Ciro Immobile bejelentette visszavonulását

A Paris FC beszámolója szerint Ciro Immobile azzal az indokkal kérte szerződése felbontását, hogy 17 évnyi profi pályafutás után több időt szeretne tölteni a családjával.

A 36 éves támadó az olasz válogatottal Európa-bajnok lett a 2020-as Eb-n, a 2019–2020-as idényben európai aranycipős volt, valamint négyszer volt az olasz bajnokság legeredményesebb játékosa.

Immobile télen csatlakozott a Paris FC-hez, ahol 12 bajnokin kétszer volt eredményes, korábban szerepelt a Sorrentóban, a Juventusban, a Sienában, a Grossetóban, a Pescarában, a Torinóban, a Dortmundban, a Sevillában, a Lazióban, a Besiktasban és a Bolognában is. Élvonalbeli bajnoki címe nincs, a Lazióval két Olasz Kupát és egy Olasz Szuperkupát nyert. Külföldön a Dortmunddal és a Besiktassal volt Szuperkupa-győztes. Klubszínekben több mint 300 gólt ért el tétmérkőzésen.