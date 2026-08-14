Kriszt Sarolta 16 pontra a legjobb tíztől hétpróbában

Már a délelőtt folyamán megkezdték két napon át tartó Eb-szereplésüket a női hétpróbázók. Szűcs Szabina rögtön az első futamban a szélső pályán nagyon könnyedén hagyta ott a kétszeres világbajnok Katarina Johnson-Thompsont és 13.60-as idei legjobbjával mutatta meg magát. Néhány perccel később Kriszt Sarolta még nála is jobbat ment, ő is legerősebb 2026-os futásával, 13.38-cal ért célba. A harmadik futamban a svájci Annik Kälin 12.59-es kimagasló teljesítménnyel hívta fel magára a figyelmet, amivel aranyérmes lett volna 100 m gáton!

A befutótól csak néhány métert kellett sétálniuk a következő állomáshelyükre, a magasugráshoz. Szűcsnek a 174, Krisztnek a 171 centi (idei legjobbja) sikerült, így a 14. (1939 pont) és a 15. helyről (1935 pont) várhatták az esti folytatást.

A súlylökés Krisztnek marad emlékezetesebb, aki fél méterrel, 13.26-ra javította az egyénijét. Szűcs három centivel dobott kisebbet, ekkor csupán két pont választotta el kettejüket. A nap utolsó számában, a 200 méteren Szűcsöt láthattuk előbb, 24.57-et sprintelt, majd jött Kriszt,

Az első nap után a lengyel Adrianna Sulek-Schubert vezet, Kriszt a 11., Szűcs a 18. helyről várhatja a folytatást.

Nadia Battocletti a római Eb után Birminghamben is megcsinálta az 5000–10 000 méteres duplázást. Jó szokásának megfelelően nagyjából 250-nel a vége előtt hajtott végre egy olyan ritmusváltást, amit az Eb során először telt házas Alexander Stadion közönsége nagy áhítattal konstatált.

Karsten Warholmot ünnepel (Fotó: Getty Images)

Karsten Warholm még 30 évesen is tudott javítani saját versenycsúcsán: a norvég legenda 46.63-mal nyerte meg sorozatban negyedszer a 400 m gátat.

A 34 éves Gianmarco Tamberit már többen is visszavonultatták, de most csattanós választ adott kritikusainak. Az olasz közönségkedvenc néhány társához hasonlóan gurulós bőrönddel érkezett meg a magasugrás döntőjére, majd „adott a stílusnak” az ugrásaival is: 232 centis teljesítményével 2016 és 2022 után ismét a kontinens bajnoka lett. A holland Jorinde van Klinken a súlylökésben szerzett ezüstérmét diszkoszvetésben aranyra „cserélte”.

Nagy örömünnepben reménykedtek a britek a program záró részében, hiszen férfi 200-on a végül ezüstérmes Zharnel Hughes, női 800-on Keely Hodgkinson révén nagy esélyük volt a győzelemre.

Utóbbi verseny meghozta azt az emlékezetes szűk két percet, amire hetek óta mindenki várt! Meglepetésre Femke Broeders-Bol erősebben kezdett Hodgkinsonnál, akinek innentől folyamatosan reagálnia kellett, nem tudta a saját tempóját az élen futni. Aztán kétszáznál jött Audrey Werro és az élre állt, 56.5 másodperc volt a részideje az első kör után.

A brit nagyot küzdött, a közönség tombolt, a hosszú egyenesben még a másik brit, Jeemma Reekie is ott volt a nagy hármas nyakán. Ám ezen az estén Werróra nem volt ellenszer! A sebessége nem hagyott alább, Hodgkinson már nem tudta lehajrázni, így az elődöntőbeli bukása után utólag (amúgy jogosan) továbbjuttatott svájci lett az Európa-bajnok. A győztes idő 1:54.81, új versenycsúcs! Hodgkinson 1:55.01-gyel lett ezüstérmes, Broeders-Bol beállította a saját holland csúcsát (1:55.54).

Audrey Werro (Fotó: Getty Images)

Szombat reggel Birmingham belvárosában jönnek a gyaloglók, a hölgyeknél a félmaratoni (Kovács Alexandra és Spiller Tiziana), az uraknál a maratoni távon (Helebrandt Máté, Tóth Norbert és Venyercsán Bence) leszünk érdekeltek. Nem sokkal később már a stadion felé vesszük az irányt, hogy a hétpróbázóink távolugrása és gerelyhajítása mellett a női 4x100-as váltónk és a távolugró Bánhidi-Farkas Petra szerepléséről is beszámoljunk.

