Hét év után távozik a Puskás Akadémiától Hornyák Zsolt – hivatalos

2026.06.01. 19:14
Hornyák Zsolt távozik (Fotó: puskasakademia.hu)
A labdarúgó NB I-ben szereplő Puskás Akadémia FC közös megegyezéssel szerződést bontott Hornyák Zsolt vezetőedzővel.

A felvidéki Hornyák 2019 nyarán érkezett a felcsúti csapathoz, amelynél az Újpest elleni  3–1-es idegenbeli győzelemmel mutatkozott be. A Puskás Akadémia Hornyák első évében bronzérmet nyert, ami a klub történelmének első dobogós helyezése volt a magyar élvonalban.

A következő idényben tovább javított a Puskás Akadémia, és történelme legjobb helyezését elérve a második helyen zárta a tabellát. Hornyák a következő három évben két további bronzérmet nyert a felcsúti együttessel egy negyedik hely mellett. A 2024–2025-ös idényben a Puskás Akadémia egészen az utolsó fordulóig versenyben volt a bajnoki címért, de végül a klubrekordot jelentő 66 pont egy újabb ezüstérmet ért. Hornyák hetedik idényében a hatodik lett a Puskás Akadémia.

„Hornyák Zsolt öt idényben szerepelt nemzetközi porondon a Puskással, négy Konferencialiga-selejtező mellett egyszer Európa-liga-selejtezőben is irányította a gárdát. A 2024–2025-ös idényben a Kl-selejtezőben egészen a rájátszásig menetelt első csapatunk, amelyet egy örökre emlékezetes párharc végén az olasz ACF Fiorentina nyert meg tizenegyesekkel a Pancho Arénában” – emlékeztet a puskasakademia.hu.

Az 53 éves szakember hét év alatt 270 tétmérkőzésen irányította Puskás Akadémiát, ezeken 128 győzelem, 67 döntetlen és 75 vereség a mérlege. Hornyák 2024-ben a Puskás Akadémia Sport- és Konferencia-központ rendezvénytermében letette a magyar állampolgársági esküt, az eseményen elmondta, azelőtt is magyarnak érezte magát.

Hornyák mellett Stanislav Macek asszisztens edző, Egon Kunzmann erőnléti edző és Bárdosi Balázs videóelemző is távozik Felcsútról.

 

Ezek is érdekelhetik