Nemzeti Sportrádió

Kozák Luca: Az időeredmény fontosabb volt, mint a győzelem

2026.06.01. 20:14
null
Kozák Luca idén szeretne még ennél is gyorsabban futni (Fotó: Czinege Melinda, archív)
Címkék
gátfutás országos csúcs Kozák Luca
Az időeredményét a győzelménél is fontosabbnak tartja Kozák Luca, aki múlt pénteken Bydgoszczban 12.66 másodperces országos csúccsal megnyerte a női 100 méteres gátfutást a lengyelországi arany kategóriás nemzetközi atlétikai versenyen.

A 30. születésnapját éppen hétfőn ünneplő sprinter az M1 televíziócsatornának azt mondta, mivel már majdnem négyéves volt az addigi rekord, lényegesnek érezte, hogy sikerüljön megjavítania.

„A 2023-as és a tavalyi évben is nagyon közel voltam hozzá, de valahogy nem sikerült áttörnöm. Most viszont már az edzéseken is éreztem, hogy bennem van egy jó eredmény, örülök, hogy sikerült megdönteni a rekordot” – nyilatkozta a 2022-ben Európa-bajnoki ezüstérmes Kozák Luca, aki az általa 2022. augusztus 21-én felállított 12.69 másodperces csúcsot adta át a múltnak.

„Bydgoszcz nem a kedvenc pályám, mert ott mindig eléggé szeszélyes az időjárás, de azt kell mondjam, hogy pénteken – idézőjelben – minden tökéletes volt, jók voltak a körülmények” – magyarázta az atléta.

A sprinter elmondta, az idén szeretne még ennél is gyorsabban futni, a célja az, hogy az augusztusban sorra kerülő birminghami Európa-bajnokságon tudja majd a legjobb időeredményt hozni.

Arról, hogy mire volt szükség a kiváló futáshoz, Kozák elsősorban a zavartalan felkészülését nevezte meg.

„Semmilyen hátráltató tényező nem volt ezúttal, a betegségek is elkerültek, apró sérülés sem történt, ennek köszönhetően pedig a felkészülési időszakban mindent meg tudtunk csinálni, amit elterveztünk” – mondta.

A gátfutó beszámolt róla, hogy a továbbiakban Ostravában, Zágrábban, valamint Budapesten a Gyulai Memorialon, illetve az országos bajnokságon áll rajthoz az Eb előtt.

Kapcsolódó tartalom

Kozák Luca óriási országos csúccsal győzött Bydgoszczban – videó

A magyar sprinter három századmásodpercet javított a saját rekordján.

Kozák Luca: Végre a futás eleje és a vége is összejött!

„Az elmúlt években abban léptünk előre a legnagyobbat, hogy sikerült átállítani az edzésprogramot, hiszen hétfőn leszek harmincéves, ezt pedig valahogy le kellett követnünk.”

 

 

gátfutás országos csúcs Kozák Luca
Legfrissebb hírek

Kozák Luca: Végre a futás eleje és a vége is összejött!

Atlétika
2026.05.30. 16:54

Kozák Luca óriási országos csúccsal győzött Bydgoszczban – videó

Atlétika
2026.05.29. 19:18

Kozák Luca: Nagy önbizalmat adnak az eddigi eredmények

Atlétika
2026.05.23. 11:52

Kozák Luca győzött Savonában

Atlétika
2026.05.20. 17:53

Venyercsán Bence félmaratonon is remekül gyalogolt

Atlétika
2026.03.30. 11:24

Videó: vajon sikerül megugrani egy Európa-bajnoki ezüstérmes sprinter szintjét?

Atlétika
2026.03.25. 15:54

Kozák Luca az elődöntőben búcsúzott a toruni vb-n

Atlétika
2026.03.22. 19:25

Kozák Luca is országos csúccsal kezdett, 60 gáton bejutott a vb-elődöntőbe!

Atlétika
2026.03.22. 13:35
Ezek is érdekelhetik