Szűcs Szabina, hétpróbázó: – Egy kisebb bokasérülés hátráltatott az elmúlt hetekben, ami pont a gátfutásra nagyon érzékeny volt. Nagyon sokat pihentettük, kíméltük, éppen ezért a verseny előtt 13.60 körülivel már elégedett lettem volna. A magas elszomorít, abból többet szerettem volna kihozni, a 177 majdnem megvolt. Örültem neki, hogy újra 13 méter felett tudtam dobni súlylökésben, de van bennem hiányérzet, kevés kellett ahhoz, hogy tényleg bele tudjak találni. Eléggé letört vagyok, nem akar összeállni, de van ilyen, tanulni fogok belőle. Próbálom összeszedni magam és szombaton minél jobbat kihozni a versenyből. Kriszt Sarolta, hétpróbázó: – Szerintem még nem kezdtem nemzetközi versenyt egyéni csúcs közeli gáttal, és a 170 feletti ugrás is összejött. A súlylökés kifejezetten meglepett még engem is, nem gondoltam volna, hogy 13 méter felett fogok lökni. A kétszáztól kicsit többet vártam, elég nagy hátszelünk volt, de nagyon hosszú volt a nap. A levegő valóban lehűlt az estére, de nem szoktam az időjárással foglalkozni, mert nincs rá befolyásom. A második lesz az erősebb napom, ugyan az első is jól sikerült, de ezt a lehetőséget még jól ki kell használni. VÉLEMÉNYEK

EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM, 5. NAP

Döntők. Férfiak. 200 m (+2.5). Európa-bajnok: Owen Ansah (Németoszág) 19.95, 2. Zharnel Hughes (Nagy-Britannia) 20.16, 3. Eseosa Fostine Desalu (Olaszország) 20.26, 4. T. Mumenthaler (Svájc) 20.26, 5. O. Grava (Lettország) 20.28, 6. D. Santos (Portugália) 20.55. 400 m gát. Eb: Karsten Warholm (Norvégia) 46.63, 2. Emil Agyekum (Németország) 47.87, 3. Ismail Nezir (Törökország) 48.26, 4. O. Edlund (Svédország) 48.36, 5. O. Fischer-Breiholz (Németország) 48.56, 6. J. Delgado (Spanyolország) 48.66. Magas. Eb: Gianmarco Tamberi (Olaszország) 232, 2. Oleh Doroscsuk (Ukrajna) 230, 3. Matteo Sioli (Olaszország) 227, 4. K. Jack (Nagy-Britannia) 223, 5. J. Clarke-Khan (Nagy-Britannia), Jonathan Kapitolnik (Izrael) és Mateusz Kolodziejski (Lengyelország) 223

Nők. 800 m. Eb: Audrey Werro (Svájc) 1:54.81, 2. Keely Hodgkinson (Nagy-Britannia) 1:55.01, 3. Femke Broeders-Bol (Hollandia) 1:55.54, 4. G. Galvyvyte (Litvánia) 1:59.12, 5. J. Reekie (Nagy-Britannia) 1:59.15, 6. E. Coiro (Olaszország) 1:59.35. 10 000 m. Eb: Nadia Battocletti (Olaszország) 31:41.17, 2. Maureen Koster (Hollandia) 31:45.76, 3. Jana van Lent (Belgium) 31:47.81, 4.I. Prieto (Spanyolország) 31:59.84, 5. E. Palmero (Olaszország) 32:00.06, 6. F. del Buono (Olaszország) 32:01.42. Diszkosz. Eb: Jorinde van Klinken (Hollandia) 67.67, 2. Shanice Craft (Németország) 65.72, 3. Vanessa Kamga (Svédország) 64.61, 4. A. van Daalen (Hollandia) 64.22, 5. K. Pudenz (Németország) 63.27, 6. M. Tolj (Horvátország) 63.08. Hétpróba. Az állás 4 versenyszám után: 1. Adrianna Sulek-Schubert 3968, …11. Kriszt Sarolta 3701, …18. Szűcs Szabina 3609