Jégkorong-vb: vezettek Szlovénia ellen, végül kiestek az olaszok

Hétfőn este ki-ki mérkőzést vívott a két gárda, az olaszoknak alapjátékidőben, azaz három pontot érően kellett volna nyerniük. Bár vezetést szereztek a második harmad elején, a rivális két perc alatt fordított a meccs derekán, és a folytatásban sem kegyelmezett.

Ezzel eldőlt, hogy a svájci vb-ről a magyar érdekeltségű csoportban pont nélkül záró Nagy-Britannia, valamint Olaszország esik ki, és jövőre a divízió I/A-ban játszik. A jövő májusi németországi elit vb-re Kazahsztán és Ukrajna jutott fel.

A csoportok első négy helyezettje jut a csütörtöki negyeddöntőbe, a két utolsó kiesett. Az elődöntőket szombaton, a döntőt és a bronzmérkőzést vasárnap rendezik meg.

JÉGKORONG

VILÁGBAJNOKSÁG, 11. JÁTÉKNAP

A-CSOPORT (ZÜRICH)

Egyesült Államok–Magyarország 7–3 (2–0, 3–1, 2–2)

Németország–Nagy-Britannia 6–3 (3–0, 1–1, 2–2)

B-CSOPORT (FRIBOURG)

Norvégia–Csehország 4–1 (2–1, 0–0, 2–0)

Szlovénia–Olaszország 5–1 (0–0, 3–1, 2–0)