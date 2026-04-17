Hátrányból felállva tartotta életben feljutási reményeit a magyar női jégkorong-válogatott

JÉGKORONG

NŐI DIVÍZIÓ 1/A-S VILÁGBAJNOKSÁG, VASAS JÉGCENTRUM

4. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–OLASZORSZÁG 3–2 (0–1, 1–0, 2–1)

Káposztásmegyer, Vasas Jégcentrum, 1490 néző. V: Bahl (amerikai), Lovensnö (svéd) – Monard (svájci), Thomson (kanadai)

MAGYARORSZÁG: Németh A. – Lippai (1), Odnoga 1/ Mayer (1), Koncz / Németh B., Faragó L. / Hajdu L., Kiss-Simon – Dabasi, Leidt (1), Jókai-Szilágyi / Pázmándi, Seregély, Kreisz (1) / Huszák (1), Hiezl 1, Metzler 1 / Weiler, Bahiczki-Tóth, Polonyi. Szövetségi kapitány: Delaney Collins

OLASZORSZÁG: Durante – Mattivi (1), Stocker / Fortino (1), Lobis / Varano 1, Guerriero / Pierri – Heidenberger, Caumo 1, Della Rovere / Tutino (1), Abatangelo, Reyes (1) / Saletta, Niccolai, Mazzocchi / Roccella, Bonafini, Kaneppele. Szövetségi kapitány: Alexandre Tremblay

Gólok: 0–1: Varano (Reyes, Tutino) 3:50; 1–1: Hiezl (Liedt, Mayer) 30:48 – emberelőny; 2–1: Odnoga (Lippai, Kreisz) 41:37 – emberhátrány; 3–1: Metzler (Huszák) 51:37; 3–2: Caumo (Mattivi, Fortino) 52:46 – emberelőny

Kapura lövések száma: 23–17 (9–11, 14–6, 8–10)

Emberelőny-kihasználás: 1/4, ill. 1/2

KORÁBBAN

Kína–Franciaország 1–8 (0–1, 0–4, 1–3)

KÉSŐBB

19.30: Szlovákia–Norvégia

NEHÉZ VOLT MEGJÓSOLNI az esélyeket a budapesti női divízió 1/A-s világbajnokság előtt, hiszen azon kívül, hogy Kína lefelé lóg ki a mezőnyből, a többi csapat ereje között nincs nagy különbség. Ezt alátámasztotta az első három forduló is, az ázsiai együttest mindenki simán legyőzte. A magyar, a francia, a szlovák és az olasz válogatottnak még minden esélye megvolt az első hely megszerzésére a záró két kör előtt.

Talán a mieinknek volt a legkisebb sansza, pedig Delaney Collins együttesének jól indult a világbajnokság, Franciaországot hosszabbításban verte meg, míg Kínát 4–0-ra. A harmadik játéknapon a szlovákok elleni mérkőzés is jól nézett ki az első két harmadban, aztán kimaradtak a helyzetek, az utolsó felvonásban pedig a sok játékmegszakításból és speciális játékhelyzetből a szlovákok jöttek ki jobban és nyertek 2–0-ra. Ezzel a vereséggel nehéz helyzetbe került a magyar válogatott, a feljutáshoz így két rendes játékidős győzelem mellett is szüksége volt arra is, hogy a többi eredmény is ideálisan alakuljon számára.

A feljutási álmokat tehát mindenekelőtt a pénteki sikerrel lehetett megalapozni. Az olasz válogatott legutóbb 2019-ben, éppen a budapesti világbajnokságon szerepelt ebben az osztályban. Újonchoz képest a harmadik forduló után vezette a tabellát, de az is tény, a közelmúltban sokat erősödött, a hazai rendezésű idei téli olimpia miatt nyolc játékost honosított, valamint a női jégkorong szakmai hátterét is megerősítette, az ötkarikás játékokon a negyeddöntőig jutott. Az olasz és a magyar válogatott a vb előtti napokban játszott egy felkészülési találkozót is, amelyet 2–0-ra megnyertek Metzler Regináék.