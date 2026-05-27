Erste Liga: Arany Gergely az újoncnál folytatja

A harmincéves Arany 2015-ben mutatkozott be a felnőttmezőnyben, a MAC-cal 2017-ben kupagyőztes lett, aztán egy évvel később bajnoki aranyérmet és Erste Liga-győzelmet ünnepelhetett. 2018 nyarán klubot váltott, az FTC-hez szerződött, ahol kétszer nyert Erste Ligát.

A 2019–2020-as idény végén megkapta a legjobb kapusnak járó Vedres Mátyás Trófeát. A zöld-fehérekkel hat magyar bajnoki címet szerzett, illetve kétszer a Magyar Kupát is magasba emelhette. Az Erste Ligában az elmúlt tíz évben 238 mérkőzésen lépett jégre.

„Nagy örömmel tölt el, hogy egy olyan új kihívás részese lehetek, mint a Háromszéki Ágyúsoké. Eddigi felnőttpályafutásom során összesen két csapatban játszottam, ebből nyolc évet a Ferencvárosnál töltöttem. Most viszont izgatottan várom ezt az új fejezetet, szeretném minél jobban megismerni a srácokat, beilleszkedni, illetve együtt dolgozni azon, hogy közösen minél sikeresebbek legyünk. Az Erste Liga-indulás nagy lehetőség és motiváció mindannyiunk számára” – fogalmazott Arany a kézdivásárhelyi klub Facebook-oldalán.