A támogató hazai légkör segíthet a válogatottnak – kezdődik a divízió 1/A-s női jégkorong-vb

„A fiatalosságban. Fiatalabb a keret, mint egy évvel ezelőtt, és ezzel más is lett a csapat. Minden játékos egy kicsit más, a világbajnokságon majd kiderül, mennyire vagyunk erősek ebben a kiegyensúlyozott mezőnyben.”

Legutóbb, 2019-ben szerencsét hozott a Vasas Jégcentrum, bár a hazai pálya időnként nyomást is jelenthet, a magyar válogatott az előnyére szeretné fordítani a budapesti környezetet. Az biztos, hogy az öltözőre nem lesz panasz, hiszen a válogatott mellett dolgozó stáb otthonossá dekorálta ki a csapat „otthonát”.

„Nagyon profi az öltözőnk, inspiráló, hihetetlen munkát végeztek a szervezők, körbenézek az egész csarnokban, és minden világszínvonalú. A hazai pályának előnyünkké kell válnia. Ha most valaki megkérdezi, hogy hol szeretnénk inkább világbajnokságon jégre lépni, Budapesten vagy külföldön, egyértelmű a válasz, Budapesten. Ezt pozitívumként kell megélnünk, nem nyomásként. Természetesen a nyomás rajtunk lesz, de bárhol játszanánk, így lenne, hiszen mindenki győzni szeretne, ez elvárás is valahol. Élni szeretnénk a hazai pálya előnyével.”

A felkészülés hajrája jól sikerült a magyar csapatnak, Kínát és Olaszországot is legyőzte az elmúlt napokban, ráadásul kapott gól nélkül. A mieink sorrendben Franciaországgal, Kínával, Szlovákiával, Olaszországgal és Norvégiával csapnak össze a világbajnokságon, az első helyezett jut fel az A-csoportba.

„Az utolsó napokban törekedtünk arra, hogy a lányok jól érezzék magukat és pozitívan készüljünk az előttünk álló feladatokra. A stábbal együtt mindig azon dolgozunk, hogy a játékosok napról napra jobbak legyenek, ez nem volt másképp most sem, minden edzésen arra kérem őket, hogy javuljanak. Ami a riválisokat illeti, nehéz megjósolni a végkifejletet. Minden ellenfelünk a legjobb formáját akarja majd hozni a következő napokban, ahogy mi is. Egy biztos, ebben az erős mezőnyben minden mérkőzéssel jobbá fogunk válni, hiszen jó csapatok ellen lépünk jégre, nagyon várjuk a vasárnapi kezdést.”

Gallyas Gabriella: Készen áll a csapat a világbajnokságra

A jégkorong-világbajnokság speciális műfaj, hiszen a divízió 1/A-s szinten szűk egy hét alatt öt mérkőzést játszanak a csapatok. Ilyenkor a taktikai elemek mellett a fizikai felkészülésnek és a regenerációnak is hatalmas szerep jut. A magyar válogatott erőnléti edzője, Gallyas Gabriella szerint a mieink készen állnak a kihívásra.

„Speciális a világbajnoki felkészülés, hiszen nagyjából két hét állt a rendelkezésünkre. Az idény közben azonban folyamatosan tartottam a kapcsolatot a lányokkal, tájékozódtunk az edzettségi állapotukról, nem értek nagy meglepetések. Akiknek korábban befejeződött a klubidényük, azokkal már előbb is elkezdtem a munkát, majd ehhez a maghoz csatlakoztak folyamatosan a többiek. Nagy lemaradást senkinek sem kellett behoznia, hiszen ebben a sűrű idényben edzésben volt mindenki, készen állunk a tornára. A világbajnokság alatt nagy hangsúlyt fektetünk a regenerációra, ezt komolyan kell vennie minden játékosnak. Figyeljük, hogyan alszanak, minden reggel foglalkozunk azzal, ki milyen állapotban van, próbáljuk ehhez igazítani az aznapi terhelést.”

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Németh Anikó, Takács Noémi Zoé (mindkettő MAC Budapest), Tóth Zsófia (HKB)

Hátvédek: Faragó Luca (Ajka/BJA), Hajdu Lili, Kiss-Simon Franciska, Koncz Boglárka, Mayer Fruzsina (mind HKB), Lippai Isabel, Németh Bernadett (mindkettő MAC), Odnoga Lotti (Skelleftea, svéd)

Csatárok: Báhiczki-Tóth Boglárka, Polónyi Petra (mindkettő NAHA, amerikai), Dabasi Réka, Huszák Alexandra, Seregély Míra (mindhárom HKB), Hiezl Réka Effi (Shattuck St. Mary’s, amerikai), Jókai-Szilágyi Kinga (Sabres, osztrák), Kreisz Emma (University of Minnesota, amerikai), Leidt Madeline (Linköping, svéd), Metzler Regina (Mercyhurst University, amerikai), Pázmándi Zsófia (Lindenwood University, amerikai), Weiler Krisztina (OHA, kanadai)

DIVÍZIÓ 1/A VILÁGBAJNOKSÁG, NŐK

Vasas Jégcentrum, 1. forduló. Vasárnap: Kína–Szlovákia, 12.30. Olaszország–Norvégia, 16. MAGYARORSZÁG–Franciaország, 19.30 (tv: M4 Sport). 2. forduló. Hétfő: Szlovákia–Olaszország, 12.30. Norvégia–Franciaország, 16. MAGYARORSZÁG–Kína, 19.30 (tv: Duna World). 3. forduló. Szerda: Norvégia–Kína, 12.30. MAGYARORSZÁG–Szlovákia, 16 (tv: M4 Sport). Olaszország–Franciaország, 19.30. 4. forduló. Péntek: Franciaország–Kína, 12.30. MAGYARORSZÁG–Olaszország, 16 (tv: M4 Sport). Szlovákia–Norvégia 19.30. 5. forduló. Szombat: Kína–Olaszország, 12.30. Szlovákia–Franciaország, 16. Norvégia–MAGYARORSZÁG, 19.30 (tv: M4 Sport+)