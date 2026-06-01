A spanyol harmadosztályú klub végleg megszerezte az MTK kapusának játékjogát

Csenterics Adrián egy átfogó megállapodás részeként tavaly nyáron került külföldre, s a Brentford FC hálózatához tartozó spanyol klubnál, a Méridánál szerepelt kölcsönben az elmúlt idényben. A 21 éves labdarúgó folyamatosan játéklehetőséghez jutott a spanyol együttesben, zsinórban 36 meccsen át volt a kezdőcsapat tagja.

„A szerződés további opciókat is tartalmazott, a külföldi klub pedig élt ezzel, így végleg megvásárolta a kapus játékjogát” – írja közleményében az MTK.

A spanyol klub is beszámolt az átigazolás tényéről, így kiderült, hogy a 196 centiméter magas kapuvédő 2029 júniusáig írt alá a méridiai csapathoz, mely a mögöttünk hagyott évadban a kétcsoportos spanyol harmadosztályban (Primera Federación) a 10. helyen zárt az első csoportban.

Csenterics még 14 esztendős kora előtt csatlakozott a Sándor Károly Labdarúgó Akadémiához, majd 18 évesen debütált az MTK felnőttcsapatában tétmérkőzésen (a Magyar Kupában), de az NB I-ben is bemutatkozhatott a klub színeiben a 2024–2025-ös idényben – két élvonalbeli meccsen védett, míg az NB II-ben 32 találkozón állt a kapuban, részben az MTK játékosaként, illetve kölcsönszerződés keretében a BVSC és a Kozármisleny színeiben.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL

Érkezők: Belényesi Csaba (Kecskeméti TE)

Kölcsönből visszatérhetnek: Bakó Sámuel (Kozármisleny), Kenesei Noel (OH Leuven – Belgium), Klausz Milán (Kazincbarcika), Kovács Mátyás (Kassa – Szlovákia), Szűcs Patrik (Komárom – Szlovákia), Törőcsik Péter (BVSC-Zugló FC). Kooperációs kölcsönből (Kozármisleny): Csucsánszky Zoltán, László Krisztián, Mikolay Timóteus, Szolár Dávid

Kiszemeltek: Hinora Kristóf (Paksi FC), Jurek Gábor (Diósgyőri VTK – kölcsön után végleg?), Szuhodovszki Soma (Debrecen)

Távozók: Csenterics Adrián (AD Mérida – Spanyolország, kölcsön után végleg), Kádár Tamás, Németh Krisztián (befejezi a pályafutását), Szépe János (Kecskeméti TE), Vasiljevic Andrej (Hamburger SV – Németország), Vitályos Viktor (Sparta Praha – Csehország)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Kerezsi Zalán (Puskás Akadémia FC), Németh Hunor (FC Köbenhavn – Dánia), Adrian Zeljkovic (szlovén, Viktoria Plzen – Csehország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Átrok István Zalán (Parma, Udinese, Venezia – Olaszország), Molnár Ádin (Heerenveen – Hollandia, Sparta Praha – Csehország)