Győzelemmel debütált a szlovák válogatott Dunaszerdahelyen

Foci Dunaszerdahelyen. Ezúttal azonban nem a sárga-kék drukkerek igyekeztek a MOL Aréna felé, hanem fehér-kék-piros színekbe öltözött szurkolók, hiszen a szlovák válogatott története során először lépett pályára a DAC otthonában.

A Málta elleni összecsapásnak volt még egy érdekessége: Vladimír Weiss 14 év után tért vissza a szlovák válogatott kispadjára. Furcsa volt látni az egykori Slovan-edzőt és fiát, aki a szlovák válogatottnál pályaedzőként dolgozik, a DAC kispadján helyet foglalni.

A találkozónak voltak hazai szereplő is, Káprály Mihály, Kóbor Péter, Theodoros Georgiou játékvezetői hármas irányította a meccset.

A szlovák válogatott mérkőzései, Kassa kivételével, nem vonzanak tömegeket, ezért a Szlovák Labdarúgó-szövetség a nemzetközi gyermeknap alkalmából a fiataloknak kedvezett: számukra mindössze egy euróba került a belépő. Ez a lelátó hangulatán is érződött. A MOL Arénát gyermekzsivaj töltötte meg, és elsősorban a gyerekek próbálták buzdítani a csapatot. Szlovákiának ugyanis évek óta nincs szervezett szurkolói magja.

A szlovákok kezdőcsapatában két olyan játékos is helyet kapott, akik kötődnek a dunaszerdahelyi stadionhoz. A felvidéki Bénes László a DAC-ban nevelkedett, míg Lubomír Satka három évig viselte a sárga-kék mezt. Bénes akár kétszer is betalálhatott volna „hazai” stadionjában, különösen az első helyzete volt óriási. A kihagyott lehetőség után sokáig fogta a fejét a felvidéki középpályás.

A félházat jelentő 5721 néző előtt jól kezdtek a szlovákok. Egy szép támadás végén a Sparta Praha játékosa, Lukás Haraslín volt eredményes, így góllal ünnepelhette nemrég betöltött 30. születésnapját.

Ezután következett a már említett Bénes-helyzet, majd nem sokkal később David Strelec hagyta ki a kihagyhatatlant. A biztosnak tűnő kétgólos vezetés helyett a 37. percben megingott a hazai védelem, amit Joseph Mbong kihasznált és egyenlített.

A szünet után a szlovákok igyekeztek felpörgetni a mérkőzést, de nem tudtak igazán nagy helyzeteket kialakítani. Többször is ide-oda pattogott a labda a máltai tizenhatoson belül, de nem jutott el a kapuba. A másik oldalon a 77. percben Dominik Takác csak szemmel kísérte Andrea Zammit lövését, amely centikkel kerülte el a kaput.

A 80. percben újabb felvidéki játékos mutatkozott be a szlovák válogatottban: a jelenleg a zsolnai klubot erősítő Bari Krisztián lépett pályára. Egy perccel a vége előtt épp ő adott középre de Róbert Bozeník csúnyán fölé fejelt, majd a ráadásban Peter Kovávik a bal kapufát találta telibe. Amikor már úgy tűnt, hogy marad a meglepetésszerű 1–1-es döntetlen, a 97. percben Roman Galcík kilőtte a bal sarkot.

A plovdivi meccsen a hazaiak 18 lövésig jutottak, de ebből csak egy találta el a vendégek kapuját. Ellenben Monetenegró kilenc próbálkozásából öt pontos volt. Ebből egy gólt is összehoztak a vendégek, Balsa Szekulics és Marko Jankovics is az 58. percben állt be, majd tíz perccel később utóbbi asszisztját előbbi váltotta gólra. MOntenegró Bulgáriában aratott győzelmet

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Szlovákia–Málta 2–1 (Haraslín 9., Galcík 90+7., ill. Mbong 37.)

Bulgária–Montenegró 0–1 (Szekulics 68.)