Ha vasárnap kikapnak a britek, biztosan benn marad a magyar hokiválogatott az elitben
A legtöbb csapatnak mindkét csoportban van hátra két, néhánynak már csak egy mérkőzése, így még sok kérdés megválaszolatlan maradt akár a kiesés, akár a továbbjutók tekintetében.
HA NINCS BRIT PONT, LESZ MAGYAR BENNMARADÁS
A magyar válogatottat is magában foglaló A-csoportban már biztos, hogy Svájc és Finnország a legjobb nyolc közé jutott, a csoportelsőségről a keddi összecsapásuk dönt. Mögöttük azonban még rengeteg nyitott kérdés van. Ami minket érint legjobban, az a kiesés elleni harc. A magyar válogatott 5–0-ra megverte a brit együttest, így ha a két gárda esetében pontazonosság lépne fel, akkor Majoross Gergely fiai ünnepelhetnék a bennmaradást. Ehhez a forgatókönyvhöz az kell, hogy Nagy-Britannia a következő két találkozóján ne szerezzen háromnál több pontot, tehát ha vasárnap délután Lettország rendes játékidőben megveri a brit csapatot, Magyarország jövőre is az elit-világbajnokságon szerepelhet. Persze még Sofron Istvánéknak is van két lehetőségük pontokat szerezni, bár az Egyesült Államok és Lettország ellen sem ígérkezik ez könnyű feladatnak. A lettek meglepetésre megverték az Egyesült Államok válogatottját, így megmaradt az esélyük a továbbjutásra. Persze ehhez a brit mellett a magyar csapatot is le kell győzniük. A továbbjutó helyekért nagy lesz még a harc, az Egyesült Államoknak, Lettországnak, Németországnak és Ausztriának is megmaradt a reális esélye a legjobb nyolc közé jutásra.
JÉGKORONG-VILÁGBAJNOKSÁG, 10. JÁTÉKNAP
A-CSOPORT (ZÜRICH), VASÁRNAPI PROGRAM
16.20: Lettország–Nagy-Britannia
20.30: Finnország–Ausztria
|AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|GY
|HGY
|HV
|V
|L-K
|GK
|P
|1. Svájc
|6
|6
|–
|–
|–
|35–5
|+30
|18
|2. Finnország
|5
|5
|–
|–
|–
|24–5
|+19
|15
|3. Ausztria
|5
|3
|–
|–
|2
|14–20
|–6
|9
|4. Németország
|6
|2
|–
|1
|3
|17–19
|–2
|7
|5. Lettország
|5
|2
|–
|–
|3
|10–16
|–6
|6
|6. Egyesült Államok
|5
|1
|1
|–
|3
|14–18
|–4
|5
|7. MAGYARORSZÁG
|5
|1
|–
|–
|4
|10–23
|–13
|3
|8. Nagy-Britannia
|5
|–
|–
|–
|5
|5–23
|–18
|0
HÉTFŐN DŐLHET EL A KIESÉS
A B-csoportban is akad még bőven kérdőjel. A továbbjutás szempontjából matematikailag még öt válogatott van versenyben. A csoportot Kanada vezeti 14 ponttal, Csehországnak 13 áll a neve mellett. Utánuk a 11 pontos Szlovákia és a 10 pontos Norvégia következik, Svédország 9 ponttal ötödik. A hétfői svéd–szlovák találkozó fontos lesz a legjobb nyolcba kerülésért vívott harcban. A kiesés elkerülésében meglepetésre az olasz és a szlovén együttes mellett a dán is érdekelt. Dániának és Szlovéniának három-három pontja van, míg Olaszország eddig mindössze két gólt szerezve pont nélkül áll. Így sem reménytelen azonban a helyzete, hiszen a dánokkal és a szlovénokkal játszik még, így két győzelemmel benn is maradhat. Szlovéniának már csak egy találkozója van hátra, hétfőn mérkőzik meg az olaszokkal.
B-CSOPORT (FRIBOURG), VASÁRNAPI PROGRAM
16.20: Dánia–Olaszország
20.20: Kanada–Szlovákia (Tv: Sport1)
|A B-CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|GY
|HGY
|HV
|V
|L-K
|GK
|P
|1. Kanada
|5
|4
|1
|–
|–
|25–10
|+15
|14
|2. Csehország
|5
|4
|–
|1
|–
|16–10
|+6
|13
|3. Szlovákia
|5
|3
|1
|–
|1
|18–10
|+8
|11
|4. Norvégia
|5
|3
|–
|1
|1
|17–10
|+7
|10
|5. Svédország
|6
|3
|–
|–
|3
|23–14
|+9
|9
|6. Dánia
|5
|1
|–
|–
|4
|9–20
|–11
|3
|7. Szlovénia
|6
|–
|1
|1
|4
|8–24
|–16
|3
|8. Olaszország
|5
|–
|–
|–
|5
|2–20
|–18
|0