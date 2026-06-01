Egy csere útján az Év védőjátékosával erősített a Los Angeles Rams

Myles Garrett több mint egy évvel ezelőtt négyéves 160 millió dolláros szerződést kapva minden idők legjobban fizetett védője lett, ezt pedig NFL rekordot jelentő 23 sackkel hálálta meg. A Michael Strahan és TJ Watt korábbi 22.5 sackes rekordját megdöntő játékos természetes bezsebelte az Év Védőjátékosa címet is, karrierje során másodszor.

Egybehangzó sajtóértesülések szerint a 2017-es 1/1-es Garrett most kilenc év után otthagyja Clevelandet, ugyanis a Browns elcserélte őt az NFC-döntőben elbukó Los Angeles Ramsbe. A Clevelandhez kerül Jared Verse, egy jövő évi első körös draftválasztás, továbbá egy 2028-as második és egy 2029-es harmadik pick is.