Nemzeti Sportrádió

Kós Hubert döntött: a 200 vegyest választja

KOVÁCS ERIKA (Saint-Denis)KOVÁCS ERIKA (Saint-Denis)
2026.08.14. 20:50
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Kós Hubert vegyesen indul majd vasárnap (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)
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Kós Hubert vasárnap a 100 méter hát helyett a 200 méter vegyes döntőjében indul a vizes Európa-bajnokságon.

Előre jelezte olimpiai bajnok úszónk, hogy választani fog: a 100 hát és a 200 vegyes döntője vasárnap üti egymást (előbbi 19.06-kor, utóbbi 18.40-kor lesz), így biztos, hogy csak az egyiken indul – mindkét szám előfutamait és középdöntőjét szombaton rendezik meg.

Kós Hubert pénteken döntött, a 200 vegyest választotta. Azt a számot, amelyiknek egyébként ő a címvédője, hiszen két éve Belgrádban nyert. És nyert 2022-ben Rómában is, vagyis vasárnap Saint-Denis-ben sorozatban harmadszor lehet Európa-bajnok ezen a távon.

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