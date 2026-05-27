Kiss Roland: Játék szempontjából közelebb kerültünk az elithez

Egy éve még csak a tv-ben tudta nézni a magyar válogatott meccseit, idén azonban már ott volt a jégen Zürichben, az A-csoportos világbajnokságon Kiss Roland. A hátvéd a lettek elleni utolsó meccset követően értékelt, mint mondja, nagyon elfáradt, de hogy mennyire lehet büszke saját teljesítményére, azt majd csak akkor tudja eldönteni, ha visszanézte a mérkőzéseket. Kiss Roland leszögezte: mindig kritikus magával szemben.

AZ A-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE M Gy Hgy Hv V L-K Gk P 1. Svájc 7 7 – – – 39– 7 +32 21 2. Finnország 7 6 – – 1 31–10 +21 18 3. Lettország 7 4 – – 3 24–17 +7 12 4. Egyesült Államok 7 3 1 – 3 25–22 +3 11 5. Németország 7 3 – 1 3 23–22 +1 10 6. Ausztria 7 3 – – 4 16–29 –13 9 7. Magyarország 7 1 – – 6 14–38 –24 3 8. Nagy-Britannia 7 – – – 7 8–35 –27 0