A Nyírbátor és a Veszprém győzelmével indult a futsal NB I 2026–2027-es idénye
A Nyírbátor az Aramist, a Veszprém a H.O.P.E Futsalt győzte le a férfi futsal NB I 2026–2027-es idényének nyitó fordulójában, péntek este.
A nyitó mérkőzésen már három perc után kétgólos előnyben volt a Nyírbátor, Kovács Béla és Szentes Bíró Tamás volt eredményes. A 37. percben Béres Zalán szépített, de három perccel később Nagy Bence beállította a végeredményt.
A Veszprém Gyálon aratott magabiztos győzelmet, Dróth Zoltán duplázott, Kovács Máté, Alves dos Santos, Nagy Kevin és Lipl Noel osztozott a vendégek további góljain. A H.O.P.E. Futsal Vékei Nándor és Kajtár Mátyás révén csak 0–2 és 1–5 után szépített.
FUTSAL FÉRFI NB I
1. FORDULÓ
Péntek
Nyírbátor–Aramis SE 3–1
H.O.P.E. Futsal–Veszprém 2–6
Hétfőn játsszák
18.00: Nyíregyháza–Magyar Futsal Akadémia
18.30: DEAC–Airnergy
18.30: Berettyóújfalu–Újpest
19.30: Kincsem Lovaspark–TFSE
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