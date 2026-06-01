Hét év után távozik a Puskás Akadémiától Hornyák Zsolt – hivatalos

A Puskás Akadémia FC a hivatalos oldalán jelentette be, hogy a klub közös megegyezéssel szerződést bontott Hornyák Zsolttal.

A felvidéki Hornyák 2019 nyarán érkezett a felcsúti csapathoz, amelynél az Újpest elleni 3–1-es idegenbeli győzelemmel mutatkozott be. A Puskás Akadémia Hornyák első évében bronzérmet nyert, ami a klub történelmének első dobogós helyezése volt a magyar élvonalban.

A következő idényben tovább javított a Puskás Akadémia, és történelme legjobb helyezését elérve a második helyen zárta a tabellát. Hornyák a következő három évben két további bronzérmet nyert a felcsúti együttessel egy negyedik hely mellett. A 2024–2025-ös idényben a Puskás Akadémia egészen az utolsó fordulóig versenyben volt a bajnoki címért, de végül a klubrekordot jelentő 66 pont egy újabb ezüstérmet ért. Hornyák hetedik idényében a hatodik lett a Puskás Akadémia.

„Hornyák Zsolt öt idényben szerepelt nemzetközi porondon a Puskással, négy Konferencialiga-selejtező mellett egyszer Európa-liga-selejtezőben is irányította a gárdát. A 2024–2025-ös idényben a Kl-selejtezőben egészen a rájátszásig menetelt első csapatunk, amelyet egy örökre emlékezetes párharc végén az olasz ACF Fiorentina nyert meg tizenegyesekkel a Pancho Arénában” – emlékeztet a puskasakademia.hu.

Az 53 éves szakember hét év alatt 270 tétmérkőzésen irányította Puskás Akadémiát, ezeken 128 győzelem, 67 döntetlen és 75 vereség a mérlege. Hornyák 2024-ben a Puskás Akadémia Sport- és Konferencia-központ rendezvénytermében letette a magyar állampolgársági esküt, az eseményen elmondta, azelőtt is magyarnak érezte magát.