Nem vesztegette az időt, Szongoth Domán máris Amerikába utazott

Bejött a papírforma – Szongoth Dománt draftolták az NHL-be. Ízlelgessük kicsit az első mondatot, hiszen az elmúlt két évtizedben nem örülhettünk hasonló sikernek, ezúttal viszont minden előzetes szakértői vélemény szerint az volt a realitás, hogy a fiatal magyar csatár játékjogát a 4-5. körben lefoglalja valamelyik észak-amerikai sztárcsapat. Így is lett: a Buffalo Sabres az 5. kör 156. helyén vitte el a 18 éves tehetséget.

Hogy Szongothot kiválasztották, természetesen még nem jelenti azt, hogy biztosan jégre lép a világ legerősebb jégkorongbajnokságában, de nagyon fontos lépést tett efelé. A draft neki sem a cél, csak egy állomás volt, amit el akart érni. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy vasárnap reggel máris repülőre szállt, hogy elinduljon a New York állambeli Buffalóba, és részt vegyen a hétfőtől csütörtökig tartó fejlesztő táborban, ahol többedmagával elkezdi a munkát a legmagasabb szinten. Vele kapcsolatban megszólalt a (reméljük) leendő csapata, a Buffalo Sabres általánosigazgató-helyettese, Jerry Forton is, aki – érthetően – jó véleménnyel van róla.

„A korcsolyázásán még van mit csiszolni, ezen dolgoznia kell kissé, de olyan különleges, megfoghatatlan képességei vannak, amelyek nagyon tetszenek nekünk. Folyamatosan ott van a játék sűrűjében, közel tud kerülni az ellenfél kapujához és eközben még a védekezőharmadára is képes odafigyelni” – fogalmazott a szakember.

Amikor a sportág krémjének egyik alakja nyilatkozik valakiről ilyen hízelgően, sejthetjük, valóban van mire építenie Szongothnak, és esetében – noha még csak 18 éves – már évek óta az látszik, tudatosan fejleszti magát, lépésről lépésre halad a karrierjében, és tényleg csak köztes célként tekintett arra, hogy valamelyik NHL-óriás érdeklődését felkeltse a drafton. Az eseményt egyébként családja körében követte, és miután hivatalossá vált, hogy elkelt, rövid videóban köszönte meg mindenkinek a segítséget, aki hozzájárult a mostani sikerhez. Ugyanakkor ebben is így fogalmazott: „Leszögezném, hogy ez apró lépcsőfok a nagy cél felé, szóval a munka nem áll meg!”

Amióta berobbant a köztudatba, pályafutása folyamatosan felfelé ível: 16 évesen mutatkozott be a felnőttválogatottban, Ukrajna ellen góllal debütált, majd az NHL-sztárokkal is felálló válogatottak ellen dobta őt a mély vízbe Majoross Gergely szövetségi kapitány a pozsonyi olimpiai selejtezőtornán, ahol szintén betalált. Újpestről indult, de hamar felkeltette a finn KooKoo érdeklődését, 2023 óta tartozik a csapat kötelékébe. Részt vett a sporttörténelmi bennmaradást hozó herningi A-csoportos felnőtt-világbajnokságon, ráadásul Dániában 1949 után ő lett a legfiatalabb jégre lépő játékos az elit vb-n. Egy évvel később Zürichben is kerettag volt, sőt, a Nagy-Britannia elleni – ismét bennmaradást érő – győzelem alkalmával szépségdíjas gólt szerzett.

Nem csoda, hogy Majoross Gergely is szuperlatívuszokban beszél róla, hiszen nemcsak Szongoth Domán, de közvetve az egész magyar jégkorongsport profitálhat abból, amit a fiatal csatár elért, és reméljük, még el fog érni.

„Szeretnék gratulálni elsősorban Dománnak, mert elért valamit, ami magyar jégkorongozónak Vas János 2002-es draftolása óta nem sikerült, továbbá az ő munkamorálja, hozzáállása, kitartása reményt ad arra, hogy végre lesz olyan játékosunk, aki be is mutatkozhat az NHL-ben – mondta Majoross Gergely, a férfiválogatott szövetségi kapitánya a Magyar Jégkorongszövetség honlapjának. – Szeretnék gratulálni a közvetlen környezetének, a családjának is, mert elképesztő nagy elszántság kell ahhoz, hogy a gyerekeket támogassák a szülők, és Domán nagyon sokat kapott ebből – ennek is köszönhető, hogy most ott tart, ahol. Emellett szeretnék gratulálni minden szakembernek, klubban dolgozónak, aki részt vett Domán eddigi karrierjében és segítette őt abban, hogy mindig előrébb tudjon lépni. Elismerés ez a válogatott programnak is, az utánpótlástól a felnőttig: e stábok tagjai is hozzájárultak a sikerhez. Egyúttal azt is végig kell gondolnunk, mit kell tennünk annak érdekében, hogy hasonló draft a jövőben minél sűrűbben előfordulhasson. Én bízom abban, hogy azok a változtatások, amelyek végbementek az elmúlt néhány évben – elsősorban az utánpótlás-nevelésben, az edzőképzésben –, meg fogják hozni az eredményüket. Bízom abban is, hogy a következő NHL-draftolt játékosra nemhogy huszonnégy évet nem kell várni, de ötöt sem – ezen kell dolgoznunk mindannyiunknak!”