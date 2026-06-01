A spanyol harmadosztályú klub végleg megszerezte az MTK kapusának játékjogát

VARGA BALÁZS
2026.06.01. 19:28
Csenterics Adrián Spanyolországban folytatja (Fotó: mtkbudapest.hu)
MTK NB I MTK Budapest Csenterics Adrián labdarúgó NB I Mérida AD
A labdarúgó NB I-ben szereplő MTK Budapest hétfőn bejelentette, hogy az előző idényt Spanyolországban kölcsönben töltő kapus, Csenterics Adrián játékjogát végleg megszerezte az AD Mérida.

Csenterics Adrián egy átfogó megállapodás részeként tavaly nyáron került külföldre, s a Brentford FC hálózatához tartozó spanyol klubnál, a Méridánál szerepelt kölcsönben az elmúlt idényben. A 21 éves labdarúgó folyamatosan játéklehetőséghez jutott a spanyol együttesben, zsinórban 36 meccsen át volt a kezdőcsapat tagja.

„A szerződés további opciókat is tartalmazott, a külföldi klub pedig élt ezzel, így végleg megvásárolta a kapus játékjogát” – írja közleményében az MTK.

A spanyol klub is beszámolt az átigazolás tényéről, így kiderült, hogy a 196 centiméter magas kapuvédő 2029 júniusáig írt alá a méridiai csapathoz, mely a mögöttünk hagyott évadban a kétcsoportos spanyol harmadosztályban (Primera Federación) a 10. helyen zárt az első csoportban.

Csenterics még 14 esztendős kora előtt csatlakozott a Sándor Károly Labdarúgó Akadémiához, majd 18 évesen debütált az MTK felnőttcsapatában tétmérkőzésen (a Magyar Kupában), de az NB I-ben is bemutatkozhatott a klub színeiben a 2024–2025-ös idényben – két élvonalbeli meccsen védett, míg az NB II-ben 32 találkozón állt a kapuban, részben az MTK játékosaként, illetve kölcsönszerződés keretében a BVSC és a Kozármisleny színeiben.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL
Érkezők: Belényesi Csaba (Kecskeméti TE)
Kölcsönből visszatérhetnek: Bakó Sámuel (Kozármisleny), Kenesei Noel (OH Leuven – Belgium), Klausz Milán (Kazincbarcika), Kovács Mátyás (Kassa – Szlovákia), Szűcs Patrik (Komárom – Szlovákia), Törőcsik Péter (BVSC-Zugló FC). Kooperációs kölcsönből (Kozármisleny): Csucsánszky Zoltán, László Krisztián, Mikolay Timóteus, Szolár Dávid 
Kiszemeltek: Hinora Kristóf (Paksi FC), Jurek Gábor (Diósgyőri VTK – kölcsön után végleg?), Szuhodovszki Soma (Debrecen)
Távozók: Csenterics Adrián (AD Mérida – Spanyolország, kölcsön után végleg), Kádár Tamás, Németh Krisztián (befejezi a pályafutását), Szépe János (Kecskeméti TE), Vasiljevic Andrej (Hamburger SV – Németország), Vitályos Viktor (Sparta Praha – Csehország)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Kerezsi Zalán (Puskás Akadémia FC), Németh Hunor (FC Köbenhavn – Dánia), Adrian Zeljkovic (szlovén, Viktoria Plzen – Csehország)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Átrok István Zalán (Parma, Udinese, Venezia – Olaszország), Molnár Ádin (Heerenveen – Hollandia, Sparta Praha – Csehország)

 

