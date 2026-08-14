Nemzeti Sportrádió

Ciro Immobile bejelentette visszavonulását

P. GY. B. P. GY. B.
2026.08.14. 20:42
Ciro Immobile (jobbra) visszavonult (Fotó: Getty Images)
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Paris FC Ciro Immobile visszavonulás
A Paris FC labdarúgócsapata hivatalos felületein számolt be róla, hogy Ciro Immobile szerződést bontott a csapattal, és egyben befejezte pályafutását.

A Paris FC beszámolója szerint Ciro Immobile azzal az indokkal kérte szerződése felbontását, hogy 17 évnyi profi pályafutás után több időt szeretne tölteni a családjával.

A 36 éves támadó az olasz válogatottal Európa-bajnok lett a 2020-as Eb-n, a 2019–2020-as idényben európai aranycipős volt, valamint négyszer volt az olasz bajnokság legeredményesebb játékosa.

Immobile télen csatlakozott a Paris FC-hez, ahol 12 bajnokin kétszer volt eredményes, korábban szerepelt a Sorrentóban, a Juventusban, a Sienában, a Grossetóban, a Pescarában, a Torinóban, a Dortmundban, a Sevillában, a Lazióban, a Besiktasban és a Bolognában is. Élvonalbeli bajnoki címe nincs, a Lazióval két Olasz Kupát és egy Olasz Szuperkupát nyert. Külföldön a Dortmunddal és a Besiktassal volt Szuperkupa-győztes. Klubszínekben több mint 300 gólt ért el tétmérkőzésen.

 

Paris FC Ciro Immobile visszavonulás
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