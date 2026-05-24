Ha vasárnap kikapnak a britek, biztosan benn marad a magyar hokiválogatott az elitben

BEKE ZSOMBOR
2026.05.24. 11:45
A britek veresége bennmaradást érhet a mieinknek (Fotó: MJSZ/Vörös Dávid)
Bár a magyar válogatott ma nem lép jégre az A-csoportos jégkorong-világbajnokságon, a sorsa véglegesen eldőlhet vasárnap délután. Ha Nagy-Britannia kikap rendes játékidőben Lettországtól, a mieink már matematikailag is benn maradnak és jövőre is az elitben szerepelhetnek.

 

A legtöbb csapatnak mindkét csoportban van hátra két, néhánynak már csak egy mérkőzése, így még sok kérdés megválaszolatlan maradt akár a kiesés, akár a továbbjutók tekintetében.

HA NINCS BRIT PONT, LESZ MAGYAR BENNMARADÁS

A magyar válogatottat is magában foglaló A-csoportban már biztos, hogy Svájc és Finnország a legjobb nyolc közé jutott, a csoportelsőségről a keddi összecsapásuk dönt. Mögöttük azonban még rengeteg nyitott kérdés van. Ami minket érint legjobban, az a kiesés elleni harc. A magyar válogatott 5–0-ra megverte a brit együttest, így ha a két gárda esetében pontazonosság lépne fel, akkor Majoross Gergely fiai ünnepelhetnék a bennmaradást. Ehhez a forgatókönyvhöz az kell, hogy Nagy-Britannia a következő két találkozóján ne szerezzen háromnál több pontot, tehát ha vasárnap délután Lettország rendes játékidőben megveri a brit csapatot, Magyarország jövőre is az elit-világbajnokságon szerepelhet. Persze még Sofron Istvánéknak is van két lehetőségük pontokat szerezni, bár az Egyesült Államok és Lettország ellen sem ígérkezik ez könnyű feladatnak. A lettek meglepetésre megverték az Egyesült Államok válogatottját, így megmaradt az esélyük a továbbjutásra. Persze ehhez a brit mellett a magyar csapatot is le kell győzniük. A továbbjutó helyekért nagy lesz még a harc, az Egyesült Államoknak, Lettországnak, Németországnak és Ausztriának is megmaradt a reális esélye a legjobb nyolc közé jutásra.

JÉGKORONG-VILÁGBAJNOKSÁG, 10. JÁTÉKNAP
A-CSOPORT (ZÜRICH), VASÁRNAPI PROGRAM
16.20: Lettország–Nagy-Britannia
20.30: Finnország–Ausztria

AZ A-CSOPORT ÁLLÁSAMGYHGYHVVL-KGK P
1. Svájc6635–5+30 18
2. Finnország5524–5+19 15
3. Ausztria53214–20–6 9
4. Németország621317–19–2 7
5. Lettország52310–16–6 6
6. Egyesült Államok511314–18–4 5
7. MAGYARORSZÁG51410–23–13 3
8. Nagy-Britannia555–23–18 0

HÉTFŐN DŐLHET EL A KIESÉS

A B-csoportban is akad még bőven kérdőjel. A továbbjutás szempontjából matematikailag még öt válogatott van versenyben. A csoportot Kanada vezeti 14 ponttal, Csehországnak 13 áll a neve mellett. Utánuk a 11 pontos Szlovákia és a 10 pontos Norvégia következik, Svédország 9 ponttal ötödik. A hétfői svéd–szlovák találkozó fontos lesz a legjobb nyolcba kerülésért vívott harcban. A kiesés elkerülésében meglepetésre az olasz és a szlovén együttes mellett a dán is érdekelt. Dániának és Szlovéniának három-három pontja van, míg Olaszország eddig mindössze két gólt szerezve pont nélkül áll. Így sem reménytelen azonban a helyzete, hiszen a dánokkal és a szlovénokkal játszik még, így két győzelemmel benn is maradhat. Szlovéniának már csak egy találkozója van hátra, hétfőn mérkőzik meg az olaszokkal.

B-CSOPORT (FRIBOURG), VASÁRNAPI PROGRAM
16.20: Dánia–Olaszország
20.20: Kanada–Szlovákia (Tv: Sport1)

A B-CSOPORT ÁLLÁSAMGYHGYHVVL-KGK P
1. Kanada54125–10+15 14
2. Csehország54116–10+6 13
3. Szlovákia531118–10+8 11
4. Norvégia531117–10+7 10
5. Svédország63323–14+9 9
6. Dánia5149–20–11 3
7. Szlovénia61148–24–16 3
8. Olaszország552–20–18 0

 

 

