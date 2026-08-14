Kós Hubert döntött: a 200 vegyest választja

Előre jelezte olimpiai bajnok úszónk, hogy választani fog: a 100 hát és a 200 vegyes döntője vasárnap üti egymást (előbbi 19.06-kor, utóbbi 18.40-kor lesz), így biztos, hogy csak az egyiken indul – mindkét szám előfutamait és középdöntőjét szombaton rendezik meg.

Kós Hubert pénteken döntött, a 200 vegyest választotta. Azt a számot, amelyiknek egyébként ő a címvédője, hiszen két éve Belgrádban nyert. És nyert 2022-ben Rómában is, vagyis vasárnap Saint-Denis-ben sorozatban harmadszor lehet Európa-bajnok ezen a távon.