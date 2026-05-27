Kiss Roland: Játék szempontjából közelebb kerültünk az elithez

2026.05.27. 11:15
Kiss Roland szerint játékban lépett előre a válogatott (Fotó: NSO Tv)
jégkorong magyar férfi jégkorong-válogatott Kiss Roland
Egy éve még csak a tv-ben tudta nézni a magyar válogatott meccseit, idén azonban már ott volt a jégen Zürichben, az A-csoportos világbajnokságon Kiss Roland. A hátvéd a lettek elleni utolsó meccset követően értékelt, mint mondja, nagyon elfáradt, de hogy mennyire lehet büszke saját teljesítményére, azt majd csak akkor tudja eldönteni, ha visszanézte a mérkőzéseket. Kiss Roland leszögezte: mindig kritikus magával szemben.

AZ A-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE

 

M

Gy

Hgy

Hv

V

L-K  

Gk 

P

1. Svájc

7

7

39–  7

+32 

21

2. Finnország

7

6

1

31–10

+21 

18

3. Lettország

7

4

3

24–17

+7 

12

4. Egyesült Államok

7

3

1

3

25–22

+3 

11

5. Németország

7

3

1

3

23–22

+1 

10

6. Ausztria

7

3

4

16–29

–13 

9

7. Magyarország

7

1

6

14–38

–24 

3

8. Nagy-Britannia

7

7

8–35

–27 

0

 

