Pénteki sportműsor: Honvéd–Vasas az NB I-ben; folytatódik az atlétikai és a vizes Eb

AUGUSZTUS 14., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

4. FORDULÓ

17.30: Kispest-Honvéd FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL CHAMPIONSHIP

1. FORDULÓ

21.00: Wolverhampton–Blackburn (Tv: Match4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA

2. FORDULÓ

18.30: Kiel–St. Pauli (Tv: Arena4)

OLASZ KUPA

1. FORDULÓ (A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

18.00: Parma–Catania (III.) (Tv: Match4)

18.30: Cagliari–Arezzo (II.)

20.45: Monza–Avellino (II.)

21.15: Fiorentina–Benevento (II.) (Tv: Arena4)

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

2. FORDULÓ

21.15: Sporting CP–Vitória Guimaraes (Tv: Sport1)

TÖRÖK SÜPER LIG

1. FORDULÓ

20.30: Galatasaray–Corum (Tv: Sport2)

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

17.30: Olympique Marseille (francia)–Atlético Madrid (spanyol)

20.00: Coventry City (angol)–Monaco (francia)

20.45: Atalanta (olasz)–Athletic Bilbao (spanyol)

FUTSAL

FÉRFI NB I, 1. FORDULÓ

18.00: Nyírbátor–Aramis SE

20.45: H.O.P.E. Futsal–Veszprém

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM

Délelőtti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

11.35: női hétpróba (Kriszt Sarolta, Szűcs Szabina), 100 m gát

11.40: női gerelyhajítás, A-csoport

12.05: férfi 4x400 m, előfutam (Magyarország)

12.25: női hétpróba (Kriszt Sarolta, Szűcs Szabina), magasugrás

13.00: női gerelyhajítás, B-csoport (Bogdán Annabella)

Esti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

20.35: női hétpróba (Kriszt Sarolta, Szűcs Szabina), súlylökés

20.45: női 10 000 m, DÖNTŐ

21.00: férfi magasugrás, DÖNTŐ

21.30: női diszkoszvetés, DÖNTŐ

21.40: férfi 400 m gát, DÖNTŐ

21.55: női hétpróba (Kriszt Sarolta, Szűcs Szabina), 200 m

22.25: férfi 200 m, DÖNTŐ

22.46: női 800 m, DÖNTŐ

CSELGÁNCS

Szombat, 0.00: Grand Slam-verseny, Lima (Tv: Sport1)

DARTS

9.00: NZ Darts Masters (Tv: Sport1)

GOLF

PGA TOUR

20.00: St. Jude Championship (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR

CSEH KÖRVERSENY

15.30: 2. szakasz (Tv: Eurosport2)

ARCTIC RACE OF NORWAY

13.35 és 17.00: 2. szakasz (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI TORNA, TATABÁNYA

A 3. HELYÉRT

16.45: Mol Tatabánya KC–RK Celje (szlovén) (Tv: Sport1)

DÖNTŐ

18.45: Industria Kielce (lengyel)–RK Zagreb (horvát) (Tv: Sport1)

KÜZDŐSPORT

15.30 és szombat, 3.00: ONE, Bangkok (Tv: Sport2)

LOVASSPORT

LOVAS VILÁGJÁTÉKOK, AACHEN

Lovastorna

8.30: női technikai (Németh Blanka, Somogyi Eszter)

Lovastusa

9.30: díjlovaglás (Kaizinger Balázs)

RITMIKUS GIMNASZTIKA

VILÁGBAJNOKSÁG, FRANKFURT

16.00: egyéni összetett döntő

STRANDRÖPLABDA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, STARE JABLONKI

9.00: rájátszás

SZNÚKER

8.00 és 13.30: China Open (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, CINCINNATI

16.00: egyes, 1. forduló

Benne: Bondár Anna–Jéssica Bouzas (spanyol)

TORNA

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, ZÁGRÁB

10.00: juniorverseny, selejtező

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS

Medencés úszás

9.30: előfutamok (Tv: M4 Sport)

női 50 m gyors (Senánszky Petra)

férfi 50 m mell

női 100 m hát (Kokas Fanni)

férfi 200 m pillangó (Kós Hubert, Márton Richárd)

női 200 m vegyes

4x100 m mix gyorsváltó

férfi 1500 m gyors (Betlehem Dávid, Sárkány Zalán)

18.30: középdöntők, döntők (Tv: M4 Sport, 19.30) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

18.30: női 100 m pillangó, DÖNTŐ

18.36: férfi 200 m gyors, DÖNTŐ

18.43: női 200 m mell, DÖNTŐ

18.50: női 100 m hát, középdöntő (Kokas Fanni?)

18.59: férfi 50 m mell, középdöntő

19.18: női 50 m gyors, középdöntő (Senánszky Petra?)

19.25: férfi 200 m pillangó, középdöntő (Kós Hubert?, Márton Richárd?)

19.35: női 200 m vegyes, középdöntő

19.51: férfi 50 m hát, DÖNTŐ

19.56: női 1500 m gyors, DÖNTŐ (Jackl Vivien)

20.16: 4x100 m mix gyorsváltó, DÖNTŐ

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Vendégünk Mányoki Attila

8.00: A vonalban Kemény Dénes. Bánki József jelentkezik

9.00: A stúdióban Edvi László

9.30: Visszajátszás Edvi Lászlóval – élő közvetítés az úszó Eb-ről és archív felvételek régi úszósikerekről

12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal – Sowunmi Thomas

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is! – Berkesi Judit és Hajdú B. István

14.00: Karfiolfül, birkózómagazin

14.35: Hárompontos, kosárlabda-magazin

Hazafutás

Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Erdei Márk

15.00: 10 éve volt a riói olimpia – beszélgetés Rédli Andrással és Márton Anitával

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Erdei Márk, Gy. Szabó Csilla, Gyenge Balázs

17.00: Ez történt délelőtt az atlétikai és az úszó Európa-bajnokságon

17.20: Nemzeti sportkrónika

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Jó András

17.30: Labdarúgás, közvetítés a Honvéd–Vasas NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Bene Ferenc

18.30: Úszás, közvetítés az Európa-bajnokságról. Kommentátor: Katona László

19.30: Cselgáncs, közeleg a budapesti Grand Slam – beszélgetés Tóth Krisztiánnal, a Magyar Judoszövetség elnökével

20.30: Atlétika, közvetítés az atlétikai Európa-bajnokságról, Regős László Pál

21.30: Labdarúgás, Csajok Ligája

22.30: Sportvilág