Jövőre is az elitben szerepel a magyar férfi jégkorong-válogatott!

KAPOLCSI-SZABÓ BENCE
• Zürich
2026.05.24. 18:35
Bennmaradást ért a britek elleni győzelem (Fotó: MJSZ / Vörös Dávid)
jégkorong-világbajnokság magyar férfi jégkorong-válogatott jégkorong-vb
Kikapott a rendes játékidőben Nagy-Britannia Lettországtól, így már biztosan nem előzheti meg a magyar csapatot és kiesett a divízió 1/A-ba.

Nem lépett jégre vasárnap a magyar férfi jégkorong-válogatott, mégis biztossá vált, hogy jövőre is az elit-világbajnokságon szerepelhet. Ahogy egy évvel korábban Herningben, úgy az idén Zürichben is elég volt egy győzelem a bennmaradáshoz. Akkor Kazahsztánt ejtettük ki, most Nagy-Britannia marad a mieink mögött azzal, hogy rendes játékidőben kikapott Lettországtól 6–0-ra a délutáni mérkőzésen. Mivel a briteknek már csak egy összecsapásuk van hátra (Németország ellen), maximum három pontot szerezhetnek, így – ha valami csoda folytán legyőznék a németeket – pontszámban ugyan még beérhetnék a mieinket, az egymás elleni eredmény miatt (Magyarország–Nagy-Britannia 5–0) megelőzni már nincs esélyük. 

Ez persze nem azt jelenti, hogy Majoross Gergely együttesének véget ért a világbajnokság, még két mérkőzése lesz, amelyeken akár növelheti is pontjai számát. Pünkösdhétfőn az Egyesült Államokkal néz farkasszemet, egy nappal később pedig Lettország legjobbjai ellen zárja a tornát a magyar csapat, amely már biztosan ott lesz a 2027-es németországi (Düsseldorf, Mannheim) rendezésű elit-vb-n. 

A kiesés kérdése a másik csoportban még nem dőlt el, dacára annak, hogy az olaszok szétlövésben 3–2-re kikaptak a dánoktól, ám ezzel megszerezték első pontjukat. A B-csoport búcsúzójának kilétére a Szlovénia–Olaszország mérkőzésen derül fény hétfőn: ha az olaszok rendes játékidőben győznek, kiejtik a szlovénokat, minden más eredmény esetén ők búcsúznak.

JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, 10. JÁTÉKNAP
A-CSOPORT (ZÜRICH)
Lettország–Nagy-Britannia 6–0 (3–0, 3–0, 0–0)
KÉSŐBB
20.30: Finnország–Ausztria

A CSOPORTMGYHGYHVVL-KGK P
1. Svájc6635–5+30 18
2. Finnország5524–5+19 15
3. Ausztria53214–20–6 9
4. Lettország63316–169
5. Németország621317–19–2 7
6. Egyesült Államok511314–17–3 5
7. Magyarország51410–23–13 3
8. Nagy-Britannia664–29–25 0

B-CSOPORT (FRIBOURG)
Dánia–Olaszország 3–2 (2–0, 0–2, 0–0, 1–0) – szétlövéssel
20.20: Kanada–Szlovákia (Tv: Sport1)

B CSOPORTMGYHGYHVVL-KGK P
1. Kanada54125–10+15 14
2. Csehország54116–10+6 13
3. Szlovákia531118–10+8 11
4. Norvégia531117–10+7 10
5. Svédország63323–14+9 9
6. Dánia611412–22–10 5
7. Szlovénia61148–24–16 3
8. Olaszország6154–23–19 1

 

