Hátrányból felállva tartotta életben feljutási reményeit a magyar női jégkorong-válogatott

JÉGKORONG
NŐI DIVÍZIÓ 1/A-S VILÁGBAJNOKSÁG, VASAS JÉGCENTRUM
4. FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–OLASZORSZÁG 3–2 (0–1, 1–0, 2–1)
Káposztásmegyer, Vasas Jégcentrum, 1490 néző. V: Bahl (amerikai), Lovensnö (svéd) – Monard (svájci), Thomson (kanadai)
MAGYARORSZÁG: Németh A. – Lippai (1), Odnoga 1/ Mayer (1), Koncz / Németh B., Faragó L. / Hajdu L., Kiss-Simon – Dabasi, Leidt (1), Jókai-Szilágyi / Pázmándi, Seregély, Kreisz (1) / Huszák (1), Hiezl 1, Metzler 1 / Weiler, Bahiczki-Tóth, Polonyi. Szövetségi kapitány: Delaney Collins
OLASZORSZÁG: Durante – Mattivi (1), Stocker / Fortino (1), Lobis / Varano 1, Guerriero / Pierri – Heidenberger, Caumo 1, Della Rovere / Tutino (1), Abatangelo, Reyes (1) / Saletta, Niccolai, Mazzocchi / Roccella, Bonafini, Kaneppele. Szövetségi kapitány: Alexandre Tremblay
Gólok: 0–1: Varano (Reyes, Tutino) 3:50; 1–1: Hiezl (Liedt, Mayer) 30:48 – emberelőny; 2–1: Odnoga (Lippai, Kreisz) 41:37 – emberhátrány; 3–1: Metzler (Huszák) 51:37; 3–2: Caumo (Mattivi, Fortino) 52:46 – emberelőny
Kapura lövések száma: 23–17 (9–11, 14–6, 8–10)
Emberelőny-kihasználás: 1/4, ill. 1/2
KORÁBBAN
Kína–Franciaország 1–8 (0–1, 0–4, 1–3)
KÉSŐBB
19.30: Szlovákia–Norvégia
NEHÉZ VOLT MEGJÓSOLNI az esélyeket a budapesti női divízió 1/A-s világbajnokság előtt, hiszen azon kívül, hogy Kína lefelé lóg ki a mezőnyből, a többi csapat ereje között nincs nagy különbség. Ezt alátámasztotta az első három forduló is, az ázsiai együttest mindenki simán legyőzte. A magyar, a francia, a szlovák és az olasz válogatottnak még minden esélye megvolt az első hely megszerzésére a záró két kör előtt.
Talán a mieinknek volt a legkisebb sansza, pedig Delaney Collins együttesének jól indult a világbajnokság, Franciaországot hosszabbításban verte meg, míg Kínát 4–0-ra. A harmadik játéknapon a szlovákok elleni mérkőzés is jól nézett ki az első két harmadban, aztán kimaradtak a helyzetek, az utolsó felvonásban pedig a sok játékmegszakításból és speciális játékhelyzetből a szlovákok jöttek ki jobban és nyertek 2–0-ra. Ezzel a vereséggel nehéz helyzetbe került a magyar válogatott, a feljutáshoz így két rendes játékidős győzelem mellett is szüksége volt arra is, hogy a többi eredmény is ideálisan alakuljon számára.
A feljutási álmokat tehát mindenekelőtt a pénteki sikerrel lehetett megalapozni. Az olasz válogatott legutóbb 2019-ben, éppen a budapesti világbajnokságon szerepelt ebben az osztályban. Újonchoz képest a harmadik forduló után vezette a tabellát, de az is tény, a közelmúltban sokat erősödött, a hazai rendezésű idei téli olimpia miatt nyolc játékost honosított, valamint a női jégkorong szakmai hátterét is megerősítette, az ötkarikás játékokon a negyeddöntőig jutott. Az olasz és a magyar válogatott a vb előtti napokban játszott egy felkészülési találkozót is, amelyet 2–0-ra megnyertek Metzler Regináék.
