Jövőre is az elitben szerepel a magyar férfi jégkorong-válogatott!

Nem lépett jégre vasárnap a magyar férfi jégkorong-válogatott, mégis biztossá vált, hogy jövőre is az elit-világbajnokságon szerepelhet. Ahogy egy évvel korábban Herningben, úgy az idén Zürichben is elég volt egy győzelem a bennmaradáshoz. Akkor Kazahsztánt ejtettük ki, most Nagy-Britannia marad a mieink mögött azzal, hogy rendes játékidőben kikapott Lettországtól 6–0-ra a délutáni mérkőzésen. Mivel a briteknek már csak egy összecsapásuk van hátra (Németország ellen), maximum három pontot szerezhetnek, így – ha valami csoda folytán legyőznék a németeket – pontszámban ugyan még beérhetnék a mieinket, az egymás elleni eredmény miatt (Magyarország–Nagy-Britannia 5–0) megelőzni már nincs esélyük.

Ez persze nem azt jelenti, hogy Majoross Gergely együttesének véget ért a világbajnokság, még két mérkőzése lesz, amelyeken akár növelheti is pontjai számát. Pünkösdhétfőn az Egyesült Államokkal néz farkasszemet, egy nappal később pedig Lettország legjobbjai ellen zárja a tornát a magyar csapat, amely már biztosan ott lesz a 2027-es németországi (Düsseldorf, Mannheim) rendezésű elit-vb-n.

A kiesés kérdése a másik csoportban még nem dőlt el, dacára annak, hogy az olaszok szétlövésben 3–2-re kikaptak a dánoktól, ám ezzel megszerezték első pontjukat. A B-csoport búcsúzójának kilétére a Szlovénia–Olaszország mérkőzésen derül fény hétfőn: ha az olaszok rendes játékidőben győznek, kiejtik a szlovénokat, minden más eredmény esetén ők búcsúznak.

JÉGKORONG

VILÁGBAJNOKSÁG, 10. JÁTÉKNAP

A-CSOPORT (ZÜRICH)

Lettország–Nagy-Britannia 6–0 (3–0, 3–0, 0–0)

KÉSŐBB

20.30: Finnország–Ausztria

A CSOPORT M GY HGY HV V L-K GK P 1. Svájc 6 6 – – – 35–5 +30 18 2. Finnország 5 5 – – – 24–5 +19 15 3. Ausztria 5 3 – – 2 14–20 –6 9 4. Lettország 6 3 – – 3 16–16 0 9 5. Németország 6 2 – 1 3 17–19 –2 7 6. Egyesült Államok 5 1 1 – 3 14–17 –3 5 7. Magyarország 5 1 – – 4 10–23 –13 3 8. Nagy-Britannia 6 – – – 6 4–29 –25 0

B-CSOPORT (FRIBOURG)

Dánia–Olaszország 3–2 (2–0, 0–2, 0–0, 1–0) – szétlövéssel

20.20: Kanada–Szlovákia (Tv: Sport1)