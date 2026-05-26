Értékelje a magyar férfi jégkorong-válogatott vb-n nyújtott teljesítményét!

A magyar férfi jégkorong-válogatott kedden a lettektől elszenvedett 8–1-es vereséggel zárta az idén Svájcban rendezett világbajnokságot, amelyen csoportjában a 7. helyen végzett és ezzel kiharcolta a bennmaradást, így jövőre – sorozatban harmadszor – ismét az elitben szerepelhet. Szavazásunkban arra kérjük olvasóinkat, értékeljék a magyar válogatott játékosai és a szövetségi kapitány, Majoross Gergely tornán mutatott teljesítményét!
A MAGYAR VÁLOGATOTT EREDMÉNYEI A VILÁGBAJNOKSÁGON
A-CSOPORT (Zürich, Swiss Life Arena)
Május 16., szombat
Finnország–Magyarország 4–1
Május 17., vasárnap
Ausztria–Magyarország 4–2
Május 19., kedd
Magyarország–Nagy-Britannia 5–0
Május 22., péntek
Németország–Magyarország 6–2
Május 23., szombat
Svájc–Magyarország 9–0
Május 25., hétfő
Egyesült Államok–Magyarország 7–3
Május 26., kedd
Magyarország–Lettország 1–8
|AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA
M
GY
HGY
HV
V
L-K
GK
P
|1. Svájc
6
6
–
–
–
35–5
+30
18
|2. Finnország
6
6
–
–
–
29–6
+23
18
|3. Lettország
7
4
–
–
3
24–17
+7
12
|4. Németország
7
3
–
1
3
23–22
+1
10
|5. Ausztria
6
3
–
–
3
15–25
–10
9
|6. Egyesült Államok
6
2
1
–
3
21–21
0
8
|7. Magyarország
7
1
–
–
6
14–38
–24
3
|8. Nagy-Britannia
7
–
–
–
7
8–35
–27
0
