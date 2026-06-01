Győzelemmel debütált a szlovák válogatott Dunaszerdahelyen
Foci Dunaszerdahelyen. Ezúttal azonban nem a sárga-kék drukkerek igyekeztek a MOL Aréna felé, hanem fehér-kék-piros színekbe öltözött szurkolók, hiszen a szlovák válogatott története során először lépett pályára a DAC otthonában.
A Málta elleni összecsapásnak volt még egy érdekessége: Vladimír Weiss 14 év után tért vissza a szlovák válogatott kispadjára. Furcsa volt látni az egykori Slovan-edzőt és fiát, aki a szlovák válogatottnál pályaedzőként dolgozik, a DAC kispadján helyet foglalni.
A találkozónak voltak hazai szereplő is, Káprály Mihály, Kóbor Péter, Theodoros Georgiou játékvezetői hármas irányította a meccset.
A szlovák válogatott mérkőzései, Kassa kivételével, nem vonzanak tömegeket, ezért a Szlovák Labdarúgó-szövetség a nemzetközi gyermeknap alkalmából a fiataloknak kedvezett: számukra mindössze egy euróba került a belépő. Ez a lelátó hangulatán is érződött. A MOL Arénát gyermekzsivaj töltötte meg, és elsősorban a gyerekek próbálták buzdítani a csapatot. Szlovákiának ugyanis évek óta nincs szervezett szurkolói magja.
A szlovákok kezdőcsapatában két olyan játékos is helyet kapott, akik kötődnek a dunaszerdahelyi stadionhoz. A felvidéki Bénes László a DAC-ban nevelkedett, míg Lubomír Satka három évig viselte a sárga-kék mezt. Bénes akár kétszer is betalálhatott volna „hazai” stadionjában, különösen az első helyzete volt óriási. A kihagyott lehetőség után sokáig fogta a fejét a felvidéki középpályás.
A félházat jelentő 5721 néző előtt jól kezdtek a szlovákok. Egy szép támadás végén a Sparta Praha játékosa, Lukás Haraslín volt eredményes, így góllal ünnepelhette nemrég betöltött 30. születésnapját.
Ezután következett a már említett Bénes-helyzet, majd nem sokkal később David Strelec hagyta ki a kihagyhatatlant. A biztosnak tűnő kétgólos vezetés helyett a 37. percben megingott a hazai védelem, amit Joseph Mbong kihasznált és egyenlített.
A szünet után a szlovákok igyekeztek felpörgetni a mérkőzést, de nem tudtak igazán nagy helyzeteket kialakítani. Többször is ide-oda pattogott a labda a máltai tizenhatoson belül, de nem jutott el a kapuba. A másik oldalon a 77. percben Dominik Takác csak szemmel kísérte Andrea Zammit lövését, amely centikkel kerülte el a kaput.
A 80. percben újabb felvidéki játékos mutatkozott be a szlovák válogatottban: a jelenleg a zsolnai klubot erősítő Bari Krisztián lépett pályára. Egy perccel a vége előtt épp ő adott középre de Róbert Bozeník csúnyán fölé fejelt, majd a ráadásban Peter Kovávik a bal kapufát találta telibe. Amikor már úgy tűnt, hogy marad a meglepetésszerű 1–1-es döntetlen, a 97. percben Roman Galcík kilőtte a bal sarkot.
|A plovdivi meccsen a hazaiak 18 lövésig jutottak, de ebből csak egy találta el a vendégek kapuját. Ellenben Monetenegró kilenc próbálkozásából öt pontos volt. Ebből egy gólt is összehoztak a vendégek, Balsa Szekulics és Marko Jankovics is az 58. percben állt be, majd tíz perccel később utóbbi asszisztját előbbi váltotta gólra.
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Szlovákia–Málta 2–1 (Haraslín 9., Galcík 90+7., ill. Mbong 37.)
Bulgária–Montenegró 0–1 (Szekulics 68.)