A pénteki újabb csatában idegesebben kezdett a magyar csapat, több pontatlanság, kisebb hiba is becsúszott a játékba, s bár Faragó Luca és Jókai-Szilágyi Kinga megmozgatta Gabriella Durantét a kapuban, ezeket a lövéseket könnyedén hárította. A 4. perc végén egy lépéssel távolabb került a feljutástól válogattunk, ugyanis megszerezte a vezetést Olaszország: Justine Reyes látta meg remekül a szélen a védelem mögé kerülő Amie Varanót, aki Németh Anikó lábai között a kapuba lőtt. Támadásépítésben akadozott a magyar gépezet, de aztán a harmad közepétől egyre nagyobb nyomást tudott kifejteni a hazai alakulat, többször beszorította ellenfelét, a közönség támogatása még hangosabb lett. A legnagyobb lehetőség az utolsó percekben adódott, ám a kapu előtti tumultusban Jókai-Szilágyi és Leidt Madeline sem tudta áttuszkolni a korongot a fekvő kapuson.
A mieink átvitték a lendületüket a középső játékrészre is, Dabasi Réka közeli lövését már többen a kapuban láttak, és nagy helyzet adódott Pázmándi Zsófia előtt is, betörését védte Durante, majd az ismétlésnél Kreisz Emma próbálkozása is elakadt a kapusban. A magyar lehetőségek és fölény mellett az olaszok gyors kontráiban is megvolt a veszély. A harmad közepén emberelőnybe kerültek a mienk, és noha Olaszország agresszívan letámadt létszámhátrányban is, ez sem akadályozta meg a magyar egyenlítést! Leidt bombájánál már sokan gólt kiáltottak, de a lövés a kapuvasról kijött, viszont a korong Hiezl Réka elé került, aki nullszögből a kapuba tette a pakkot. Jól játszott a magyar válogatott, bár a hajrában egy pillanatra elhalkultak a szurkolók, ugyanis Anna Caumo vezethette egyedül kapura a korongot, Németh azonban fogta a ziccert.
Jó volt nézni a mieink játékát, és a hazai szurkolók abszolút bizakodva várhatták az utolsó húsz percet, főleg annak tükrében, hogy egy áthozódó kiállítás miatt emberelőnyben indíthattuk a harmadik harmadot. Mayer Fruzsinát látták közben szabálytalannak, így gyorsan négy a négy elleni játékhelyzet alakult ki, ám nem bánkódtak a lányok, sőt, az olasz kiállítás lejártakor Odnoga Lotti életerős, pontos lövése kötött ki a kapu hosszú sarkában, vezetett Magyarország!
Felgyorsultak az események, nagyobb tempóra kapcsolt a két csapat, Caumo tesztelte ismét Németh Anikót, azonban kettejük párharcából megint a magyar kapus került ki győztesen. Ugyan egy magyar emberelőny kimaradt, de ezt később aligha bántuk: az 52. percben kettőre nőtt az előny, Metzler lapos lövése csapta be Durantét. Az örömteli hangulatba Caumo rondított bele, aki emberelőnyben kipókhálózta a felső sarkot, néhány pillanattal később pedig Pázmándit állította bele a palánkba, viszont a síp néma maradt. Izgalmas végjáték következett, az utolsó két percre levitte kapusát az olasz válogatott, állva szurkolt mindenki, a magyar lányok csúsztak-másztak minden korongért. Hatalmas küzdelemben sikerült kibekkelni a hátralévő időt, a magyar együttes győzelmével versenyben maradt a feljutásért!
|1. Franciaország
4
2
1
1
–
17–7
9
|2. Magyarország
4
2
1
–
1
10–6
8
|3. Olaszország
4
2
–
1
1
12–11
7
|4. Szlovákia
3
2
–
–
1
13–6
6
|5. Norvégia
3
2
–
–
2
6–6
3
|6. Kína
4
–
–
–
4
1–23
0
|Az első helyezett feljut az élvonalba, az utolsó helyezett – Kína – kiesik a divízió 1/B-be.