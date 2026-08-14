Szombati sportműsor: két meccs az NB I-ben; magyarok döntőznek az atlétikai és a vizes Eb-n
AUGUSZTUS 15., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
4. FORDULÓ
16.30: Újpest FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB II
4. FORDULÓ
17.30: FC Nagykanizsa–Soroksár SC – élőben az NSO-n!
17.30: Kolorcity Kazincbarcika SC–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!
17.30: Diósgyőri VTK–FC Ajka – élőben az NSO-n!
17.30: Mezőköved Zsóry FC–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!
17.30: Kecskeméti TE–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!
17.30: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Gyirmót FC Győr – élőben az NSO-n!
NB III
4. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Eger SE–Nyíregyháza Spartacus FC II
17.30: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Tiszafüredi VSE
17.30: Ózd-Sajóvölgye–Tarpa SC
17.30: Debreceni EAC–Debreceni VSC II
17.30: Füzesabonyi SC–Kisvárda Master Good II
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: VSC 2015 Veszprém–Credobus Mosonmagyaróvár
16.00: Zalaegerszegi TE FC II–Puskás Akadémia FC II
16.00: Haladás FC–Király SE
17.30: Komárom VSE–Frutti Drink-Perutz FC Pápa
17.30: Sárisápi BSE–Bicskei TC
17.30: FC Sopron–Opus Tigáz Tatabánya
DÉLKELETI CSOPORT
16.00: Szegedi VSE–Monor SE
17.00: Békéscsaba 1912 Előre–Gyulai Termál FC
17.30: Sándorfalvi SKE–III. kerületi TVE
17.30: Hódmezővásárhelyi FC–Csepel SC
DÉLNYUGATI CSOPORT
11.00: Paksi FC II–Iváncsa KSE
17.30: Dunaharaszti MTK–Érdi VSE
17.30: Budaörs–MTK Budapest II
17.30: Szekszárdi UFC–PTE-PEAC
17.30: Pécsi MFC–Ferencvárosi TC II
17.30: BFC Siófok–Budafoki MTE
Dunaújváros FC–Kaposvári Rákóczi FC – törölve
ANGOL CHAMPIONSHIP
1. FORDULÓ
16.00: Middlesbrough–Lincoln City (Tv: Match4)
18.30: Sheffield United–Birmingham City (Tv: Match4)
ANGOL LEAGUE ONE
1. FORDULÓ
13.30: Notts County–Leicester City (Tv: Match4)
NÉMET 2. BUNDESLIGA
2. FORDULÓ
13.00: Hertha BSC–Heidenheim (Tv: Arena4)
20.30: Kaiserslautern–Karlsruhe (Tv: Arena4)
OLASZ KUPA
1. FORDULÓ (A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
18.00: Catanzaro (II.)–Südtirol (II.)
18.30: Udinese–Padova (II.)
20.45: Venezia–Modena (II.)
21.15: Torino–Carrarese (II.) (Tv: Match4)
PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
2. FORDULÓ
21.30: Rio Ave–Porto (Tv: Sport2)
ROMÁN SUPERLIGA
5. FORDULÓ
17.30: FK Csíkszereda–Sepsi OSK
SPANYOL LA LIGA
1. FORDULÓ
19.30: Alavés–Getafe (Tv: Spíler2)
21.30: Sevilla–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
SZAÚDI PRO LEAGUE
1. FORDULÓ
20.00: Al-Naszr–Al-Fateh (Tv: Spíler1)
TÖRÖK SÜPER LIG
1. FORDULÓ
20.30: Genclerbirligi–Fenerbahce (Tv: Sport1)
NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
14.30: Werder Bremen (német)–Auxerre (francia)
15.00: Chelsea (angol)–Real Sociedad (spanyol)
15.00: Leeds United (angol)–Augsburg (német)
15.30: Bayern München (német)–RB Leipzig (német) (Tv: Arena4)
15.30: Mainz (német)–Bournemouth (angol)
15.30: Mönchengladbach (német)–Aston Villa (angol)
15.30: Union Berlin (német)–Ipswich Town (angol)
16.00: Brentford (angol)–Eintracht Frankfurt (német)
16.00: Brighton (angol)–Bologna (olasz)
16.00: Everton (angol)–Lille (francia)
16.00: Hull City (angol)–Nice (francia)
16.00: Newcastle United (angol)–Bayer Leverkusen (német)
16.00: Sunderland (angol)–Rennes (francia)
16.00: Tottenham (angol)–Hoffenheim (német)
16.45: Manchester United (angol)–Milan (olasz)
17.00: Fulham (angol)–VfB Stuttgart (német)
17.30: Borussia Dortmund (német)–Roma (olasz) (Tv: Arena4)
19.30: Internazionale (olasz)–Real Betis (spanyol)
NŐI NB I
2. FORDULÓ
14.00: Ferencváros–Újpest
16.00: Kispest-Honvéd–Szekszárd
16.00: Puskás Akadémia–Pécsi MFC
16.00: Diósgyőr–ETO FC
17.00: Videoton FC Fehérvár–MTK Budapest
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM
Délelőtti program (Tv: Eurosport1; M4 Sport, 9.30-ig)
8.30: férfi maratoni gyaloglás (Helebrandt Máté, Tóth Norbert, Venyercsán Bence)
8.30: női félmaratoni gyaloglás (Kovács Alexandra, Spiller Tiziána)
8.30: férfi félmaratoni gyaloglás
8.30: női maratoni gyaloglás
11.25: női hétpróba (Kriszt Sarolta, Szűcs Szabina), távolugrás
12.50: női távolugrás, selejtező (Bánhidi-Farkas Petra)
12.55: női hétpróba (Kriszt Sarolta, Szűcs Szabina), gerelyhajítás
13.40: női 4x100 m, előfutam (Magyarország)
Esti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
20.45: női hétpróba (Kriszt Sarolta, Szűcs Szabina), 800 m (utolsó szám)
21.01: férfi gerelyhajítás, DÖNTŐ
21.07: női magasugrás, DÖNTŐ
21.17: férfi hármasugrás, DÖNTŐ (Szenderffy Dániel)
21.25: férfi 10 000 m, DÖNTŐ
22.07: férfi 1500 m, DÖNTŐ
22.33: férfi 4100 m, DÖNTŐ
22.48: női 4x100 m, DÖNTŐ (Magyarország?)
