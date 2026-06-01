Lyonban lehet a hokitorna a 2030-as téli olimpián

Az eredeti tervek szerint a helyi futballklub, az élvonalbeli Nice stadionját is átépítették volna a játékok idejére hokiarénává, főleg a férfimérkőzésekre. Éric Ciotti polgármester azonban megvétózta a terveket, szerinte a csapatot nem szabad hosszú időre eltiltani a hazai pályától.

Nizzában másik két stadiont is vizsgáltak lehetséges helyszínként, ám azok túl költségesek lettek volna.

A szervezőbizottság még másfél hónapja bejelentette, hogy megfelelő helyszínt keres „más nagyvárosban, például Lyonban vagy Párizsban a már meglévő létesítményekben, amelyek legalább tízezer férőhelyesek.” A végrehajtó bizottság aztán Lyon mellett döntött.

A szervezők a tervek szerint június 22-én mutatják be a Nemzetközi Olimpiai Bizottság illetékes testületének a kijelölt ötkarikás helyszíneket.

A nizzai polgármester azt is felvetette, hogy a műkorcsolyát a város meglévő kiállítási központjában, az olimpiai falut pedig a szervezők által kijelölt helyszíntől 15 kilométerre építhetnék meg. Ezekkel kapcsolatban a szervezők nem zárják ki, hogy a jeges rendezvényeket egységesen Lyonba helyeznék át.