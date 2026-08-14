Olasz Kupa: 18 éves új igazolása duplájával jutott tovább a Parma
Simone Lontani duplájával a Parma már a szünetre kialakította a 2–0-s végeredményt a harmadik ligás Catania ellen – a 18 éves támadó nyáron érkezett a Milan utánpótlásából –, míg a Cagliari Alessandro Deiola tizenegyesével gyűrte le az olasz második vonalba 19 év után idén tavasszal visszakapaszkodó Arezzót.
Balogh Botond nem volt tagja a Parma keretének.
Az olasz élvonal csapatai közül 12 ebben a fordulóban csatlakozik a mezőnyhöz, a további nyolc a decemberi nyolcaddöntőben.
OLASZ KUPA
1. FORDULÓ
Pénteki mérkőzések
Parma–Catania (III.) 2–0
Cagliari–Arezzo (II.) 1–0
Később
20.45: Monza–Avellino (II.)
21.15: Fiorentina–Benevento (II.) (Tv: Arena4)
Ebben a fordulóban 16 mérkőzést rendeznek.
A TOVÁBBI MENETREND
Első szakasz
Augusztus 14–17.: 1. forduló
Szeptember 2.: 2. forduló
Második szakasz
December 2–16.: nyolcaddöntő
Február 3–10.: negyeddöntő
Március 2–3., április 20–21.: elődöntő
Május 19.: döntő