Lyonban lehet a hokitorna a 2030-as téli olimpián

2026.06.01. 20:02
Lyonban lehet a 2030-as Francia Alpok rendezésű téli olimpia jégkorongtornája azt követően, hogy Nizza új polgármestere ellenzi az ideiglenes helyszín felépítését.

Az eredeti tervek szerint a helyi futballklub, az élvonalbeli Nice stadionját is átépítették volna a játékok idejére hokiarénává, főleg a férfimérkőzésekre. Éric Ciotti polgármester azonban megvétózta a terveket, szerinte a csapatot nem szabad hosszú időre eltiltani a hazai pályától.

Nizzában másik két stadiont is vizsgáltak lehetséges helyszínként, ám azok túl költségesek lettek volna.

A szervezőbizottság még másfél hónapja bejelentette, hogy megfelelő helyszínt keres „más nagyvárosban, például Lyonban vagy Párizsban a már meglévő létesítményekben, amelyek legalább tízezer férőhelyesek.” A végrehajtó bizottság aztán Lyon mellett döntött.

A szervezők a tervek szerint június 22-én mutatják be a Nemzetközi Olimpiai Bizottság illetékes testületének a kijelölt ötkarikás helyszíneket.

A nizzai polgármester azt is felvetette, hogy a műkorcsolyát a város meglévő kiállítási központjában, az olimpiai falut pedig a szervezők által kijelölt helyszíntől 15 kilométerre építhetnék meg. Ezekkel kapcsolatban a szervezők nem zárják ki, hogy a jeges rendezvényeket egységesen Lyonba helyeznék át.

 

