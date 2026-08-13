Milák Kristóf Európa-csúccsal megvédte címét, és Európa-bajnok a 4x100-as gyorsváltónk is! – videók

A szám címvédője és olimpiai bajnoka, Milák Kristóf 49.48 másodperces idővel diadalmaskodott, ezzel mindössze három századdal maradt el az amerikai Caeleb Dressel világrekordjától. A szám másik magyar döntőse, Kós Hubert 50.25 másodperces egyéni csúccsal negyedik lett.

A szerdai középdöntőt mindkét magyar „lendületből” abszolválta, miután előbb Kós a 200 méter hát döntőjében minden idők ötödik legerősebb úszásával nyert, nem sokkal később pedig Milák a valaha volt tizedik legjobb idővel harmadik lett 100 méter gyorson.

A finálét mind a ketten pihenten várhatták – igaz, Kós délelőtt még ötven méter háton simán továbblépett a legjobb 16 közé –, s egymás mellett, az 5-ös és 6-os pályán várták a rajtot.

A start után rendkívül sűrű volt a mezőny, a forduló után még legalább négyen esélyesek voltak az aranyra, köztük Milák is, aki fantasztikusan hajrázott, az utolsó tíz méteren mindenkit maga mögé utasított, és minden idők második legjobb idejével diadalmaskodott.

Sara Curtis világcsúccsal győzött a női 50 méteres hátúszás csütörtöki döntőjében. Az olasz versenyző már a szerdai középdöntőben is minden idők legjobb eredményével (26.63) nyert, a fináléban ezen tovább faragott, és 26.56 másodperces eredménnyel csapott a célba.

Kós Hubert nem jutott be a döntőbe 50 méteres hátúszásban. A 200 méter hát olimpiai bajnoka – aki szerdán fő számában megszerezte első Európa-bajnoki címét is – csütörtökön mindössze fél órát pihenhetett azt követően, hogy 100 méter pillangón egyéni csúccsal negyedik lett.

A Texasi Egyetemen a legendás Bob Bowman irányítása alatt készülő Kós a délelőtti előfutamban mindössze hét századdal maradt el országos csúcsától (24.50), s így a kilencedik idővel várta az esti középdöntőt. A 23 éves magyar versenyző az első futamba kapott besorolást, s végül 24.73 másodperces idővel hetedikként csapott a célba, ezzel összesítésben a 14. helyen búcsúzott (a döntőről 28 századdal maradt le).

Kós az esti programban még a 4x100-as gyorsváltó első embereként is medencébe ugrik 19.43 órától.

Pádár Nikolett hatodik lett 200 méteres gyorsúszásban.

A Kós Huberthez hasonlóan a Texasi Egyetemen készülő Pádár a szerdai előfutamból 1:58.81 perccel a 12. helyen jutott tovább, majd a középdöntőben 1:57.24-re javított, és hetedikként került be a fináléba. A 20 éves magyar versenyző a döntőben szinte pontosan megismételte ezt a teljesítményét, 1:57.29 perccel hatodikként csapott a célba.

A számot a cseh Barbora Seemanová nyerte 1:54.38-cal.

Országos csúccsal aranyérmet nyert a Kós Hubert, Szabó Szebasztián, Németh Nándor, Milák Kristóf összeállítású 4x100 méteres gyorsváltó! Magyarország az Eb-k történetében először győzött ebben a számban.

A délelőtti előfutamban még Németh, Szabó, Kós Olivér, Jászó Ádám összeállításban állt fel a csapat, amely az ötödik idővel kvalifikálta magát a fináléra. A döntőre megérkezett az ötkarikás negyedik Németh, illetve Szabó mellé a két olimpiai bajnok, Kós Hubert (200 m hát) és Milák Kristóf (200 és 100 m pillangó).

