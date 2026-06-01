Negyedik stádiumú rákban szenved Kevin Keegan, a Liverpool korábbi aranylabdás játékosa

2026.06.01. 21:54
Kevin Keegan maga beszélt az állapotáról (Fotó: Getty Images)
Saját bevallása szerint negyedik stádiumú rákban szenved Kevin Keegan, a Liverpool korábbi kétszeres aranylabdás futballistája.

A 75 éves korábbi labdarúgó a Daily Mail beszámolója szerint a Newcastle-ben található Tyne Színház és Operaházban tartott hétvégi előadásában vallott egészségi állapotáról. Családja januárban hozta nyilvánosságra, hogy Keegannél rákot diagnosztizáltak, és kezelés alatt áll.

A Newcastle United, ahol játékosként 1982 és 1984 között szerepelt, hétfőn az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésben fejezte ki jókívánságait Keegannek (megtette ezt a Liverpool FC is), egyúttal jelezte, bármikor szívesen látják őt a St. James Parkban. Az angol válogatottal az 1982-es világbajnokságon is játszott egykori támadó a hétvégi előadásában úgy fogalmazott, szeretne visszatérni a Newcastle stadionjába, mert el akar búcsúzni, amikor ugyanis legutóbb elhagyta a klubot, akkor nem volt erre lehetősége.

A 63-szoros válogatott Kevin Keegan a Liverpoollal három bajnoki címet, két angol Szuperkupát és két UEFA-kupát, valamint egy-egy FA-kupát és BEK-et nyert. Légiósként a Hamburggal német bajnok és kupagyőztes volt, az Aranylabdát 1978-ban és 1979-ben érdemelte ki. Miután visszavonult a profi futballtól, edzőként dolgozott a Newcastle Unitednél, a Fulhamnél, a Manchester Citynél, 1999-ben és 2000-ben pedig angol szövetségi kapitány volt.

 

