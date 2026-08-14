Gyász: elhunyt a 19 éves walesi kerékpáros a portugál körversenyen

Mint a The Guardian írja, portugál és francia források szerint Finlay Tarlinget egy, a pályára a mezőnnyel szemben behajtó, könnyű haszongépjárművet vezető autós ütötte el Arcozelo környékén, Melgaco és Fafe között, a nyolcadik, 166.8 kilométeres szakaszon (melynek eredményeit aztán törölték), a walesi kerékpáros pedig belehalt sérüléseibe.

„Egyelőre nem ismerjük pontosan az eset körülményeit. Ki fogjuk vizsgálni, mi történt” – mondta a portugál csendőrség szóvivője, Tiago Machado.

A 19 éves versenyzőt (akinek bátyja, Josh szintén profi kerékpáros) nagy tehetségnek tartották, idén nyáron például a harmadik helyen zárt a brit bajnokság U23-as időfutamában.