Nemzeti Sportrádió

Olasz Kupa: 18 éves új igazolása duplájával jutott tovább a Parma

K. Zs.K. Zs.
2026.08.14. 20:40
A parmai Simone Lontani gólöröme (Fotó: Getty Images)
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Olasz Kupa Fiorentina Parma
Az élvonal csapatai közül a Parma és a Cagliari is győzött a labdarúgó Olasz Kupa pénteki játéknapján, mindkettő bejutott a második fordulóba.

Simone Lontani duplájával a Parma már a szünetre kialakította a 2–0-s végeredményt a harmadik ligás Catania ellen – a 18 éves támadó nyáron érkezett a Milan utánpótlásából –, míg a Cagliari Alessandro Deiola tizenegyesével gyűrte le az olasz második vonalba 19 év után idén tavasszal visszakapaszkodó Arezzót.

Balogh Botond nem volt tagja a Parma keretének.

Az olasz élvonal csapatai közül 12 ebben a fordulóban csatlakozik a mezőnyhöz, a további nyolc a decemberi nyolcaddöntőben.

OLASZ KUPA
1. FORDULÓ
Pénteki mérkőzések
Parma–Catania (III.) 2–0
Cagliari–Arezzo (II.) 1–0
Később
20.45: Monza–Avellino (II.)
21.15: Fiorentina–Benevento (II.) (Tv: Arena4)
Ebben a fordulóban 16 mérkőzést rendeznek.

A TOVÁBBI MENETREND
Első szakasz
Augusztus 14–17.: 1. forduló
Szeptember 2.: 2. forduló
Második szakasz
December 2–16.: nyolcaddöntő
Február 3–10.: negyeddöntő
Március 2–3., április 20–21.: elődöntő
Május 19.: döntő

 

Olasz Kupa Fiorentina Parma
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