Kós első emberként 48.18 másodperccel, egyéni csúcsát (48.87) jelentősen megjavítva váltott Szabóval, aki hatalmas ugrással indítva az élre állt, végül pedig ötödiknek váltott Némethtel. Az egyéniben hatodik magyar ráúszott az élmezőnyre, és egyetlen század hátránnyal másodikként adta át a képzeletbeli stafétabotot Miláknak.

A 26 éves klasszis aztán repülőrajttal ugyan, de túlszárnyalta a világcsúcsot (46.40) is, 46.29-es idejével az utolsó tempókkal előzte meg orosz riválisát, a csapat pedig az Európa-bajnoki csúcsot is elkönyvelhette.

A magyar váltó 3:10.03 perces idővel diadalmaskodott, ezzel a tokiói olimpián ötödik csapat 3:11.06-os országos rekordját adta át a múltnak.

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS

MEDENCÉS ÚSZÁS

Férfi 100 m pillangó, döntő

Európa-bajnok: Milák Kristóf (Magyarország, klub: BHSE, edző: Szabó Álmos) 49.48 – Európa-csúcs (régi: 49.62, Grousset, 2025)

2. Maxime Grousset (Franciaország) 49.70

3. Noe Ponti (Svájc) 49.93

4. Kós Hubert (Magyarország, klub: BVSC-Zugló, edző: Bob Bowman, Nagy Péter) 50.25 – egyéni csúcs (régi: 50.55, 2025)

Női 50 m hát, döntő

Európa-bajnok: Sara Curtis (Olaszország) 26.56 – világcsúcs (régi: 26.63, Curtis, 2026)

2. Mary-Ambre Moluh (Franciaország) 27.06

3. Lauren Cox (Nagy-Britannia) 27.15

Férfi 50 m hát, középdöntő

1. Pavel Szamuszenko (Oroszország) 24.03

2. Kliment Kolesznyikov (Oroszország) 24.14

3. Miroslav Knedla (Csehország) 24.20

...

14. Kós Hubert (Magyarország, klub: BVSC-Zugló, edző: Bob Bowman, Nagy Péter) 24.73 – nem jutott be a döntőbe

Férfi 200 m mell, döntő

Európa-bajnok: Filip Nowacki (Nagy-Britannia) 2:07.70

2. Caspar Corbeau (Hollandia) 2:07.78

3. Luka Mladenovic (Ausztria) 2:08.91

Női 200 m gyors, döntő

Európa-bajnok: Barbora Seemanová (Csehország) 1:54.38

2. Marrit Steenbergen (Hollandia) 1:54.65

3. Freya Colbert (Nagy-Britannia) 1:55.81

...

6. Pádár Nikolett (Magyarország) 1:57.29

Férfi 4x100 m gyorsváltó, döntő

Európa-bajnok: Magyarország (Kós Hubert, Szabó Szebasztián, Németh Nándor, Milák Kristóf – Jászó Ádám, Kós Olivér) 3:10.03 – országos csúcs (régi: 3:11.06, 2021)

2. Oroszország (Ivan Girjov, Vaszilij Kukuskin, Alekszandr Scsogolev, Jegor Kornyev – Mihail Scserbakov, Roman Zsidkov, Andrej Minakov) 3:10.12

3. Horvátország (Jere Hribar, Vlaho Nenadic, Vili Sivec, Toni Dragoja) 3:11.08

AZ ESTI PROGRAM

18.30: középdöntők, döntők (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

18.30: férfi 100 m pillangó, DÖNTŐ (Milák Kristóf, Kós Hubert)

18.36: női 50 m hát, DÖNTŐ

18.41: férfi 200 m gyors, középdöntő

18.51: női 100 m pillangó, középdöntő

19.00: férfi 50 m hát, középdöntő (Kós Hubert)

19.07: női 200 m mell, középdöntő

19.26: férfi 200 m mell, DÖNTŐ

19.36: női 200 m gyors, DÖNTŐ (Pádár Nikolett)

19.43: férfi 4x100 m gyorsváltó, DÖNTŐ (Magyarország)