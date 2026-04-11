Erőpróba a javából – Kapolcsi-Szabó Bence jegyzete

DELANEY COLLINS, a magyar női jégkorong-válogatott szövetségi kapitánya első keményebb megméretése előtt áll a csapat kispadján, hiszen Pat Cortina tavalyi – az elitből kiesést követő – búcsúja után vette át a nemzeti együttes irányítását. Természetesen Cortina szellemi hagyatéka nem tűnt el nyomtalanul, hiszen DC – ahogy a legtöbben hívják – az ő másodedzője volt, de egy-két rosszul sikerült meccstől eltekintve úgy tűnik, jót tett a frissítés, a változás a csapatnak. Az edzőcsere óta csak felkészülési mérkőzései voltak Dabasi Rékáéknak, vasárnaptól egy héten keresztül viszont a hazai rendezésű világbajnokságon is megmutathatják, mire képesek.

Sok a kérdőjel az erőviszonyokat tekintve, egyedül talán a kínai válogatott lóg ki lefelé a mezőnyből, a rengeteget erősödő olasz már feljutási ambíciókkal érkezett Magyarországra, a franciákkal általában ki-ki meccset játszunk, a szlovák utánpótlás talán minden jelenlegi vb-riválisáénál erősebb, a norvégoktól pedig a legutóbbi két világbajnokságon kikaptunk. Rettenetesen nehéz lesz egy ennyire kiegyensúlyozott, erős hatosból kiharcolni a feljutást az elitbe, különösen mert a két évvel ezelőtti klagenfurti divízió 1/A vb-hez képest az akkori két feljutó helyett az idén már csak egy csapat léphet feljebb egy osztállyal.

Nemcsak a szövetségi kapitány, a válogatott összetétele is megváltozott. Az olimpiai selejtezőtorna kudarca után várható generációváltás – ha nem is szélsebes ütemben, de – elkezdődött, több fiatal, tehetséges hokis került a csapatba. Az ő jelenlétükből fakadó lendület és energia jól kiegészíti a tapasztaltabbak higgadtságát. Hazai pályán feljutni álomszerű lenne, ezt pontosan tudjuk, hiszen egyszer már sikerült, 2019-ben. Szlovákia, Norvégia és Olaszország akkor is az ellenfelek között volt, és bár előbbitől kikaptunk, négy győzelemmel nem forgott veszélyben az elitbe kerülés. A sikerhez elengedhetetlen, hogy a csapatot népes és lelkes közönség buzdítsa, és afelől ne legyen kétségünk, minél többen leszünk kint a Vasas Jégcentrumban, annál inkább akarják majd szép játékkal és jó eredménnyel meghálálni a támogatást a lányok.