CSELGÁNCS
Vasárnap, 0.00: Grand Slam-verseny, Lima (Tv: Sport2)
DARTS
9.00: NZ Darts Masters, 2. nap (Tv: Sport1)
GOLF
PGA TOUR
19.00: St. Jude Championship, 3. nap (Tv: Eurosport2)
KERÉKPÁR
CSEH KÖRVERSENY
15.30: 3. szakasz (Tv: Eurosport2)
ARCTIC RACE OF NORWAY
14.15 és 17.00: 3. szakasz (Tv: Eurosport2)
KÜZDŐSPORT
6.00: ONE Fight Night 46, Stella Hemetsberger–Natalja Djacskova, Bangkok (Tv: Sport2)
LÓSPORT
14.00: ügetőfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport2)
LOVASSPORT
LOVAS-VILÁGJÁTÉKOK, AACHEN
Lovastorna
8.00: női (Németh Blanka, Somogyi Eszter)
15.45: csapat (Magyarország) kűr
Lovastusa
9.15: terepverseny (Kaizinger Balázs, Doerfer Noémi)
RITMIKUS GIMNASZTIKA
VILÁGBAJNOKSÁG, FRANKFURT
11.00: együttes kéziszercsapatok összetett versenye (Tv: M4 Sport, 14.30)
STRANDRÖPLABDA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, STARE JABLONKI
9.00: nyolcaddöntők, negyeddöntők
SZNÚKER
CHINA OPEN
8.00: elődöntő, 1. rész (Tv: Eurosport2)
14.30: elődöntő, 2. rész (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, CINCINNATI
17.00: egyes, 1. forduló
TORNA
NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, ZÁGRÁB
15.00: szerenkénti döntők (Tv: M4 Sport+)
VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS
Úszás
9.30: előfutamok (Tv: M4 Sport)
férfi 50 m gyors (Milák Kristóf)
női 200 m pillangó (Jackl Vivien, Kertész Boróka)
férfi 100 m hát (Rácz Zsombor)
női 50 m mell
férfi 200 m vegyes (Kós Hubert)
4x200 m mix gyorsváltó
18.30: középdöntők, döntők (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
18.30: férfi 200 m pillangó, DÖNTŐ (Kós Hubert, Márton Richárd)
18.37: női 50 m gyors, DÖNTŐ
18.42: férfi 50 m mell, DÖNTŐ
18.47: női 200 m vegyes, DÖNTŐ
18.54: férfi 50 m gyors, középdöntő (Milák Kristóf?)
19.01: női 50 m mell, középdöntő
19.20: férfi 1500 m gyors, DÖNTŐ (Betlehem Dávid, Sárkány Zalán)
19.52: női 200 m pillangó, középdöntő (Jackl Vivien?, Kertész Boróka?)
20.02: férfi 200 m vegyes, középdöntő (Kós Hubert?)
20.12: női 100 m hát, DÖNTŐ
20.18: férfi 100 m hát, középdöntő
20.47: 4x200 m mix gyorsváltó, DÖNTŐ
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szalai Kristóf, Károlyi Andrea, Patai Gergely
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire
6.30: Kosárlabda, vízilabda – heti összefoglaló
7.30: Danyi Gábort hívjuk
8.00: Fabrizio Romano visszavonulhat
8.30: Cselőtei Márkot hívjuk
9.00: A stúdióban Bánki József
9.30: Párizsban zajlik a vizes Eb
10.00: Best of
12.00: Sporthely
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Erdei Márk
15.00: Hat magyar érem az öttusa Európa-bajnokságról – vendégünk volt Guzi Blanka, Belák János, a válogatott sportszakmai vezetője és a vonalban Tamás Botond
16.00: Az úszó Európa-bajnokság délelőtti futamait foglaljuk össze
16.15: A labdarúgó NB I szombati meccseinek stúdiós felvezetése Wukovics Lászlóval
16.30: Közvetítés az Újpest–MTK NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András és Olasz Gergő, szakértő: Wukovics László
17.30: Közvetítés a Nyíregyháza–Kisvárda NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél, szakértő: Wukovics László
18.30: Közvetítés a párizsi vizes Európa-bajnokságról. Kommentátor: Katona László, szakértő: Gyurta Gergely
20.30: Közvetítés a birminghami atlétikai Európa-bajnokságról. Kommentátor: Regős László Pál
21.30: Németországban játszik felkészülési mérkőzéseket a vb-re készülő női kosárlabda-válogatott – interjú Völgyi Péter szövetségi kapitánnyal
22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával