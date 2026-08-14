Pénteki sportműsor: Honvéd–Vasas az NB I-ben; folytatódik az atlétikai és a vizes Eb
AUGUSZTUS 14., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB I
4. FORDULÓ
17.30: Kispest-Honvéd FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL CHAMPIONSHIP
1. FORDULÓ
21.00: Wolverhampton–Blackburn (Tv: Match4)
NÉMET 2. BUNDESLIGA
2. FORDULÓ
18.30: Kiel–St. Pauli (Tv: Arena4)
OLASZ KUPA
1. FORDULÓ (A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
18.00: Parma–Catania (III.) (Tv: Match4)
18.30: Cagliari–Arezzo (II.)
20.45: Monza–Avellino (II.)
21.15: Fiorentina–Benevento (II.) (Tv: Arena4)
PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
2. FORDULÓ
21.15: Sporting CP–Vitória Guimaraes (Tv: Sport1)
TÖRÖK SÜPER LIG
1. FORDULÓ
20.30: Galatasaray–Corum (Tv: Sport2)
NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
17.30: Olympique Marseille (francia)–Atlético Madrid (spanyol)
20.00: Coventry City (angol)–Monaco (francia)
20.45: Atalanta (olasz)–Athletic Bilbao (spanyol)
FUTSAL
FÉRFI NB I, 1. FORDULÓ
18.00: Nyírbátor–Aramis SE
20.45: H.O.P.E. Futsal–Veszprém
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM
Délelőtti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
11.35: női hétpróba (Kriszt Sarolta, Szűcs Szabina), 100 m gát
11.40: női gerelyhajítás, A-csoport
12.05: férfi 4x400 m, előfutam (Magyarország)
12.25: női hétpróba (Kriszt Sarolta, Szűcs Szabina), magasugrás
13.00: női gerelyhajítás, B-csoport (Bogdán Annabella)
Esti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
20.35: női hétpróba (Kriszt Sarolta, Szűcs Szabina), súlylökés
20.45: női 10 000 m, DÖNTŐ
21.00: férfi magasugrás, DÖNTŐ
21.30: női diszkoszvetés, DÖNTŐ
21.40: férfi 400 m gát, DÖNTŐ
21.55: női hétpróba (Kriszt Sarolta, Szűcs Szabina), 200 m
22.25: férfi 200 m, DÖNTŐ
22.46: női 800 m, DÖNTŐ
CSELGÁNCS
Szombat, 0.00: Grand Slam-verseny, Lima (Tv: Sport1)
DARTS
9.00: NZ Darts Masters (Tv: Sport1)
GOLF
PGA TOUR
20.00: St. Jude Championship (Tv: Eurosport2)
KERÉKPÁR
CSEH KÖRVERSENY
15.30: 2. szakasz (Tv: Eurosport2)
ARCTIC RACE OF NORWAY
13.35 és 17.00: 2. szakasz (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI TORNA, TATABÁNYA
A 3. HELYÉRT
16.45: Mol Tatabánya KC–RK Celje (szlovén) (Tv: Sport1)
DÖNTŐ
18.45: Industria Kielce (lengyel)–RK Zagreb (horvát) (Tv: Sport1)
KÜZDŐSPORT
15.30 és szombat, 3.00: ONE, Bangkok (Tv: Sport2)
LOVASSPORT
LOVAS VILÁGJÁTÉKOK, AACHEN
Lovastorna
8.30: női technikai (Németh Blanka, Somogyi Eszter)
Lovastusa
9.30: díjlovaglás (Kaizinger Balázs)
RITMIKUS GIMNASZTIKA
VILÁGBAJNOKSÁG, FRANKFURT
16.00: egyéni összetett döntő
STRANDRÖPLABDA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, STARE JABLONKI
9.00: rájátszás
SZNÚKER
8.00 és 13.30: China Open (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, CINCINNATI
16.00: egyes, 1. forduló
Benne: Bondár Anna–Jéssica Bouzas (spanyol)
TORNA
NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, ZÁGRÁB
10.00: juniorverseny, selejtező
VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS
Medencés úszás
9.30: előfutamok (Tv: M4 Sport)
női 50 m gyors (Senánszky Petra)
férfi 50 m mell
női 100 m hát (Kokas Fanni)
férfi 200 m pillangó (Kós Hubert, Márton Richárd)
női 200 m vegyes
4x100 m mix gyorsváltó
férfi 1500 m gyors (Betlehem Dávid, Sárkány Zalán)
18.30: középdöntők, döntők (Tv: M4 Sport, 19.30) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
18.30: női 100 m pillangó, DÖNTŐ
18.36: férfi 200 m gyors, DÖNTŐ
18.43: női 200 m mell, DÖNTŐ
18.50: női 100 m hát, középdöntő (Kokas Fanni?)
18.59: férfi 50 m mell, középdöntő
19.18: női 50 m gyors, középdöntő (Senánszky Petra?)
19.25: férfi 200 m pillangó, középdöntő (Kós Hubert?, Márton Richárd?)
19.35: női 200 m vegyes, középdöntő
19.51: férfi 50 m hát, DÖNTŐ
19.56: női 1500 m gyors, DÖNTŐ (Jackl Vivien)
20.16: 4x100 m mix gyorsváltó, DÖNTŐ
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Vendégünk Mányoki Attila
8.00: A vonalban Kemény Dénes. Bánki József jelentkezik
9.00: A stúdióban Edvi László
9.30: Visszajátszás Edvi Lászlóval – élő közvetítés az úszó Eb-ről és archív felvételek régi úszósikerekről
12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal – Sowunmi Thomas
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Gurulj be lassítva is! – Berkesi Judit és Hajdú B. István
14.00: Karfiolfül, birkózómagazin
14.35: Hárompontos, kosárlabda-magazin
Hazafutás
Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Erdei Márk
15.00: 10 éve volt a riói olimpia – beszélgetés Rédli Andrással és Márton Anitával
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Erdei Márk, Gy. Szabó Csilla, Gyenge Balázs
17.00: Ez történt délelőtt az atlétikai és az úszó Európa-bajnokságon
17.20: Nemzeti sportkrónika
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Jó András
17.30: Labdarúgás, közvetítés a Honvéd–Vasas NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Bene Ferenc
18.30: Úszás, közvetítés az Európa-bajnokságról. Kommentátor: Katona László
19.30: Cselgáncs, közeleg a budapesti Grand Slam – beszélgetés Tóth Krisztiánnal, a Magyar Judoszövetség elnökével
20.30: Atlétika, közvetítés az atlétikai Európa-bajnokságról, Regős László Pál
21.30: Labdarúgás, Csajok Ligája
22.30: Sportvilág