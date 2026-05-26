A cél ismét teljesítve – Beke Zsombor jegyzete

Tovább írja a sportág történelmét a magyar jégkorong-válogatott. Egy évvel ezelőtt Majoross Gergely együttese története során először megőrizte A-csoportos tagságát, így a mieink ezen a tavaszon is az elitben szerepelhettek. Mondhatnánk úgy is, a történelem ismétli önmagát, hiszen bizonyos szempontból hasonló forgatókönyv szerint alakultak ezúttal is az események.

A magyar válogatott – csakúgy, mint 2025-ben – megnyerte azt a mérkőzést a világbajnokságon, amelyiket mindenképpen meg kellett, és ezzel a három ponttal benn maradt a legjobbak között. Idén ez a siker még „hangosabbra” sikerült, Nagy-Britanniát 5–0-ra verték meg Erdély Csanádék, és mivel a britek mindenkitől kikaptak, izgulni sem kellett már az utolsó napon, addigra ugyanis matematikailag is biztossá vált a bennmaradás. A szurkolók és a csapat közösen ünnepelhetett végre, nem is egyszer, a britek legyőzését követően is a mieinktől volt hangos az aréna környéke, majd az utolsó, lettek elleni találkozót követően is – a vereség ellenére. Ezek az élmények biztosan életre szólóak lesznek a játékosoknak, valamint az időt, pénzt nem sajnáló szurkolóknak is, akik tényleg bárhová elkísérik nemzeti csapatunkat.

Ha csak a számokat nézzük, valamivel jobban teljesített a csapat, hiszen eggyel kevesebb gólt kapott, és hattal többet szerzett, de ami talán ennél is fontosabb, hogy játékban tudott fejlődni. Nem csupán talált gólokról volt szó, a magyar válogatott gyors és szép akciókra is képes volt az elitben, még a legnagyobbak ellen is. A britek elleni fölényes győzelem mellett a finnekkel szemben is helytálltak a mieink, Ausztria ellen közel volt a pontszerzés, míg az Egyesült Államoknak az utolsó 30 percben szinte egyenrangú partnere volt válogatottunk.

Persze fel lehet róni a sok kapott gólt, de amíg nem tudunk felmutatni 10-12 topligában edződő játékost és mellettük olyan jégkorongozókat, akik az NHL-ben vagy az AHL-ben pallérozódnak, addig a legnagyobbakkal nem lehet felvenni a versenyt. Maradnak a kicsi, de annál fontosabb lépések, a tégláról téglára építkezés. A szakmai stáb által elvárt bátor hoki a nívós ellenfelekkel szemben is eredményre vezetett bizonyos időszakokban.

Jövőre egymás után harmadik alkalommal lesz ott az elit világbajnokságon a magyar férfi jégkorong-válogatott, ami nyolc-tíz évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt. A mieink eljutottak odáig, hogy a két osztály között liftező csapatokkal felveszik a versenyt, sőt talán jobbak is náluk. A nagy kérdés: mi lesz a következő lépés?

