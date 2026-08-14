Bognár István: El akarom érni a száz gólpasszt az NB I-ben; Gróf Dávid: Szeretnék még az NB I-ben védeni

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Tizenhat évesen élt már Bázelban, most 21 esztendősen, érett futballistaként indul újra útnak. Gruber Zsombor, a Ferencvárostól távozó válogatott támadó Belgiumban, a RAAL La Louviere-nél folytatja pályafutását. A háromszoros válogatott csatár szerződéséből még két év volt hátra, új klubja ebből vásárolta ki. Grubernek a szárnyvédőként futballozó Kovács Mátyás személyében magyar csapattársa is lesz. „Más úgy új helyre érkezni, ha van ott ismerős is. A korosztályos válogatottban együtt szerepeltünk, az elmúlt időszakban különösen sokat beszéltünk. Az öltözőben a francia az alapnyelv. Matyival már megbeszéltük, elkezdünk franciául tanulni. Sőt, ő már el is kezdte” – mondta lapunknak Gruber.

Mintha vonzanák a kulcspillanatok Kristoffer Zachariassent. A 32 éves norvég középpályás nevéhez 17 gól és 12 gólpassz fűződik 76 nemzetközi ferencvárosi kupameccsén. Csütörtökön Zabrzéban hivatalosan nem ő volt az egyenlítő találat szerzője, ám ha a 82. percben elvégzett bal oldali Cadu-szögletnél nem robban be a rövid sarokhoz, és nem csúsztatja meg fejjel a labdát, Michal Sácek, a lengyelek cseh játékosa sem juttatja saját kapujába – márpedig ez a mozzanat döntötte el a párharcot. „A Górnik jól játszott, stabil teljesítményt nyújtott. Labda nélkül sokkal agresszívabbnak kellett volna lennünk. A szünetben arról beszéltünk, nagyobb vehemenciával kell futballoznunk, meg kell nyernünk az egy az egy elleni párharcokat. A második félidő jobban nézett ki” – mondta lapunknak a háromszoros norvég válogatott.

Noha több klub csábította, Gróf Dávid a DVTK-t választotta. „Már korábban is beszélgettem a diósgyőriekkel, s a családommal mindent mérlegelve úgy döntöttünk, Miskolcra költözünk. Segítek abban, hogy a klub minél eredményesebben szerepeljen és visszakerüljön a legmagasabb osztályba – mondta lapunknak a 37 éves kapus, aki a nyáron távozott a Ferencvárostól, s szabadon szerződtethetőként szerezte meg a miskolci klub. – Szeretnék még az NB I-ben védeni, bízom benne, hogy ez egy év múlva sikerül is…” Érdekesség, hogy legutóbb a 2020–2021-es idényben szerepelt az NB II-ben, akkor a DVSC színeiben védett – az évad végén bajnokként tért vissza a klub az élvonalba.

Az elmúlt két naptári évben egyaránt pályára lépett honfitársunk a spanyol labdarúgás élvonalában – tavaly Nikitscher Tamás a Valladolidban, tavalyelőtt Yaakobishvili Antal a Gironában –, és Gulácsi Péter érkezésével szinte természetes módon folytatódhat ez a sorozat. Mindazonáltal nagyon is érezhető, hogy az 58-szoros válogatott kapus személyében teljesen más szinten képviseltetik a magyar labdarúgás a világ egyik legerősebb bajnokságában, már csak azért is, mert a Villarreal az említett két klubhoz képest lényegesebben magasabb polcon helyezkedik el, és még az sem változtat a tényen, hogy Gulácsi Péter játékpercei egyelőre koránt sincsenek garantálva.

A 2023-as Európa-bajnokságon negyedik helyezett magyar kosárlabda-válogatottban mind a hat mérkőzésen pályára lépő irányító, Ruff-Nagy Dóra új lendületet adna pályafutásának Szekszárdon. „Ha nem is egyhuzamban, de csaknem egy évtizedet játszottam Győrben, a karrierem több mint felét itt töltöttem, és ez idő alatt ez a város lett az otthonom. Itt élek, itt van a családom, itt nőttem fel játékosként és emberként is. Egy ilyen közegtől búcsút venni érzelmileg sosem egyszerű, de hálás vagyok mindenért, amit ott kaptam” – mondta lapunknak. Hozzátette: van hiányérzete amiatt, hogy az erős keret ellenére éveken át nem nyert trófeát a győriekkel, „ugyanakkor a pályafutásomat nem kizárólag a trófeák alapján értékelem”.

Képes Sport mellékletünkben interjút olvashatnak Bognár Istvánnal, az MTK középpályásával. A 35 éves futballista többek között arról is beszélt, hogy „el akarom érni a száz gólpasszt az NB I-ben. Amióta vezetik ezeket a statisztikákat, nem láttam ennyi asszisztot senki neve mellett. Kanta József jutott kilencven fölé, és persze lehet, hogy, mondjuk, édesapám is adott száz gólpasszt az NB I-ben, csak arról nincs kimutatás.” Hozzátette: kilencvennél jár, de azért száznál sem szeretne visszavonulni, még lehet öt jó év a pályafutásában. A visszavonulását követően nagyon is el tudja magát képzelni a kispadon, és még azt sem zárja ki, hogy édesapjával, Bognár Györggyel dolgozzon együtt.

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