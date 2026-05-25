Jégkorong-vb: vezettek Szlovénia ellen, végül kiestek az olaszok

2026.05.25. 23:04
Damian Clara, az olaszok kapusa (Fotó: Getty Images)
szlovén jégkorong-válogatott olasz jégkorong-válogatott jégkorong-vb
A brit mellett az olasz válogatott búcsúzott a jégkorong-világbajnokság elitcsoportjából, miután Fribourgban kikapott a szlovén csapattól.

Hétfőn este ki-ki mérkőzést vívott a két gárda, az olaszoknak alapjátékidőben, azaz három pontot érően kellett volna nyerniük. Bár vezetést szereztek a második harmad elején, a rivális két perc alatt fordított a meccs derekán, és a folytatásban sem kegyelmezett.

Ezzel eldőlt, hogy a svájci vb-ről a magyar érdekeltségű csoportban pont nélkül záró Nagy-Britannia, valamint Olaszország esik ki, és jövőre a divízió I/A-ban játszik. A jövő májusi németországi elit vb-re Kazahsztán és Ukrajna jutott fel.

A csoportok első négy helyezettje jut a csütörtöki negyeddöntőbe, a két utolsó kiesett. Az elődöntőket szombaton, a döntőt és a bronzmérkőzést vasárnap rendezik meg.

JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, 11. JÁTÉKNAP
A-CSOPORT (ZÜRICH)
Egyesült Államok–Magyarország 7–3 (2–0, 3–1, 2–2)
Németország–Nagy-Britannia 6–3 (3–0, 1–1, 2–2)
B-CSOPORT (FRIBOURG)
Norvégia–Csehország 4–1 (2–1, 0–0, 2–0)
Szlovénia–Olaszország 5–1 (0–0, 3–1, 2–0)

 

