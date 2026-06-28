Ideális keltető – S. Tóth János jegyzete

„Üdv Buffalóban, Domán!” – ekként köszöntötte Instagram-oldalán a Sabres a hétvégi NHL-draft 156. helyén kiválasztott magyar jégkorongozót, Szongoth Dománt. A kétnapos játékosbörzét épp Buffalóban, a „Szablyák” otthonában, a KeyBank Centerben rendezték meg, a 18 éves csatár a várakozásnak megfelelően a második, szombati napon az ötödik körben kelt el. Nem ez az első eset, hogy a tengerentúlon felfigyeltek a poétikusan ifjú kora ellenére 34-szeres felnőttválogatott, elit vb-t is megjárt hokisra: a legjelentősebb észak-amerikai juniorliga, a Canadian Hockey League 2025-ös draftján a Soo Greyhounds már lecsapott rá az első kör 20. helyén, s ha nem Finnországba ír alá, akár a kanadaiak mezét is viselhetné.

A Szongoth család kapcsolata generációkon átívelő a jégkorongsporttal. A nagypapa, Gábor játékosként, játékvezetőként, edzőként és klubvezetőként is letette a névjegyét, az édesapa, Kristóf ugyancsak hokisból lett tréner (nem mellesleg fia nevelőedzője), miként a mostohamama, Szongoth-Szlaby Gyöngyi is, és akkor még nem esett szó a két szintén hokis unokatestvérről, Döméről és Bendéről. Ez a generációs tudás és tapasztalat (meg persze olykor a szerencse) is segített abban, hogy Domán pályafutását tégláról téglára, mérnöki pontossággal építsék fel (Gábor nagypapa amúgy geofizikus). A KSI-ben tanulta a szakmai alapokat 9 éven át (egy ideig futballozott és kézilabdázott is), három újpesti idénye alatt a négyszeres NHL-bajnok Duane Sutter volt az egyik mentora. A liláktól igazolt 2023-ban Kouvolába, a KooKoo gárdájához, amely már a következő évben profi szerződéssel kínálta meg.

Hogy ez az eddig álomszép regény miképp íródik tovább, korai lenne megtippelni. A Buffalo draftja siker a javából, ám semmire sem garancia – Gröschl Tamás, Szuper Levente és Vas János játékjoga is elkelt korábban, de a kispadig is csak a kapus Szuper jutott el. A Sabres általánosigazgató-helyettese, Jerry Forton szerint Szongoth „korcsolyázását kicsit fejleszteni kell, ugyanakkor vannak olyan megfoghatatlan képességei, amelyeket nagyon szeretünk”. Ezzel együtt is emberes kihívás lesz bekerülnie a keretbe – a Buffalo az elmúlt években olyan csatártehetségeket igazolt, mint az egyaránt 22 éves cseh Jirí Kulich és a svéd Noah Östlund, valamint a 20 esztendős finn Konsta Helenius. Ám a magyar center kiválasztása nemcsak azt üzeni, milyen játékos jelenleg, hanem azt is, hová léphet előre 21-22 éves korára.

S a fejlődéshez nem kell ideálisabb terep, mint a finn Liiga, az NHL-tehetségek egyik legeredményesebb európai „keltetője”.