Kozák Luca: Az időeredmény fontosabb volt, mint a győzelem

A 30. születésnapját éppen hétfőn ünneplő sprinter az M1 televíziócsatornának azt mondta, mivel már majdnem négyéves volt az addigi rekord, lényegesnek érezte, hogy sikerüljön megjavítania.

„A 2023-as és a tavalyi évben is nagyon közel voltam hozzá, de valahogy nem sikerült áttörnöm. Most viszont már az edzéseken is éreztem, hogy bennem van egy jó eredmény, örülök, hogy sikerült megdönteni a rekordot” – nyilatkozta a 2022-ben Európa-bajnoki ezüstérmes Kozák Luca, aki az általa 2022. augusztus 21-én felállított 12.69 másodperces csúcsot adta át a múltnak.

„Bydgoszcz nem a kedvenc pályám, mert ott mindig eléggé szeszélyes az időjárás, de azt kell mondjam, hogy pénteken – idézőjelben – minden tökéletes volt, jók voltak a körülmények” – magyarázta az atléta.

A sprinter elmondta, az idén szeretne még ennél is gyorsabban futni, a célja az, hogy az augusztusban sorra kerülő birminghami Európa-bajnokságon tudja majd a legjobb időeredményt hozni.

Arról, hogy mire volt szükség a kiváló futáshoz, Kozák elsősorban a zavartalan felkészülését nevezte meg.

„Semmilyen hátráltató tényező nem volt ezúttal, a betegségek is elkerültek, apró sérülés sem történt, ennek köszönhetően pedig a felkészülési időszakban mindent meg tudtunk csinálni, amit elterveztünk” – mondta.

A gátfutó beszámolt róla, hogy a továbbiakban Ostravában, Zágrábban, valamint Budapesten a Gyulai Memorialon, illetve az országos bajnokságon áll rajthoz az Eb előtt.