Kiss Roland: Játék szempontjából közelebb kerültünk az elithez
Egy éve még csak a tv-ben tudta nézni a magyar válogatott meccseit, idén azonban már ott volt a jégen Zürichben, az A-csoportos világbajnokságon Kiss Roland. A hátvéd a lettek elleni utolsó meccset követően értékelt, mint mondja, nagyon elfáradt, de hogy mennyire lehet büszke saját teljesítményére, azt majd csak akkor tudja eldönteni, ha visszanézte a mérkőzéseket. Kiss Roland leszögezte: mindig kritikus magával szemben.
AZ A-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
M
Gy
Hgy
Hv
V
L-K
Gk
P
|1. Svájc
7
7
–
–
–
39– 7
+32
21
|2. Finnország
7
6
–
–
1
31–10
+21
18
|3. Lettország
7
4
–
–
3
24–17
+7
12
|4. Egyesült Államok
7
3
1
–
3
25–22
+3
11
|5. Németország
7
3
–
1
3
23–22
+1
10
|6. Ausztria
7
3
–
–
4
16–29
–13
9
|7. Magyarország
7
1
–
–
6
14–38
–24
3
|8. Nagy-Britannia
7
–
–
–
7
8–35
–27
0
