Szombati sportműsor: két meccs az NB I-ben; magyarok döntőznek az atlétikai és a vizes Eb-n

AUGUSZTUS 15., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

4. FORDULÓ

16.30: Újpest FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II

4. FORDULÓ

17.30: FC Nagykanizsa–Soroksár SC – élőben az NSO-n!

17.30: Kolorcity Kazincbarcika SC–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!

17.30: Diósgyőri VTK–FC Ajka – élőben az NSO-n!

17.30: Mezőköved Zsóry FC–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!

17.30: Kecskeméti TE–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!

17.30: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Gyirmót FC Győr – élőben az NSO-n!

NB III

4. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Eger SE–Nyíregyháza Spartacus FC II

17.30: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Tiszafüredi VSE

17.30: Ózd-Sajóvölgye–Tarpa SC

17.30: Debreceni EAC–Debreceni VSC II

17.30: Füzesabonyi SC–Kisvárda Master Good II

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: VSC 2015 Veszprém–Credobus Mosonmagyaróvár

16.00: Zalaegerszegi TE FC II–Puskás Akadémia FC II

16.00: Haladás FC–Király SE

17.30: Komárom VSE–Frutti Drink-Perutz FC Pápa

17.30: Sárisápi BSE–Bicskei TC

17.30: FC Sopron–Opus Tigáz Tatabánya

DÉLKELETI CSOPORT

16.00: Szegedi VSE–Monor SE

17.00: Békéscsaba 1912 Előre–Gyulai Termál FC

17.30: Sándorfalvi SKE–III. kerületi TVE

17.30: Hódmezővásárhelyi FC–Csepel SC

DÉLNYUGATI CSOPORT

11.00: Paksi FC II–Iváncsa KSE

17.30: Dunaharaszti MTK–Érdi VSE

17.30: Budaörs–MTK Budapest II

17.30: Szekszárdi UFC–PTE-PEAC

17.30: Pécsi MFC–Ferencvárosi TC II

17.30: BFC Siófok–Budafoki MTE

Dunaújváros FC–Kaposvári Rákóczi FC – törölve

ANGOL CHAMPIONSHIP

1. FORDULÓ

16.00: Middlesbrough–Lincoln City (Tv: Match4)

18.30: Sheffield United–Birmingham City (Tv: Match4)

ANGOL LEAGUE ONE

1. FORDULÓ

13.30: Notts County–Leicester City (Tv: Match4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA

2. FORDULÓ

13.00: Hertha BSC–Heidenheim (Tv: Arena4)

20.30: Kaiserslautern–Karlsruhe (Tv: Arena4)

OLASZ KUPA

1. FORDULÓ (A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

18.00: Catanzaro (II.)–Südtirol (II.)

18.30: Udinese–Padova (II.)

20.45: Venezia–Modena (II.)

21.15: Torino–Carrarese (II.) (Tv: Match4)

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

2. FORDULÓ

21.30: Rio Ave–Porto (Tv: Sport2)

ROMÁN SUPERLIGA

5. FORDULÓ

17.30: FK Csíkszereda–Sepsi OSK

SPANYOL LA LIGA

1. FORDULÓ

19.30: Alavés–Getafe (Tv: Spíler2)

21.30: Sevilla–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

SZAÚDI PRO LEAGUE

1. FORDULÓ

20.00: Al-Naszr–Al-Fateh (Tv: Spíler1)

TÖRÖK SÜPER LIG

1. FORDULÓ

20.30: Genclerbirligi–Fenerbahce (Tv: Sport1)

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

14.30: Werder Bremen (német)–Auxerre (francia)

15.00: Chelsea (angol)–Real Sociedad (spanyol)

15.00: Leeds United (angol)–Augsburg (német)

15.30: Bayern München (német)–RB Leipzig (német) (Tv: Arena4)

15.30: Mainz (német)–Bournemouth (angol)

15.30: Mönchengladbach (német)–Aston Villa (angol)

15.30: Union Berlin (német)–Ipswich Town (angol)

16.00: Brentford (angol)–Eintracht Frankfurt (német)

16.00: Brighton (angol)–Bologna (olasz)

16.00: Everton (angol)–Lille (francia)

16.00: Hull City (angol)–Nice (francia)

16.00: Newcastle United (angol)–Bayer Leverkusen (német)

16.00: Sunderland (angol)–Rennes (francia)

16.00: Tottenham (angol)–Hoffenheim (német)

16.45: Manchester United (angol)–Milan (olasz)

17.00: Fulham (angol)–VfB Stuttgart (német)

17.30: Borussia Dortmund (német)–Roma (olasz) (Tv: Arena4)

19.30: Internazionale (olasz)–Real Betis (spanyol)

NŐI NB I

2. FORDULÓ

14.00: Ferencváros–Újpest

16.00: Kispest-Honvéd–Szekszárd

16.00: Puskás Akadémia–Pécsi MFC

16.00: Diósgyőr–ETO FC

17.00: Videoton FC Fehérvár–MTK Budapest

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM

Délelőtti program (Tv: Eurosport1; M4 Sport, 9.30-ig)

8.30: férfi maratoni gyaloglás (Helebrandt Máté, Tóth Norbert, Venyercsán Bence)

8.30: női félmaratoni gyaloglás (Kovács Alexandra, Spiller Tiziána)

