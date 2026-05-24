Jövőre is az elitben szerepel a magyar férfi jégkorong-válogatott!
Nem lépett jégre vasárnap a magyar férfi jégkorong-válogatott, mégis biztossá vált, hogy jövőre is az elit-világbajnokságon szerepelhet. Ahogy egy évvel korábban Herningben, úgy az idén Zürichben is elég volt egy győzelem a bennmaradáshoz. Akkor Kazahsztánt ejtettük ki, most Nagy-Britannia marad a mieink mögött azzal, hogy rendes játékidőben kikapott Lettországtól 6–0-ra a délutáni mérkőzésen. Mivel a briteknek már csak egy összecsapásuk van hátra (Németország ellen), maximum három pontot szerezhetnek, így – ha valami csoda folytán legyőznék a németeket – pontszámban ugyan még beérhetnék a mieinket, az egymás elleni eredmény miatt (Magyarország–Nagy-Britannia 5–0) megelőzni már nincs esélyük.
Ez persze nem azt jelenti, hogy Majoross Gergely együttesének véget ért a világbajnokság, még két mérkőzése lesz, amelyeken akár növelheti is pontjai számát. Pünkösdhétfőn az Egyesült Államokkal néz farkasszemet, egy nappal később pedig Lettország legjobbjai ellen zárja a tornát a magyar csapat, amely már biztosan ott lesz a 2027-es németországi (Düsseldorf, Mannheim) rendezésű elit-vb-n.
A kiesés kérdése a másik csoportban még nem dőlt el, dacára annak, hogy az olaszok szétlövésben 3–2-re kikaptak a dánoktól, ám ezzel megszerezték első pontjukat. A B-csoport búcsúzójának kilétére a Szlovénia–Olaszország mérkőzésen derül fény hétfőn: ha az olaszok rendes játékidőben győznek, kiejtik a szlovénokat, minden más eredmény esetén ők búcsúznak.
JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, 10. JÁTÉKNAP
A-CSOPORT (ZÜRICH)
Lettország–Nagy-Britannia 6–0 (3–0, 3–0, 0–0)
KÉSŐBB
20.30: Finnország–Ausztria
|A CSOPORT
|M
|GY
|HGY
|HV
|V
|L-K
|GK
|P
|1. Svájc
|6
|6
|–
|–
|–
|35–5
|+30
|18
|2. Finnország
|5
|5
|–
|–
|–
|24–5
|+19
|15
|3. Ausztria
|5
|3
|–
|–
|2
|14–20
|–6
|9
|4. Lettország
|6
|3
|–
|–
|3
|16–16
|0
|9
|5. Németország
|6
|2
|–
|1
|3
|17–19
|–2
|7
|6. Egyesült Államok
|5
|1
|1
|–
|3
|14–17
|–3
|5
|7. Magyarország
|5
|1
|–
|–
|4
|10–23
|–13
|3
|8. Nagy-Britannia
|6
|–
|–
|–
|6
|4–29
|–25
|0
B-CSOPORT (FRIBOURG)
Dánia–Olaszország 3–2 (2–0, 0–2, 0–0, 1–0) – szétlövéssel
20.20: Kanada–Szlovákia (Tv: Sport1)
|B CSOPORT
|M
|GY
|HGY
|HV
|V
|L-K
|GK
|P
|1. Kanada
|5
|4
|1
|–
|–
|25–10
|+15
|14
|2. Csehország
|5
|4
|–
|1
|–
|16–10
|+6
|13
|3. Szlovákia
|5
|3
|1
|–
|1
|18–10
|+8
|11
|4. Norvégia
|5
|3
|–
|1
|1
|17–10
|+7
|10
|5. Svédország
|6
|3
|–
|–
|3
|23–14
|+9
|9
|6. Dánia
|6
|1
|1
|–
|4
|12–22
|–10
|5
|7. Szlovénia
|6
|–
|1
|1
|4
|8–24
|–16
|3
|8. Olaszország
|6
|–
|–
|1
|5
|4–23
|–19
|1