Értékelje a magyar férfi jégkorong-válogatott vb-n nyújtott teljesítményét!

2026.05.26. 16:14
jégkorong jégkorong-világbajnokság magyar férfi jégkorong-válogatott csapatértékelés jégkorong-vb
A magyar férfi jégkorong-válogatott kedden a lettektől elszenvedett 8–1-es vereséggel zárta az idén Svájcban rendezett világbajnokságot, amelyen csoportjában a 7. helyen végzett és ezzel kiharcolta a bennmaradást, így jövőre – sorozatban harmadszor – ismét az elitben szerepelhet. Szavazásunkban arra kérjük olvasóinkat, értékeljék a magyar válogatott játékosai és a szövetségi kapitány, Majoross Gergely tornán mutatott teljesítményét!

A MAGYAR VÁLOGATOTT EREDMÉNYEI A VILÁGBAJNOKSÁGON

A-CSOPORT (Zürich, Swiss Life Arena)
Május 16., szombat
Finnország–Magyarország 4–1
Május 17., vasárnap
Ausztria–Magyarország 4–2
Május 19., kedd
Magyarország–Nagy-Britannia 5–0
Május 22., péntek
Németország–Magyarország 6–2
Május 23., szombat
Svájc–Magyarország 9–0
Május 25., hétfő
Egyesült Államok–Magyarország 7–3
Május 26., kedd
Magyarország–Lettország 1–8

AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA

M

GY

HGY

HV

V

L-K  

GK 

P

1. Svájc

6

6

35–5

+30 

18

2. Finnország

6

6

29–6

+23 

18

3. Lettország

7

4

3

24–17

+7 

12

4. Németország

7

3

1

3

23–22

+1 

10

5. Ausztria

6

3

3

15–25

–10 

9

6. Egyesült Államok

6

2

1

3

21–21

8

7. Magyarország

7

1

6

14–38

–24 

3

8. Nagy-Britannia

7

7

8–35

–27 

0

 

 

