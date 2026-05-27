Férfi jégkorong-vb: sikerült közelebb lépni az elit mezőnyéhez

A ferihegyi reptér egyébként sem tartozik a legszellősebb helyek közé, kiváltképpen igaz ez a nyár közeledtével, valamint az sem elhanyagolható tény, hogy szombaton Budapesten rendezik meg a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjét. Repterünk ezért a szokottnál is zsúfoltabb volt szerda délután, a 2B terminálra a turistákon és a fociszurkolókon kívül a magyar jégkorong-válogatott is megérkezett Zürichből. Nem akármilyen társaságban utazhattak a mieink, ugyanis a gépen tartózkodott a brazil labdarúgás egyik legnagyobb alakja, Cafu is.

A magyar játékosok kissé fáradtan, de annál szívesebben álltak a média rendelkezésére, hiszen ahogy egy évvel ezelőtt, ezúttal is sikerült történelmet írnia az együttesnek, hiszen most már második alkalommal tudott megragadni az A-csoportban. A válogatott legponterősebb tagja Terbócs István volt, aki bár a Hydro Fehérvár AV19-ben kevesebb lehetőséghez jutott az idény második felében, a világbajnokságon remekelt, öt pontot szerzett (két gól, három assziszt).

„Jól sült el ez a világbajnokság számomra, de az egész csapat is jól teljesített Svájcban – mondta a Nemzeti Sportnak Terbócs István. – Egy-két mérkőzés és néhány harmad kapcsán maradt bennünk hiányérzet. Összességében nagyon jó volt megélni belülről ezt a vébét az idényem után, olyan szerepben játszottam, amiben szerettem volna a klubcsapatomban is. Remélem, ezzel sikerült valamilyen szinten megmutatnom, hogy ha esélyt kapok, akkor tudok így játszani. Egy év alatt gondolkozásban és sebességben tudtunk javulni, persze nyilván sok mindenre rávilágított ez a világbajnokság, hogy miben kell még fejlődnünk. A passzok gyorsasága és pontossága sokat tudna még javítani a játékunkon.”

A magyar válogatott egyik legrutinosabb játékosa, Sofron István egy gólt szerzett Zürichben, valamint fontos mérföldkövet hagyott el, hiszen immár 189 alkalommal ölthette magára a nemzeti csapat dresszét, ezzel pedig megelőzte az örökrangsorban ifj. Ocskay Gábort.

„Már tizenkilenc éve annak, hogy bemutatkoztam a válogatottban, nagyon büszke vagyok rá, hogy eddig eljutottam – nyilatkozta lapunknak Sofron István. – Hatalmas sikert értünk el, újra benn maradtunk, jövőre sorozatban a harmadik elit-világbajnokságon léphetünk jégre, ami újabb esély arra, hogy közelebb kerüljünk ehhez a mezőnyhöz. Bár ez eredményben nem mindig mutatkozott meg, úgy gondolom, hogy az élcsapatokhoz képest is tudtunk közeledni. Hozzá kell tenni, az az út, amelyet az elmúlt húsz évben a válogatott bejárt és ahova eljutottunk most, hatalmas dolog. Elindultunk a jó irányba, mindig egy-egy centivel feljebb tudjuk rakni a lécet.”