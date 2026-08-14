Olasz Kupa: 18 éves új igazolása duplájával jutott tovább a Parma

Simone Lontani duplájával a Parma már a szünetre kialakította a 2–0-s végeredményt a harmadik ligás Catania ellen – a 18 éves támadó nyáron érkezett a Milan utánpótlásából –, míg a Cagliari Alessandro Deiola tizenegyesével gyűrte le az olasz második vonalba 19 év után idén tavasszal visszakapaszkodó Arezzót.

Balogh Botond nem volt tagja a Parma keretének.

Az olasz élvonal csapatai közül 12 ebben a fordulóban csatlakozik a mezőnyhöz, a további nyolc a decemberi nyolcaddöntőben.

OLASZ KUPA

1. FORDULÓ

Pénteki mérkőzések

Parma–Catania (III.) 2–0

Cagliari–Arezzo (II.) 1–0

Később

20.45: Monza–Avellino (II.)

21.15: Fiorentina–Benevento (II.) (Tv: Arena4)

Ebben a fordulóban 16 mérkőzést rendeznek.

A TOVÁBBI MENETREND

Első szakasz

Augusztus 14–17.: 1. forduló

Szeptember 2.: 2. forduló

Második szakasz

December 2–16.: nyolcaddöntő

Február 3–10.: negyeddöntő

Március 2–3., április 20–21.: elődöntő

Május 19.: döntő