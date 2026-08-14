Nemzeti Sportrádió

Gyász: elhunyt a 19 éves walesi kerékpáros a portugál körversenyen

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.08.14. 22:21
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Finlay Tarling (2006–2026) (Fotó: Imago Images, archív)
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gyászhír Finlay Tarling gyász országúti kerékpár
Az NSN Cycling Team a közösségi oldalán számolt be arról, hogy elhunyt a versenyzője, a 19 éves Finlay Tarling a 87. portugál kerékpáros-körverseny (Volta a Portugal) pénteki, nyolcadik szakaszán.

Mint a The Guardian írja, portugál és francia források szerint Finlay Tarlinget egy, a pályára a mezőnnyel szemben behajtó, könnyű haszongépjárművet vezető autós ütötte el Arcozelo környékén, Melgaco és Fafe között, a nyolcadik, 166.8 kilométeres szakaszon (melynek eredményeit aztán törölték), a walesi kerékpáros pedig belehalt sérüléseibe.

„Egyelőre nem ismerjük pontosan az eset körülményeit. Ki fogjuk vizsgálni, mi történt” – mondta a portugál csendőrség szóvivője, Tiago Machado.

A 19 éves versenyzőt (akinek bátyja, Josh szintén profi kerékpáros) nagy tehetségnek tartották, idén nyáron például a harmadik helyen zárt a brit bajnokság U23-as időfutamában.

 

gyászhír Finlay Tarling gyász országúti kerékpár
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