Ha vasárnap kikapnak a britek, biztosan benn marad a magyar hokiválogatott az elitben

A legtöbb csapatnak mindkét csoportban van hátra két, néhánynak már csak egy mérkőzése, így még sok kérdés megválaszolatlan maradt akár a kiesés, akár a továbbjutók tekintetében.

HA NINCS BRIT PONT, LESZ MAGYAR BENNMARADÁS

A magyar válogatottat is magában foglaló A-csoportban már biztos, hogy Svájc és Finnország a legjobb nyolc közé jutott, a csoportelsőségről a keddi összecsapásuk dönt. Mögöttük azonban még rengeteg nyitott kérdés van. Ami minket érint legjobban, az a kiesés elleni harc. A magyar válogatott 5–0-ra megverte a brit együttest, így ha a két gárda esetében pontazonosság lépne fel, akkor Majoross Gergely fiai ünnepelhetnék a bennmaradást. Ehhez a forgatókönyvhöz az kell, hogy Nagy-Britannia a következő két találkozóján ne szerezzen háromnál több pontot, tehát ha vasárnap délután Lettország rendes játékidőben megveri a brit csapatot, Magyarország jövőre is az elit-világbajnokságon szerepelhet. Persze még Sofron Istvánéknak is van két lehetőségük pontokat szerezni, bár az Egyesült Államok és Lettország ellen sem ígérkezik ez könnyű feladatnak. A lettek meglepetésre megverték az Egyesült Államok válogatottját, így megmaradt az esélyük a továbbjutásra. Persze ehhez a brit mellett a magyar csapatot is le kell győzniük. A továbbjutó helyekért nagy lesz még a harc, az Egyesült Államoknak, Lettországnak, Németországnak és Ausztriának is megmaradt a reális esélye a legjobb nyolc közé jutásra.

JÉGKORONG-VILÁGBAJNOKSÁG, 10. JÁTÉKNAP

A-CSOPORT (ZÜRICH), VASÁRNAPI PROGRAM

16.20: Lettország–Nagy-Britannia

20.30: Finnország–Ausztria

AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA M GY HGY HV V L-K GK P 1. Svájc 6 6 – – – 35–5 +30 18 2. Finnország 5 5 – – – 24–5 +19 15 3. Ausztria 5 3 – – 2 14–20 –6 9 4. Németország 6 2 – 1 3 17–19 –2 7 5. Lettország 5 2 – – 3 10–16 –6 6 6. Egyesült Államok 5 1 1 – 3 14–18 –4 5 7. MAGYARORSZÁG 5 1 – – 4 10–23 –13 3 8. Nagy-Britannia 5 – – – 5 5–23 –18 0

HÉTFŐN DŐLHET EL A KIESÉS

A B-csoportban is akad még bőven kérdőjel. A továbbjutás szempontjából matematikailag még öt válogatott van versenyben. A csoportot Kanada vezeti 14 ponttal, Csehországnak 13 áll a neve mellett. Utánuk a 11 pontos Szlovákia és a 10 pontos Norvégia következik, Svédország 9 ponttal ötödik. A hétfői svéd–szlovák találkozó fontos lesz a legjobb nyolcba kerülésért vívott harcban. A kiesés elkerülésében meglepetésre az olasz és a szlovén együttes mellett a dán is érdekelt. Dániának és Szlovéniának három-három pontja van, míg Olaszország eddig mindössze két gólt szerezve pont nélkül áll. Így sem reménytelen azonban a helyzete, hiszen a dánokkal és a szlovénokkal játszik még, így két győzelemmel benn is maradhat. Szlovéniának már csak egy találkozója van hátra, hétfőn mérkőzik meg az olaszokkal.

B-CSOPORT (FRIBOURG), VASÁRNAPI PROGRAM

16.20: Dánia–Olaszország

20.20: Kanada–Szlovákia (Tv: Sport1)