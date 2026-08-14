A Girondins Bordeaux megint egy lépéssel közelebb a csődhöz

Mint beszámoltunk róla, a legutóbbi idényt a francia negyedosztályban töltő Girondins Bordeaux nem tudott megfelelő pénzügyi garanciát mellékelni bajnoki nevezéséhez, ezért a francia futball pénzügyi felügyelete (DNCG) kizárta az országos bajnokságból.

A súlyos pénzügyi nehézségekkel küzdő klub a második körben sem jutott licenchez. Gérard Lopez tulajdonos a nemzeti olimpiai bizottsághoz fordult állásfoglalásért, ám hiába talált új vevőt, a CNOSF a brit Sparta Capital színre lépésével sem látja megoldottnak a csapat finanszírozását, ezért a kizárás fenntartását javasolja.

A francia sajtóban, így például a L'Équipe-ben pénteken közölt állásfoglalás nem kötelező érvényű, de finoman fogalmazva nem erősíti a klub pozícióját a végső döntésre jogosult Francia Labdarúgó-szövetség (FFF) előtt.

Jelen állás szerint a Girondins az országos szinten hatodik vonalnak számító regionális bajnokságban indulhat, de nem zárható ki, hogy csődbe megy, mert a Sparta Capital által a tartozások rendezésére és a következő idényre felajánlott 10.6 millió euró csak akkor áll rendelkezésre, ha a csapat az országos bajnokság keretein belül marad.

A klubnak 15 napja maradt arra, hogy elutasítsa a CNOSF állásfoglalását, és csődvédelmet kérjen.

A hatszoros francia bajnok Girondins kálváriája 2022-ben gyorsult fel: a csapat akkor esett ki az élvonalból, zilált pénzügyei miatt 2024-ben kizárták a másodosztályból is, feladta profi státuszát, azóta a negyedik vonalban szerepelt.