8.30: férfi félmaratoni gyaloglás

8.30: női maratoni gyaloglás

11.25: női hétpróba (Kriszt Sarolta, Szűcs Szabina), távolugrás

12.50: női távolugrás, selejtező (Bánhidi-Farkas Petra)

12.55: női hétpróba (Kriszt Sarolta, Szűcs Szabina), gerelyhajítás

13.40: női 4x100 m, előfutam (Magyarország)

Esti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

20.45: női hétpróba (Kriszt Sarolta, Szűcs Szabina), 800 m (utolsó szám)

21.01: férfi gerelyhajítás, DÖNTŐ

21.07: női magasugrás, DÖNTŐ

21.17: férfi hármasugrás, DÖNTŐ (Szenderffy Dániel)

21.25: férfi 10 000 m, DÖNTŐ

22.07: férfi 1500 m, DÖNTŐ

22.33: férfi 4100 m, DÖNTŐ

22.48: női 4x100 m, DÖNTŐ (Magyarország?)

CSELGÁNCS

Vasárnap, 0.00: Grand Slam-verseny, Lima (Tv: Sport2)

DARTS

9.00: NZ Darts Masters, 2. nap (Tv: Sport1)

GOLF

PGA TOUR

19.00: St. Jude Championship, 3. nap (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR

CSEH KÖRVERSENY

15.30: 3. szakasz (Tv: Eurosport2)

ARCTIC RACE OF NORWAY

14.15 és 17.00: 3. szakasz (Tv: Eurosport2)

KÜZDŐSPORT

6.00: ONE Fight Night 46, Stella Hemetsberger–Natalja Djacskova, Bangkok (Tv: Sport2)

LÓSPORT

14.00: ügetőfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport2)

LOVASSPORT

LOVAS-VILÁGJÁTÉKOK, AACHEN

Lovastorna

8.00: női (Németh Blanka, Somogyi Eszter)

15.45: csapat (Magyarország) kűr

Lovastusa

9.15: terepverseny (Kaizinger Balázs, Doerfer Noémi)

RITMIKUS GIMNASZTIKA

VILÁGBAJNOKSÁG, FRANKFURT

11.00: együttes kéziszercsapatok összetett versenye (Tv: M4 Sport, 14.30)

STRANDRÖPLABDA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, STARE JABLONKI

9.00: nyolcaddöntők, negyeddöntők

SZNÚKER

CHINA OPEN

8.00: elődöntő, 1. rész (Tv: Eurosport2)

14.30: elődöntő, 2. rész (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, CINCINNATI

17.00: egyes, 1. forduló

TORNA

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, ZÁGRÁB

15.00: szerenkénti döntők (Tv: M4 Sport+)

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS

Úszás

9.30: előfutamok (Tv: M4 Sport)

férfi 50 m gyors (Milák Kristóf)

női 200 m pillangó (Jackl Vivien, Kertész Boróka)

férfi 100 m hát (Rácz Zsombor)

női 50 m mell

férfi 200 m vegyes (Kós Hubert)

4x200 m mix gyorsváltó

18.30: középdöntők, döntők (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

18.30: férfi 200 m pillangó, DÖNTŐ (Kós Hubert, Márton Richárd)

18.37: női 50 m gyors, DÖNTŐ

18.42: férfi 50 m mell, DÖNTŐ

18.47: női 200 m vegyes, DÖNTŐ

18.54: férfi 50 m gyors, középdöntő (Milák Kristóf?)

19.01: női 50 m mell, középdöntő

19.20: férfi 1500 m gyors, DÖNTŐ (Betlehem Dávid, Sárkány Zalán)

19.52: női 200 m pillangó, középdöntő (Jackl Vivien?, Kertész Boróka?)

20.02: férfi 200 m vegyes, középdöntő (Kós Hubert?)

20.12: női 100 m hát, DÖNTŐ

20.18: férfi 100 m hát, középdöntő

20.47: 4x200 m mix gyorsváltó, DÖNTŐ

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szalai Kristóf, Károlyi Andrea, Patai Gergely

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire

6.30: Kosárlabda, vízilabda – heti összefoglaló

7.30: Danyi Gábort hívjuk

8.00: Fabrizio Romano visszavonulhat

8.30: Cselőtei Márkot hívjuk

9.00: A stúdióban Bánki József

9.30: Párizsban zajlik a vizes Eb

10.00: Best of

12.00: Sporthely

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Erdei Márk

15.00: Hat magyar érem az öttusa Európa-bajnokságról – vendégünk volt Guzi Blanka, Belák János, a válogatott sportszakmai vezetője és a vonalban Tamás Botond

16.00: Az úszó Európa-bajnokság délelőtti futamait foglaljuk össze

16.15: A labdarúgó NB I szombati meccseinek stúdiós felvezetése Wukovics Lászlóval

16.30: Közvetítés az Újpest–MTK NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András és Olasz Gergő, szakértő: Wukovics László

17.30: Közvetítés a Nyíregyháza–Kisvárda NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél, szakértő: Wukovics László

18.30: Közvetítés a párizsi vizes Európa-bajnokságról. Kommentátor: Katona László, szakértő: Gyurta Gergely

20.30: Közvetítés a birminghami atlétikai Európa-bajnokságról. Kommentátor: Regős László Pál

21.30: Németországban játszik felkészülési mérkőzéseket a vb-re készülő női kosárlabda-válogatott – interjú Völgyi Péter szövetségi kapitánnyal

22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával