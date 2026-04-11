Nemzeti Sportrádió

Erőpróba a javából – Kapolcsi-Szabó Bence jegyzete

2026.04.11. 23:25
Címkék
NS-jegyzet jegyzet női jégkorong-válogatott Nemzeti Sport NS-vélemény

DELANEY COLLINS, a magyar női jégkorong-válogatott szövetségi kapitánya első keményebb megméretése előtt áll a csapat kispadján, hiszen Pat Cortina tavalyi – az elitből kiesést követő – búcsúja után vette át a nemzeti együttes irányítását. Természetesen Cortina szellemi hagyatéka nem tűnt el nyomtalanul, hiszen DC – ahogy a legtöbben hívják – az ő másodedzője volt, de egy-két rosszul sikerült meccstől eltekintve úgy tűnik, jót tett a frissítés, a változás a csapatnak. Az edzőcsere óta csak felkészülési mérkőzései voltak Dabasi Rékáéknak, vasárnaptól egy héten keresztül viszont a hazai rendezésű világbajnokságon is megmutathatják, mire képesek.

Sok a kérdőjel az erőviszonyokat tekintve, egyedül talán a kínai válogatott lóg ki lefelé a mezőnyből, a rengeteget erősödő olasz már feljutási ambíciókkal érkezett Magyarországra, a franciákkal általában ki-ki meccset játszunk, a szlovák utánpótlás talán minden jelenlegi vb-riválisáénál erősebb, a norvégoktól pedig a legutóbbi két világbajnokságon kikaptunk. Rettenetesen nehéz lesz egy ennyire kiegyensúlyozott, erős hatosból kiharcolni a feljutást az elitbe, különösen mert a két évvel ezelőtti klagenfurti divízió 1/A vb-hez képest az akkori két feljutó helyett az idén már csak egy csapat léphet feljebb egy osztállyal.

Nemcsak a szövetségi kapitány, a válogatott összetétele is megváltozott. Az olimpiai selejtezőtorna kudarca után várható generációváltás – ha nem is szélsebes ütemben, de – elkezdődött, több fiatal, tehetséges hokis került a csapatba. Az ő jelenlétükből fakadó lendület és energia jól kiegészíti a tapasztaltabbak higgadtságát. Hazai pályán feljutni álomszerű lenne, ezt pontosan tudjuk, hiszen egyszer már sikerült, 2019-ben. Szlovákia, Norvégia és Olaszország akkor is az ellenfelek között volt, és bár előbbitől kikaptunk, négy győzelemmel nem forgott veszélyben az elitbe kerülés. A sikerhez elengedhetetlen, hogy a csapatot népes és lelkes közönség buzdítsa, és afelől ne legyen kétségünk, minél többen leszünk kint a Vasas Jégcentrumban, annál inkább akarják majd szép játékkal és jó eredménnyel meghálálni a támogatást a lányok.

A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!

Kapcsolódó tartalom

Öt meccs, egy cél: vissza az elitbe! – interjú a magyar válogatott Odnoga Lottival a vb-nyitány előtt

A női jégkorong-válogatott csapatkapitánya a feljutási esélyekről, a svéd és amerikai élményekről és arról, továbbviszi-e majd a vendéglátós hagyományokat.

Jó hangulatban készül női hokiválogatottunk a hazai vb-re

„Az elmúlt években folyamatosan építettük a csapategységet, így a rövidebb felkészülési idő sem okoz problémát” – Mayer Fruzsina.

 

 

Legfrissebb hírek

A Kazincbarcika az NB I első kiesője; Liverpool: a bajnoki nyeretlenség lezárva, jöjjön a BL-visszavágó!

E-újság
45 perce

Egy ügyünk, a sport – Ballai Attila publicisztikája

Egyéb egyéni
50 perce

Tovább menetel a két bajnokesélyes; Mocsi Attila: Nem ezt a bánásmódot érdemlem

E-újság
2026.04.10. 23:18

Formaidőzítés – Vincze Szabolcs jegyzete

Kézilabda
2026.04.10. 23:17

Dupla Tízes: meg tudja csinálni az ETO? Vagy behúzza a Fradi? Jön a bajnoki hajrá!

Labdarúgó NB I
2026.04.10. 11:58

Semmi sem lehetetlen – Thury Gábor jegyzete

Magyar válogatott
2026.04.09. 23:22

Születésnapi beszélgetés Esterházy Mártonnal; ciklusértékelő interjú Schmidt Ádámmal

E-újság
2026.04.08. 23:50

Korszakzárás bajnoki címmel – Karádi Zoltán jegyzete

Röplabda
2026.04.08. 23:41
Ezek is érdekelhetik