl Noel osztozott a vendégek további góljain. A H.O.P.E. Futsal Vékei Nándor és Kajtár Mátyás révén csak 0–2 és 1–5 után szépített.

FUTSAL FÉRFI NB I

1. FORDULÓ

Péntek

Nyírbátor–Aramis SE 3–1

H.O.P.E. Futsal–Veszprém 2–6

Hétfőn játsszák

18.00: Nyíregyháza–Magyar Futsal Akadémia

18.30: DEAC–Airnergy

18.30: Berettyóújfalu–Újpest

19.30: Kincsem Lovaspark–TFSE